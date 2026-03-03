Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є "замахом на Угорщину", звинувативши у цьому Володимира Зеленського
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.
"Ось чому для нас важливо, щоб ми мали старий, добре функціонуючий, надійний, недорогий нафтопровід з високою пропускною здатністю, який здатний повністю забезпечувати нас, це нафтопровід "Дружба", – заявив він.
Він повторив, що нафта не надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба" з політичних причин.
"І ця політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" через рішення, прийняте за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією "Тиса". Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія "Тиса" є спільником президента Зеленського", – заявив Сійярто.
Звинувачення пролунали незадовго до парламентських виборів в Угорщині, де, за даними соціологів, опозиційна партія Тиса має шанси випередити правлячу Фідес прем’єра Віктор Орбан.
Угорський міністр також заявив, що нібито "вісь Брюссель–Берлін–Київ" прагне домогтися зростання ціни на бензин до 1000 форинтів (близько 2,60 євро) в Угорщині напередодні голосування. Таким чином, тему енергетики та цін на пальне було фактично винесено у площину передвиборчої боротьби.
"Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії "Тиса", щоб допомогти їй прийти до влади", – сказав він.
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
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тіко прокацапленим
є кацапська нафта - є орбан та сіярто
нема кацапської нафти - є Тиса, Мадяр, ще одна Тиса та ЄС, а орбана та сіярти нема
Комната №14, Шкаф номер 6, 4-ая полка, том 17, страница 538.
Авторский коллектив: Сийярто, Фицо, Орбан. Корректор - Песков. Главный редактор - Соловьев, редакторы - Симонян и Мардан.
до речі, як ці діячи занедбали Будапешт , це жах . Ось що у УГОРЩІНИ добре- ЦЕ ДОРОГИ , які усі ПОБУДУВАВ їм ЕС
АЛЕ НІЯКОЇ ВДЯЧНОСТІ ВІД УГРІВ ЯК ЗАВЖДИ . Ось московити до сих пір не поблагодарили Київ, що їм мову створили на свою голову. А то б булькали московити досі по уйгурські
Десь я вже це чув.