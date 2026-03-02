Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"
Президент України Володимир Зеленський потролив угорського прем’єра Віктора Орбана через його заяви щодо стану нафтопроводу "Дружба".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції, пише РБК-Україна.
Відновлення нафтопроводу та безпека
"В супутник можна побачити технічні резервуари. Там розірваний один великий резервуар. Це те, що можна побачити. Пульт не побачиш в супутнику. Можливо Орбан — маг, що він під землею зміг побачити стан нафтопроводу через супутники. Я здивований, але, тим не менше, все буває", — сказав президент України.
Зеленський також прокоментував вимоги Угорщини та Словаччини щодо відновлення "Дружби". Він наголосив, що ціна такого відновлення — життя українців, адже росіяни постійно завдають ударів по енергооб’єктах.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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він при грошах
Під час свого президентства (2014-2019) Порошенко підтримував https://hungary.mfa.gov.ua/news/33277-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrich-z-premjer-ministrom-ugorshhini-viktorom-orbanom дипломатичний діалог з Орбаном, зокрема обговорюючи питання енергетики та підтримку Угорщиною безвізового режиму для України MFA.gov.ua.
чи були "тертя" з Угорщиною орбана?
були !
Україна впроваджувала освіту українською мовою у всіх без виключення школах, у т.ч. в "угорських" селах Закарпаття, але...
Порох вмів вирішувати проблеми, а не створювати їх !
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тому що ми боролись проти транспортування нафто-газу в обхід України, що означало б знецінення нас для Європи і війну.
що, власне і сталося, але не так як хутіну бажалося.
завдяки Генералу Залужному, який наказав підірвати СП-1 та СП-2 к єпєням і закрити проблему
Україні потрібен Гетьман !
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"ні войны ни мира, а армию - распустить"
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І розпочали розповідати "хворому" про те, що побачили!
але ж ЗЄлі пох ті гроші
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Україні потрібен Гетьман !
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А як його- пищить,що то країну.
Хоча Сіярто вже пояснював,що поважає укр.народ,а не його і його правління.
То Трамп гуговий у них,то той,то інший і всі вони чомусь агентипутіна.
В один період часу,рили на Німеччину,коли послом був такий собі Мельник: той все щось вишукував негатив на ту країну,а бидло шаленіло.Та він так далеко зайшов,що зняли його та перевели кудись.
Нєє, для вкраїнчиків жорсткий чувак.
Раніше він і живот Орбана тролив, але тут і без дипломатії нормальна людина таке не скаже свому опонету, а це вибядок московський.