Война с Ираном удвоила значение "Дружбы", - Орбан призвал Зеленского возобновить поставки нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил, что поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" стали для него еще более приоритетными.

Об этом Орбан пишет в соцсети Х.

Что говорит Орбан?

"Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода "Дружба". Еще раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", - заявил Орбан.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

