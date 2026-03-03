РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10871 посетитель онлайн
Новости Транзит нефти через Дружбу
1 063 18

Зеленский совершает "покушение на Венгрию" из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

Сьиярто заявил о "покушении на Венгрию" и раскритиковал Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" является "покушением на Венгрию", обвинив в этом Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вот почему для нас важно, чтобы у нас был старый, хорошо функционирующий, надежный, недорогой нефтепровод с высокой пропускной способностью, который способен полностью обеспечивать нас, это нефтепровод "Дружба", – заявил он.

Он повторил, что нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу "Дружба" по политическим причинам.

"И эта политическая причина заключается в том, что президент Зеленский, президент Украины, не позволяет возобновить транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за решения, принятого по решению оси Брюссель-Берлин-Киев, которое было согласовано с партией "Тиса". Это покушение на Венгрию, которое совершает президент Зеленский, и в этом покушении партия "Тиса" является соучастником президента Зеленского", – заявил Сийярто.

Обвинения прозвучали незадолго до парламентских выборов в Венгрии, где, по данным социологов, оппозиционная партия Тиса имеет шансы опередить правящую Фидес премьера Виктора Орбана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский потроллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"

Венгерский министр также заявил, что якобы "ось Брюссель–Берлин–Киев" стремится добиться роста цены на бензин до 1000 форинтов (около 2,60 евро) в Венгрии накануне голосования. Таким образом, тема энергетики и цен на топливо была фактически вынесена в плоскость предвыборной борьбы.

"Это ось Брюссель-Берлин-Киев, которая приняла это решение в интересах партии "Тиса", чтобы помочь ей прийти к власти", – сказал он.

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Автор: 

дружба (17) Зеленский Владимир (10680) Сийярто Петер (208)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Наркомани так само верещать що їх хочуть вбити, коли в них забирають наркотики.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
+5
Коли предки ********* угорського керівництва "шукаючи Батьківщину" проходили повз Київ, їм явно місцеві набили морди. Досі болить...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
+5
потребує троха уточнення
є кацапська нафта - є орбан та сіярто
нема кацапської нафти - є Тиса, Мадяр, ще одна Тиса та ЄС, а орбана та сіярти нема
показать весь комментарий
03.03.2026 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То посадіть Угорщину під варту десь в бункер, щоб вона була в безпеці
показать весь комментарий
03.03.2026 12:01 Ответить
Сіярто боїться що Україна налякає путіна, який гвалтує Угорщину всі ці роки через трубу.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:12 Ответить
Наркомани так само верещать що їх хочуть вбити, коли в них забирають наркотики.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
коли вже очікувати "хлопчиків, маленьких, безпорадних, розіп'ятих... в трусиках"?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
Коли предки ********* угорського керівництва "шукаючи Батьківщину" проходили повз Київ, їм явно місцеві набили морди. Досі болить...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
не всім
тіко прокацапленим
показать весь комментарий
03.03.2026 12:22 Ответить
Як угорською буде " путєн, ввєді вайска"?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:06 Ответить
*сцийярто пшовнах*.

Десь так приблизно.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:33 Ответить
Навпаки, Україна заради міру не хоче вмішуватись в відносини Сосії і Вугорщини щоб не спровокувати третю світову війну і ескалацію.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:08 Ответить
Тобто я правильно розумію - є російська нафта - є Угорщина, а як ні - то і країни там нема да?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:08 Ответить
потребує троха уточнення
є кацапська нафта - є орбан та сіярто
нема кацапської нафти - є Тиса, Мадяр, ще одна Тиса та ЄС, а орбана та сіярти нема
показать весь комментарий
03.03.2026 12:14 Ответить
После ближайших выборах всем этим Орбанам-Сирятам, будет уже не до Венгрии будут квакать на болотах.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:13 Ответить
Угорщина чинить самогубство тримаючи при владі цих ******* довбо
показать весь комментарий
03.03.2026 12:15 Ответить
Полное Собрание Сочинений Полоумного Бреда:
Комната №14, Шкаф номер 6, 4-ая полка, том 17, страница 538.
Авторский коллектив: Сийярто, Фицо, Орбан. Корректор - Песков. Главный редактор - Соловьев, редакторы - Симонян и Мардан.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:17 Ответить
Що Зеля, що Орбан з Сіярто та Фіцо - один кагал. Там не зрозумієш, чого в них більше: чи захист касапських інтересів, чи своїх державно-національних...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:21 Ответить
Потік свідомості кремлівської бл#ді продовжується. Фонтан не затикається.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:24 Ответить
Якої маячні тільки не придумаєш, коли не хочеться йти від корита до котрого звик.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:26 Ответить
Як там казав великий друг Орбана Донні,право сильного? Ну от,жрітє нє обляпайтєсь.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:30 Ответить
 
 