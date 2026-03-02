Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський потролив угорського прем’єра Віктора Орбана через його заяви щодо стану нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції, пише РБК-Україна.

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Відновлення нафтопроводу та безпека

"В супутник можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Це те, що можна побачити. Пульт не побачиш в супутнику. Можливо Орбан — маг, що він під землею зміг побачити стан нафтопроводу через супутники. Я здивований, але, тим не менше, все буває", — сказав президент України.

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Зеленський також прокоментував вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення "Дружби". Він наголосив, що ціна такого відновлення — життя українців, адже росіяни постійно завдають ударів по енергооб’єктах.

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