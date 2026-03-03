Орбан пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского из-за нефтепровода "Дружба"

После ответа Владимира Зеленского по поводу транзита российской нефти премьер Венгрии Виктор Орбан назвал его циничным и сообщил об обращении в Еврокомиссию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с соответствующими заявлениями Орбан разместил в соцсетях.

Речь идет о замечании Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они, по его словам, чисто прагматично общаются с Украиной по поводу проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, какой ценой для Украины является обеспечение транзита и проведение ремонтных работ.

"Зеленский ожидает, что Венгрия будет благодарна Украине, в то время как нефтепровод, поставляющий нефть в Венгрию, закрыт", – сказал Орбан.

Он также заявил, что Зеленский якобы не намерен открывать нефтепровод, несмотря на обязательства в рамках соглашений ЕС по транспортировке нефти по "Дружбе".

Письмо в Еврокомиссию и позиция Будапешта

В распространенном видеоролике Орбан продемонстрировал, как подписывает очередное письмо в Европейскую комиссию. В обращении он проинформировал президента Еврокомиссии о ситуации и призвал обеспечить выполнение договоренностей, которые, по его словам, обязывают Украину осуществлять транзит нефти.

Орбан также заявил, что пока Зеленский не вернется к "здравому смыслу и нормальности", Венгрия не будет поддерживать никаких решений в пользу Украины на уровне ЕС.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

