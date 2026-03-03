РУС
Новости Транзит нефти через Дружбу
1 817 36

Орбан пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского из-за нефтепровода "Дружба"

Орбан заявил о жалобе на Зеленского в Брюссель

После ответа Владимира Зеленского по поводу транзита российской нефти премьер Венгрии Виктор Орбан назвал его циничным и сообщил об обращении в Еврокомиссию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик с соответствующими заявлениями Орбан разместил в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о замечании Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они, по его словам, чисто прагматично общаются с Украиной по поводу проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, какой ценой для Украины является обеспечение транзита и проведение ремонтных работ.

"Зеленский ожидает, что Венгрия будет благодарна Украине, в то время как нефтепровод, поставляющий нефть в Венгрию, закрыт", – сказал Орбан.

Он также заявил, что Зеленский якобы не намерен открывать нефтепровод, несмотря на обязательства в рамках соглашений ЕС по транспортировке нефти по "Дружбе".

Письмо в Еврокомиссию и позиция Будапешта

В распространенном видеоролике Орбан продемонстрировал, как подписывает очередное письмо в Европейскую комиссию. В обращении он проинформировал президента Еврокомиссии о ситуации и призвал обеспечить выполнение договоренностей, которые, по его словам, обязывают Украину осуществлять транзит нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин похвалил Орбана за его "принципиальную позицию" в отношении Украины

Орбан также заявил, что пока Зеленский не вернется к "здравому смыслу и нормальности", Венгрия не будет поддерживать никаких решений в пользу Украины на уровне ЕС.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский совершает "покушение на Венгрию" из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Автор: 

дружба (17) Еврокомиссия (402) Зеленский Владимир (10680) Орбан Виктор (460)
В спортлото.

Чомусь нікого не хвилює що у нас мінус 45% населення. Що у нас взорвали величезну ГЕС, що захопили найбільшу АЕС в Европі, АЛЕ БЛ НАС МАЮТЬ ХВИЛЮВАТИ ЇХ ПРОБЛЕМИ!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:58 Ответить
от з вами ніхєра не встигнеш прокоментувати.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:11 Ответить
Така робота.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:21 Ответить
робота в мене по спеціальності і вони не звязана з медіа. Просто зайшов
показать весь комментарий
03.03.2026 14:24 Ответить
Джерело "45%", будь ласка.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:25 Ответить
посмотри на европу
показать весь комментарий
03.03.2026 14:32 Ответить
На Європі URL не написаний.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:33 Ответить
Мене хвилює. Джерело числа 45.
На основі яких даних ви це визначили?
Посилання на джерела, будь ласка.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:12 Ответить
Там все вірно написано «мінус 45% населення». Якщо взяти населення України на момент здобуття незалежності, а це було більш ніж 52 мільйони і населення яке залишилось на підконтрольній Україні території на сьогоднішній день, то і буде приблизно мінус 45%.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:09 Ответить
Як було оцінена кількість населення на підконтрольній території України?
Джерело?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:11 Ответить
Державна служба статистики України (Держстат), раніше відома як Мінстат, є центральним органом виконавчої влади, який координується Кабміном та забезпечує збір, аналіз і поширення статистичних даних.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:13 Ответить
Будь ласка, посилання на відповідну сторінку.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:13 Ответить
Зайдіть на їх сайт і подивіться дані якщо вам це цікаво. Ви мабуть вмієте користуватись пошуком через Гугл.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:17 Ответить
Не дуже у мене з Гуглом.
Найсвіжіше, що знайшов, це станом на https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Nas.pdf 1 січня 2022 року.
Там вказано 41 167 335 осіб.
Що, звісно, вже не відповідає дійсності.
Так де знайти більш достеменні дані?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:20 Ответить
Ви навели дані до початку повномасштабної війни з московитами. Відмінусуйте кількість населення яке залишилось на 20% окупованої території та ті мільйони людей які виїхали з України після початку війни. Різні джерела вказують що в Україні на підконтрольній території залишилось приблизно 30 мільйонів, а можливо і менше. Я особисто не рахував але ця цифра приблизно відображає реальний стан речей. Якщо вам хочеться вірити що в Україні зараз проживає 41 мільйон я не заперечую це ваше право. Прошу більше мені не писати. Всього вам найкращого.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:31 Ответить
Різні джерела вказують
Будь ласка, посилання на пару джерел.
Бо це саме цікаве: хто і як оцінює поточну кількість населення.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:33 Ответить
І якщо державні органи України не знають скільки проживає в країні людей то навіщо ці органи потрібні і навіщо їх фінансувати.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:15 Ответить
45 процентов шарахаются по Европе. А могли бы родину защищать.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:30 Ответить
Мальчік хочєт в тамбов!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:59 Ответить
Жаба, йди на х...й!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:59 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 14:19 Ответить
Коли вже ті вибори - може цього ************* знесуть
показать весь комментарий
03.03.2026 14:00 Ответить
Щось мені здається та **** голоси буде малювати як в останній раз так, що лукашенко заздритиме.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:02 Ответить
малювати там не вийде.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:12 Ответить
Ага
В 1956-му таких орбанутих вішали вниз головою
показать весь комментарий
03.03.2026 14:17 Ответить
можете не помітити, бо як раз будете зайняті на городі.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:14 Ответить
Земля - це св"яте - шоб не склеїти ласти - потрібно шось садити
показать весь комментарий
03.03.2026 14:19 Ответить
Знесуть одназначно, якщо не почне своє сво. Воно божевільне
показать весь комментарий
03.03.2026 14:23 Ответить
Тєрпіла пожалівся у комісію тєрпіл.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:14 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 14:15 Ответить
Він не ябіда, він вірус тобран, який вражає мізки, перетвоючі їх на гімно
показать весь комментарий
03.03.2026 14:25 Ответить
гнида просто дурень з кварталу ідіотів. Таким і бачили мудрили презедента - спочатку на червоній площі у москві виправдовував вторгнення рашистів в Україну, а зараз зриває будь яку допомогу, яку не можна вкрасти. Віддав дві атомні станції - безкоштовно уйлу, коли вже дбр почне рослідування по цим фактам, та фактам геноціду проти тих українців, яких він, персонально кинув у окупацію, сказавши сидіти їм вдома на початку війни.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:27 Ответить
Не туда ,надо в ВЦСПС а если там не отзовутся то написать в СПОРТЛОТО.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:29 Ответить
Європа, ЄС, НАТО, як і ООН скоєні по зразках колгоспів Сталіна: у ЄС, НАТО - консенсуальність, а у ООН - право вето.

Є притча про публічний дім. Коли поліція "здєлала нальот", то застала там всіх поважних джентльменів міста. А серед них професор якихось там наук і навіть священник.
Звичайно, професор відвідав публічний дім з чисто наукового інтересу, а священник, якого застали без плаття, прийшов навертати путан на праведний шлях, а у будуарі було жарко...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.

И что мы можем ожидать ПРАКТИЧЕСКИ от Европы, если в США Трамп, а раніше Байден, - поступают в 21-ть веке так же как и перед первой и второй мировой...?
показать весь комментарий
03.03.2026 14:41 Ответить
Так труби використовують роспідори,для своїх примітивних військових операцій.Нема дружби-нема нафти! Що цей жлоб хоче,щоб Україна впустила ту троянську кобилу на свою територію?Сосніуйца руске пріхвостєнь!Хай очолить ремонтну бригаду самогубць і їде ремонтує,чума така!
показать весь комментарий
03.03.2026 15:21 Ответить
 
 