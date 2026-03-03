Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является "покушением на Венгрию", обвинив в этом Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

"Вот почему для нас важно, чтобы у нас был старый, хорошо функционирующий, надежный, недорогой нефтепровод с высокой пропускной способностью, который способен полностью обеспечивать нас, это нефтепровод "Дружба", – заявил он.

Он повторил, что нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба" по политическим причинам.

"И эта политическая причина заключается в том, что президент Зеленский, президент Украины, не позволяет возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за решения, принятого по решению оси Брюссель-Берлин-Киев, которое было согласовано с партией "Тиса". Это покушение на Венгрию, которое совершает президент Зеленский, и в этом покушении партия "Тиса" является соучастником президента Зеленского", – заявил Сийярто.

Обвинения прозвучали незадолго до парламентских выборов в Венгрии, где, по данным социологов, оппозиционная партия Тиса имеет шансы опередить правящую Фидес премьера Виктора Орбана.

Венгерский министр также заявил, что якобы "ось Брюссель–Берлин–Киев" стремится добиться роста цены на бензин до 1000 форинтов (около 2,60 евро) в Венгрии накануне голосования. Таким образом, тема энергетики и цен на топливо была фактически вынесена в плоскость предвыборной борьбы.

"Это ось Брюссель-Берлин-Киев, которая приняла это решение в интересах партии "Тиса", чтобы помочь ей прийти к власти", – сказал он.

Что предшествовало?