Война с Ираном удвоила значение "Дружбы", - Орбан призвал Зеленского возобновить поставки нефти
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил, что поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" стали для него еще более приоритетными.
Об этом Орбан пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорит Орбан?
"Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода "Дружба". Еще раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", - заявил Орбан.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
YU ST
показать весь комментарий28.02.2026 17:02 Ответить Ссылка
fresh guacamole
показать весь комментарий28.02.2026 17:05 Ответить Ссылка
Eugene Bright
показать весь комментарий28.02.2026 17:02 Ответить Ссылка
Венгрия и Словакия не верят в повреждения "Дружбы" в результате российского удара 27 января. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ukraine-says-pipeline-repair-critical-to-eu-aid-still-uncertain Bloomberg показал спутниковые снимки. Главный резервуар НПС Броды пустой - прокачка невозможна из-за риска утечки и повреждения оборудования.
Расследование для
дебилов и уродовОрбана и Фицо.
▪️Пожар в Бродах в результате российского удара был зафиксирован утром 27 января. ГСЧС сообщила о пожаре на объекте инфраструктуры (фото 3). Жителей Брод призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости из-за загрязнения воздуха.
▪️"Шахеды" атаковали главный резервуар НПС Броды. Это самый большой в Европе нефтяной резервуар диаметром в 75 метров (это ширина футбольного поля). Возник пожар, который, по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, тушили 10 дней.
▪️О пожаре на объекте "Нафтогаза" писали и кремлёвские пропагандистские СМИ. На скрине 2 - новость "Царьград ТВ" о том, что на нефтебазе подо Львовом третьи сутки не могут потушить пожар. Это не было секретом, Орбан и Фицо могли легко узнать об этом из новостей.
▪️После российского удара было принято экстренное решение сливать нефть под огнём и в момент продолжающейся атаки дронов. Был риск полного разрушения резервуара и значительного разлива топлива.
▪️Выкачка горячего топлива привела к аварийной остановке перекачивающей установки, но помогла предотвратить разлив. Если бы топливо не было выкачано, тушить пожар пришлось бы ещё дополнительные 10 дней, не говоря об экологических последствиях от разлива.
▪️"Сотрудники, рискуя своими жизнями во время продолжающейся атаки, пытались опустошить резервуар по трубе из-за риска разрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе", - Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза".
▪️Помимо резервуара было повреждено различное оборудование, электрокабеля, трансформаторы, а также система обнаружения утечки. Оценка повреждений всё ещё продолжается.
▪️Пожар на НПС Броды был зафиксирован утром 28 января и на карте NASA FIRMS, которая фиксирует пожары по тепловым сигнатурам. На спутниковом снимке Planet Labs от 21 февраля (спустя 25 дней после удара, скрин 1), опубликованном Bloomberg, отчётливо виден пустой резервуар. К тому времени его уже успело замести снегом.
▪️На встрече послов ЕС в Брюсселе на этой неделе была выдвинута идея поездки в Украину с "миссией по установлению фактов". Орбан поддержал эту миссию и выступил за то, чтобы в её состав вошли венгерские и словацкие представители.
Ну, езжайте, чё. И, желательно, вообще поселитесь в Украине. Там факты сыпятся на голову с неба в виде российских ракет и дронов. Миссию он захотел, ****.
▪️Венгрия и Словакия не осудили Россию за удар, прекративший транзит топлива, а вместо этого, не предоставив доказательств, заявили, что нет технических причин для приостановки поставок.
▪️Венгрия последовательно отказывается от альтернативных поставок нефти из Украины или Хорватии. Венгрия тратит примерно €5 млрд в год на российское ископаемое топливо.
І навіть через коліно!
"Дружба" на ремонті до кінця "Сво", як мінімум.... А там ще не факт, що випробування після ремонту будуть успішними....
Вибухи продовжуються ледь не щохвилини.
Хтось же ще залишився з невичищених Трампом з його дєвачкай Тулсі..
Й хтось нашептав Трампу, де йому можна стати пабедітєлєм, рятуючи республіканську партію перед листопадом ( а що це буде, насравши хйлу промовчали)..)
Може 70 вставань респів з оваціями в Палаті похлєще Брєжнєвських часів з оплесками зробили з дідом нарцисом свою справу?
Угорщина блокує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, намагаючись використати ситуацію для отримання фінансових поступок від Брюсселя.
За даними дипломатів ЄС, Будапешт пов'язує свою позицію із затримкою погодження заявки на 16 млрд євро в межах оборонної програми SAFE.
Йдеться про новий пакет обмежень, запропонований 6 лютого, який передбачає розширення санкцій проти російських енергоносіїв, банківського сектору, товарів і послуг. Для його затвердження потрібна одностайність усіх держав-членів. Саме цим механізмом Угорщина фактично утримує в заручниках черговий раунд тиску на москву.
Паралельно затримується погодження макрофінансової позики Україні обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі розраховували ухвалити обидва рішення до річниці повномасштабного вторгнення росії, однак через позицію Будапешта процес зірвано.
Угорщина подала заявку на 16 млрд євро через механізм SAFE - інструмент спільних оборонних закупівель для посилення здатності ЄС протистояти російській агресії. Єврокомісія поки не завершила її розгляд. За інформацією європейських джерел, початковий транш у 2,4 млрд євро також просувається повільно.
Ситуація ускладнюється тим, що раніше Єврокомісія вже заморозила близько 17 млрд євро для Угорщини через проблеми з верховенством права. Таким чином, внутрішні суперечності в ЄС створюють додаткові можливості для росії виграти час і послабити санкційний тиск, що напряму працює на інтереси кремля в умовах затяжної війни проти України.