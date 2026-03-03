Орбан пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского из-за нефтепровода "Дружба"
После ответа Владимира Зеленского по поводу транзита российской нефти премьер Венгрии Виктор Орбан назвал его циничным и сообщил об обращении в Еврокомиссию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с соответствующими заявлениями Орбан разместил в соцсетях.
Речь идет о замечании Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они, по его словам, чисто прагматично общаются с Украиной по поводу проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, какой ценой для Украины является обеспечение транзита и проведение ремонтных работ.
"Зеленский ожидает, что Венгрия будет благодарна Украине, в то время как нефтепровод, поставляющий нефть в Венгрию, закрыт", – сказал Орбан.
Он также заявил, что Зеленский якобы не намерен открывать нефтепровод, несмотря на обязательства в рамках соглашений ЕС по транспортировке нефти по "Дружбе".
Письмо в Еврокомиссию и позиция Будапешта
В распространенном видеоролике Орбан продемонстрировал, как подписывает очередное письмо в Европейскую комиссию. В обращении он проинформировал президента Еврокомиссии о ситуации и призвал обеспечить выполнение договоренностей, которые, по его словам, обязывают Украину осуществлять транзит нефти.
Орбан также заявил, что пока Зеленский не вернется к "здравому смыслу и нормальности", Венгрия не будет поддерживать никаких решений в пользу Украины на уровне ЕС.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Чомусь нікого не хвилює що у нас мінус 45% населення. Що у нас взорвали величезну ГЕС, що захопили найбільшу АЕС в Европі, АЛЕ БЛ НАС МАЮТЬ ХВИЛЮВАТИ ЇХ ПРОБЛЕМИ!!!
На основі яких даних ви це визначили?
Посилання на джерела, будь ласка.
Джерело?
Найсвіжіше, що знайшов, це станом на https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Nas.pdf 1 січня 2022 року.
Там вказано 41 167 335 осіб.
Що, звісно, вже не відповідає дійсності.
Так де знайти більш достеменні дані?
Будь ласка, посилання на пару джерел.
Бо це саме цікаве: хто і як оцінює поточну кількість населення.
В 1956-му таких орбанутих вішали вниз головою
Є притча про публічний дім. Коли поліція "здєлала нальот", то застала там всіх поважних джентльменів міста. А серед них професор якихось там наук і навіть священник.
Звичайно, професор відвідав публічний дім з чисто наукового інтересу, а священник, якого застали без плаття, прийшов навертати путан на праведний шлях, а у будуарі було жарко...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.
И что мы можем ожидать ПРАКТИЧЕСКИ от Европы, если в США Трамп, а раніше Байден, - поступают в 21-ть веке так же как и перед первой и второй мировой...?