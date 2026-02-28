РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8655 посетителей онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
1 070 32

Война с Ираном удвоила значение "Дружбы", - Орбан призвал Зеленского возобновить поставки нефти

Орбан о транспортировке нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после обострения конфликта на Ближнем Востоке заявил, что поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" стали для него еще более приоритетными.

Об этом Орбан пишет в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Орбан?

"Война с участием Ирана удвоила важность нефтепровода "Дружба". Еще раз призываю президента Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", - заявил Орбан.

Читайте также: Украина не заинтересована в возобновлении транзита нефти через "Дружбу", - Фицо после разговора с Зеленским

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины во второй раз вызвал представителя Венгрии из-за "лживых тезисов" Сийярто о "Дружбе"

Автор: 

Иран (760) нефтепровод (40) Орбан Виктор (456)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
28.02.2026 17:02 Ответить
+7
Орбан, посмокчи кінець труби, може щось і насмокчеш.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:05 Ответить
+6
Прям так і каже "негайно"? Та ви шоо. А Україна шо? А вони шо?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прям так і каже "негайно"? Та ви шоо. А Україна шо? А вони шо?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:02 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 17:02 Ответить
Z - Zionism
показать весь комментарий
28.02.2026 17:04 Ответить
ти D - Dovboyob до чого тут сіонізм? дура нагуляна, ти взагалі хоч розумієш що таке сіонізм?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:08 Ответить
Сіонізм це еврейський нацизм, який сповідує зокрема секта хабад, до якої належить батько кушніра та хазяїн шаломова - берл лазар.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:10 Ответить
ну можу сказати що ти кончений дебіл як в твоїй дурній макітрі перемішались сіонізм (в чому там "нацизм", можеш розповісти) з хабадом, що лікарі кажуть? про "шаломова" це взагалі *******, у вас довбойобів і порох був жидом, і яценюк... ви дебіли невиліковні
показать весь комментарий
28.02.2026 17:18 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 17:25 Ответить
ну по-перше, прізвище шеломов ніякого відношення до євреїв не має, по-друге навіщо ти постиш якусь діряво зфотошоплену *****?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:33 Ответить
може ти дебіл ще й послідовник Ходоса, та пласкої землі ім. Лози?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:19 Ответить
Від правди тебе аж верне

показать весь комментарий
28.02.2026 17:31 Ответить
тобто Земля пласка?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:34 Ответить
хто ?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:05 Ответить
Гівна тобі лох 🖕
показать весь комментарий
28.02.2026 17:03 Ответить
Орбан, посмокчи кінець труби, може щось і насмокчеш.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:05 Ответить
Хай як ху...лята по трубі пролізе і подивиться що там не працює
показать весь комментарий
28.02.2026 17:36 Ответить
АБАСРАТУШКА КРЄМЛЬОВСКАЯ
показать весь комментарий
28.02.2026 17:06 Ответить
у Орбана вибори-вибори ,а усі кремлівські 3,14doru - увесь світ знає ПРо це на ПРикладі України
показать весь комментарий
28.02.2026 17:10 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/20027 Быть Или:
Венгрия и Словакия не верят в повреждения "Дружбы" в результате российского удара 27 января. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ukraine-says-pipeline-repair-critical-to-eu-aid-still-uncertain Bloomberg показал спутниковые снимки. Главный резервуар НПС Броды пустой - прокачка невозможна из-за риска утечки и повреждения оборудования.

Расследование для дебилов и уродов Орбана и Фицо.
▪️Пожар в Бродах в результате российского удара был зафиксирован утром 27 января. ГСЧС сообщила о пожаре на объекте инфраструктуры (фото 3). Жителей Брод призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости из-за загрязнения воздуха.
▪️"Шахеды" атаковали главный резервуар НПС Броды. Это самый большой в Европе нефтяной резервуар диаметром в 75 метров (это ширина футбольного поля). Возник пожар, который, по словам главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого, тушили 10 дней.
▪️О пожаре на объекте "Нафтогаза" писали и кремлёвские пропагандистские СМИ. На скрине 2 - новость "Царьград ТВ" о том, что на нефтебазе подо Львовом третьи сутки не могут потушить пожар. Это не было секретом, Орбан и Фицо могли легко узнать об этом из новостей.
▪️После российского удара было принято экстренное решение сливать нефть под огнём и в момент продолжающейся атаки дронов. Был риск полного разрушения резервуара и значительного разлива топлива.
▪️Выкачка горячего топлива привела к аварийной остановке перекачивающей установки, но помогла предотвратить разлив. Если бы топливо не было выкачано, тушить пожар пришлось бы ещё дополнительные 10 дней, не говоря об экологических последствиях от разлива.
▪️"Сотрудники, рискуя своими жизнями во время продолжающейся атаки, пытались опустошить резервуар по трубе из-за риска разрушения, что привело бы к крупнейшей экологической катастрофе в регионе", - Сергей Корецкий, глава "Нафтогаза".
▪️Помимо резервуара было повреждено различное оборудование, электрокабеля, трансформаторы, а также система обнаружения утечки. Оценка повреждений всё ещё продолжается.
▪️Пожар на НПС Броды был зафиксирован утром 28 января и на карте NASA FIRMS, которая фиксирует пожары по тепловым сигнатурам. На спутниковом снимке Planet Labs от 21 февраля (спустя 25 дней после удара, скрин 1), опубликованном Bloomberg, отчётливо виден пустой резервуар. К тому времени его уже успело замести снегом.
▪️На встрече послов ЕС в Брюсселе на этой неделе была выдвинута идея поездки в Украину с "миссией по установлению фактов". Орбан поддержал эту миссию и выступил за то, чтобы в её состав вошли венгерские и словацкие представители.
Ну, езжайте, чё. И, желательно, вообще поселитесь в Украине. Там факты сыпятся на голову с неба в виде российских ракет и дронов. Миссию он захотел, ****.
▪️Венгрия и Словакия не осудили Россию за удар, прекративший транзит топлива, а вместо этого, не предоставив доказательств, заявили, что нет технических причин для приостановки поставок.
▪️Венгрия последовательно отказывается от альтернативных поставок нефти из Украины или Хорватии. Венгрия тратит примерно €5 млрд в год на российское ископаемое топливо.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:07 Ответить
"Вісь зла" якщо ламати - то потрібно ламати...
І навіть через коліно!
"Дружба" на ремонті до кінця "Сво", як мінімум.... А там ще не факт, що випробування після ремонту будуть успішними....
показать весь комментарий
28.02.2026 17:08 Ответить
💥Русню підсмажили прямо в дубайському готелі. Пожежа спалахнула в районі «Пальм-Джумейра», - інформація несеться росЗМІ

Вибухи продовжуються ледь не щохвилини.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:09 Ответить
А нам сильно треба кредит в 90 мільярдів від ЄС під гарантією замороженими руснявими грішми - Орбане, не в курсі, що тут можна зробити?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:09 Ответить
Ооо! Свиня заверещала! Нехай приїде та саоєю дупою запхне дірку в Дружбі
показать весь комментарий
28.02.2026 17:09 Ответить
Без кацапської нафти я відкину копита - вибори на носі - Орбан
показать весь комментарий
28.02.2026 17:10 Ответить
Знаєте , я хочу продовжити свої конспірологічні припущення про те , як не усі там що в ГУР й Буданов теж ( котрого поважають саме спецлужби США), не усі ідіоти й в спецслужбах США, не тільки України .
Хтось же ще залишився з невичищених Трампом з його дєвачкай Тулсі..
Й хтось нашептав Трампу, де йому можна стати пабедітєлєм, рятуючи республіканську партію перед листопадом ( а що це буде, насравши хйлу промовчали)..)
Може 70 вставань респів з оваціями в Палаті похлєще Брєжнєвських часів з оплесками зробили з дідом нарцисом свою справу?
показать весь комментарий
28.02.2026 17:22 Ответить
А до чого тут іран??? ти що купував у ірана? Ні, то ж тОбі довбо..бу Хорватія пропонує свою поміч, а ти чмо все мокшанську нафту хочеш!!! .... Уй ти вгадав!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 17:13 Ответить
Коли плоха хазяїну , а цього ще не бачить ніхто , то гучно виє його ****** на повідку .
показать весь комментарий
28.02.2026 17:24 Ответить
Завивання Орбана говорить що ми на правильному шляху.Ще трохи і з ним можна буде говорити не як з ідіотом...
показать весь комментарий
28.02.2026 17:26 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/21524 Володимир Омелян (Omelyan News):
Угорщина блокує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, намагаючись використати ситуацію для отримання фінансових поступок від Брюсселя.
За даними дипломатів ЄС, Будапешт пов'язує свою позицію із затримкою погодження заявки на 16 млрд євро в межах оборонної програми SAFE.
Йдеться про новий пакет обмежень, запропонований 6 лютого, який передбачає розширення санкцій проти російських енергоносіїв, банківського сектору, товарів і послуг. Для його затвердження потрібна одностайність усіх держав-членів. Саме цим механізмом Угорщина фактично утримує в заручниках черговий раунд тиску на москву.
Паралельно затримується погодження макрофінансової позики Україні обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі розраховували ухвалити обидва рішення до річниці повномасштабного вторгнення росії, однак через позицію Будапешта процес зірвано.
Угорщина подала заявку на 16 млрд євро через механізм SAFE - інструмент спільних оборонних закупівель для посилення здатності ЄС протистояти російській агресії. Єврокомісія поки не завершила її розгляд. За інформацією європейських джерел, початковий транш у 2,4 млрд євро також просувається повільно.
Ситуація ускладнюється тим, що раніше Єврокомісія вже заморозила близько 17 млрд євро для Угорщини через проблеми з верховенством права. Таким чином, внутрішні суперечності в ЄС створюють додаткові можливості для росії виграти час і послабити санкційний тиск, що напряму працює на інтереси кремля в умовах затяжної війни проти України.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:28 Ответить
Угорщина видобуває близько 42 800 барелів нафти на добу (станом на 2024-2025 роки), що є рекордом за останні десятиліття і з головою вистачає для Власних потреб, а не вистачає на прибутки від переробки російської нафти, які уряд використовує як важіль у відносинах з Брюсселем..
показать весь комментарий
28.02.2026 17:33 Ответить
ні груба свиня уральска , вона пділила на троє твою перемогу на виборах в квітні.
показать весь комментарий
28.02.2026 17:36 Ответить
 
 