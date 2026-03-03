Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є "замахом на Угорщину", звинувативши у цьому Володимира Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ось чому для нас важливо, щоб ми мали старий, добре функціонуючий, надійний, недорогий нафтопровід з високою пропускною здатністю, який здатний повністю забезпечувати нас, це нафтопровід "Дружба", – заявив він.

Він повторив, що нафта не надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба" з політичних причин.

"І ця політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" через рішення, прийняте за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією "Тиса". Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія "Тиса" є спільником президента Зеленського", – заявив Сійярто.

Звинувачення пролунали незадовго до парламентських виборів в Угорщині, де, за даними соціологів, опозиційна партія Тиса має шанси випередити правлячу Фідес прем’єра Віктор Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"

Угорський міністр також заявив, що нібито "вісь Брюссель–Берлін–Київ" прагне домогтися зростання ціни на бензин до 1000 форинтів (близько 2,60 євро) в Угорщині напередодні голосування. Таким чином, тему енергетики та цін на пальне було фактично винесено у площину передвиборчої боротьби.

"Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії "Тиса", щоб допомогти їй прийти до влади", – сказав він.

Що передувало?