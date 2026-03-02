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Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"

Зеленський потролив Орбана

Президент України Володимир Зеленський потролив угорського прем’єра Віктора Орбана через його заяви щодо стану нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції, пише РБК-Україна.

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Відновлення нафтопроводу та безпека

"В супутник можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Це те, що можна побачити. Пульт не побачиш в супутнику. Можливо Орбан — маг, що він під землею зміг побачити стан нафтопроводу через супутники. Я здивований, але, тим не менше, все буває", — сказав президент України.

Читайте також: Війна з Іраном подвоїла значення "Дружби", - Орбан закликав Зеленського відновити постачання нафти

Зеленський також прокоментував вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення "Дружби". Він наголосив, що ціна такого відновлення — життя українців, адже росіяни постійно завдають ударів по енергооб’єктах.

Читайте також: Супутникові знімки свідчать про справність "Дружби", - Орбан

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

дружба (167) Зеленський Володимир (27951) нафта (6601) нафтопровід (453) Орбан Віктор (946)
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Топ коментарі
+37
без коментарів:
Під час свого президентства (2014-2019) Порошенко підтримував https://hungary.mfa.gov.ua/news/33277-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-premjer-ministrom-ugorshhini-viktorom-orbanom дипломатичний діалог з Орбаном, зокрема обговорюючи питання енергетики та підтримку Угорщиною безвізового режиму для України MFA.gov.ua.
чи були "тертя" з Угорщиною орбана?
були !
Україна впроваджувала освіту українською мовою у всіх без виключення школах, у т.ч. в "угорських" селах Закарпаття, але...

Порох вмів вирішувати проблеми, а не створювати їх !

.
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02.03.2026 22:09 Відповісти
+29
саме час тролити обмудка орбана коли він блокує 90млрд євро
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02.03.2026 22:01 Відповісти
+12
так це нам бракує, а не зелі
він при грошах
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02.03.2026 22:04 Відповісти
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саме час тролити обмудка орбана коли він блокує 90млрд євро
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02.03.2026 22:01 Відповісти
так це нам бракує, а не зелі
він при грошах
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02.03.2026 22:04 Відповісти
без коментарів:
Під час свого президентства (2014-2019) Порошенко підтримував https://hungary.mfa.gov.ua/news/33277-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-premjer-ministrom-ugorshhini-viktorom-orbanom дипломатичний діалог з Орбаном, зокрема обговорюючи питання енергетики та підтримку Угорщиною безвізового режиму для України MFA.gov.ua.
чи були "тертя" з Угорщиною орбана?
були !
Україна впроваджувала освіту українською мовою у всіх без виключення школах, у т.ч. в "угорських" селах Закарпаття, але...

Порох вмів вирішувати проблеми, а не створювати їх !

.
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02.03.2026 22:09 Відповісти
А ще брата вбив та ліпєцкая фабрика.
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03.03.2026 07:32 Відповісти
Маячня ваші "без коментарів" з коментарями... Нічого б зараз Порох не вирішив, бо там багато російсько-нефтяних грошей та ще й Орбану треба рейтинг для виборів підіймати. З класики: "Або ми її ведемо в ЗАГС, або вона нас у прокуратуру"...
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07.03.2026 19:39 Відповісти
Надо было этот говнопровод перекрыть ещё 24.02.2022 (просто форс-мажор), а не качать вонючую }{уйловскую нефть 4 года с двушками на мааацкву. Тогда сейчас бы и киздежа не было.
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02.03.2026 22:03 Відповісти
А чому не в 14?
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02.03.2026 22:19 Відповісти
А чому не в 19-му?
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02.03.2026 22:25 Відповісти
дурні питання.

тому що ми боролись проти транспортування нафто-газу в обхід України, що означало б знецінення нас для Європи і війну.
що, власне і сталося, але не так як хутіну бажалося.
завдяки Генералу Залужному, який наказав підірвати СП-1 та СП-2 к єпєням і закрити проблему

Україні потрібен Гетьман !

.
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02.03.2026 22:32 Відповісти
Поміркований нейтралітет!😉
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02.03.2026 22:38 Відповісти
зомбі-противсіхи повилазили

.
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02.03.2026 22:45 Відповісти
Розумна відповідь!🤨
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02.03.2026 22:40 Відповісти
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02.03.2026 22:37 Відповісти
троцкістка грьобана !

"ні войны ни мира, а армию - распустить"

.
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02.03.2026 22:43 Відповісти
Зустрілися рентгенолог і томографіст...
І розпочали розповідати "хворому" про те, що побачили!
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02.03.2026 22:03 Відповісти
це вони перед хутіном так висобачуються ? який блазень смішніший ?
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02.03.2026 22:05 Відповісти
Єдине, що вміє придуркуватий паяц - це тролити там де треба і частіше, де не треба, а вести серйозну важку дипломатичну роботу! Але ж дипломатичний корпус зруйнований зеленським під керівництвом єрмака!
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02.03.2026 22:06 Відповісти
Одна надія шо програє вибори - бо він вже з цього нафто - газового коника не злізе
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02.03.2026 22:06 Відповісти
тепер вже можно лежачого вітька копати ногами і плювати на піджак.
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02.03.2026 22:08 Відповісти
конаючий вітьок ще може боляче нас копнути на 90 млр.

але ж ЗЄлі пох ті гроші

.
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02.03.2026 22:12 Відповісти
ну так, ще пару місяців поблокує. Тут вже нічого не вдієш, він же однозначно йде, тому хоче наостанок гучно грюкнути дверима.
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02.03.2026 22:25 Відповісти
Майже всі готуються, до того що Орбан програє вибори, і ніхто не готує план на випадок, якщо він виграє. Мені це нагадує ситуацію з останніми виборами в США. Я думаю не варто нагадувати чого це нам коштувало? А цими постійними стендапами наш гарант лише додає кілька десятих відсотка до рейтингу Обрана. Доречі хто гарантує, що політика Угорщини зміниться після зміни влади? Особисто я не пам'ятаю заяв від Мадяра, що він підтримує вступ України в ЄС. Тому Зеля в черговий раз стріляє по ногах України ( не собі)
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02.03.2026 22:38 Відповісти
а мені це нагадує напад рашки, у який ніхто не вірив і до якого ніхто не готувався, крім Генерала Залужного, звісно.

Україні потрібен Гетьман !

.
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02.03.2026 22:42 Відповісти
Попід.обувати-кварталіст вміє і вважає,що це майстер-клас у міжнародних відносинах,бо це подобається люмпену.
А як його- пищить,що то країну.
Хоча Сіярто вже пояснював,що поважає укр.народ,а не його і його правління.
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02.03.2026 22:17 Відповісти
Тема перемиря відійшла на другий план. Вождь тепер рятує світ від іранських дронів та тролить орбана. Бидло в захваті
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02.03.2026 22:23 Відповісти
В захваті,поки на їх голови ще нічого не залітало...
То Трамп гуговий у них,то той,то інший і всі вони чомусь агентипутіна.
В один період часу,рили на Німеччину,коли послом був такий собі Мельник: той все щось вишукував негатив на ту країну,а бидло шаленіло.Та він так далеко зайшов,що зняли його та перевели кудись.
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02.03.2026 22:35 Відповісти
Тебя никто за руки ноги не держит.Можешь прямо сейчас бежать на рашу с цапами и пу мириться
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02.03.2026 22:40 Відповісти
Це на якому фронті ти маєш змогу вже 4 роки цілодобово, без вихідних, срати на Цензорі?
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02.03.2026 23:16 Відповісти
Який же він дурень. У нього тільки біле та чорне. Політик з нього як і президент. Ні який.
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02.03.2026 22:34 Відповісти
Потролив і немає допомоги 90 млд євро, є блокування вступу України до ЄС тощо. Завдання кремля виконано.
Нєє, для вкраїнчиків жорсткий чувак.
Раніше він і живот Орбана тролив, але тут і без дипломатії нормальна людина таке не скаже свому опонету, а це вибядок московський.
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02.03.2026 22:44 Відповісти
Ти "трохи" переплутав послідовність, але кого це хвилює?
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07.03.2026 19:47 Відповісти
Дивись марафон і не відволікайся.
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07.03.2026 20:25 Відповісти
А, ти в іншій реальності? Ну, щасти...
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08.03.2026 09:28 Відповісти
Юмарыст ты наш.
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02.03.2026 23:12 Відповісти
Стратегичний гений официйно видкрив другий фронт. 😂 Залишилось ще обьявити вийну Ирану на боци Оману, авжеж на Курщине щось з перемогою не дюже зайшло. Ну навчіть його вже зрештою користуватися штучним інтелектом, навіть найпримітивнішим, хоч дурниць менше говоритиме.
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02.03.2026 23:30 Відповісти
Я б ще Орбану запропонував злазити в трубу, перевірити ситуацію на власні очі.
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03.03.2026 00:04 Відповісти
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03.03.2026 00:06 Відповісти
краще б він тата потролив, який презервативами не користувався і гандона народив
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03.03.2026 08:40 Відповісти
Глупость зЕ фонтанирует. Дипломатия не его ....
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03.03.2026 09:12 Відповісти
 
 