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Новини Транзит нафти через Дружбу
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Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто

Сійярто заявив про "замах на Угорщину" та розкритикував Зеленського

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є "замахом на Угорщину", звинувативши у цьому Володимира Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

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"Ось чому для нас важливо, щоб ми мали старий, добре функціонуючий, надійний, недорогий нафтопровід з високою пропускною здатністю, який здатний повністю забезпечувати нас, це нафтопровід "Дружба", – заявив він.

Він повторив, що нафта не надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба" з політичних причин.

"І ця політична причина полягає в тому, що президент Зеленський, президент України, не дозволяє відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба" через рішення, прийняте за рішенням осі Брюссель-Берлін-Київ, яке було узгоджене з партією "Тиса". Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія "Тиса" є спільником президента Зеленського", – заявив Сійярто.

Звинувачення пролунали незадовго до парламентських виборів в Угорщині, де, за даними соціологів, опозиційна партія Тиса має шанси випередити правлячу Фідес прем’єра Віктор Орбан.

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Угорський міністр також заявив, що нібито "вісь Брюссель–Берлін–Київ" прагне домогтися зростання ціни на бензин до 1000 форинтів (близько 2,60 євро) в Угорщині напередодні голосування. Таким чином, тему енергетики та цін на пальне було фактично винесено у площину передвиборчої боротьби.

"Це вісь Брюссель-Берлін-Київ, яка прийняла це рішення в інтересах партії "Тиса", щоб допомогти їй прийти до влади", – сказав він.

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

дружба (167) Зеленський Володимир (27960) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+14
Наркомани так само верещать що їх хочуть вбити, коли в них забирають наркотики.
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03.03.2026 12:06 Відповісти
+14
Коли предки ********* угорського керівництва "шукаючи Батьківщину" проходили повз Київ, їм явно місцеві набили морди. Досі болить...
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03.03.2026 12:06 Відповісти
+11
потребує троха уточнення
є кацапська нафта - є орбан та сіярто
нема кацапської нафти - є Тиса, Мадяр, ще одна Тиса та ЄС, а орбана та сіярти нема
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03.03.2026 12:14 Відповісти
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То посадіть Угорщину під варту десь в бункер, щоб вона була в безпеці
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03.03.2026 12:01 Відповісти
Сіярто боїться що Україна налякає путіна, який гвалтує Угорщину всі ці роки через трубу.
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03.03.2026 12:12 Відповісти
Наркомани так само верещать що їх хочуть вбити, коли в них забирають наркотики.
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03.03.2026 12:06 Відповісти
коли вже очікувати "хлопчиків, маленьких, безпорадних, розіп'ятих... в трусиках"?
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03.03.2026 12:06 Відповісти
Коли предки ********* угорського керівництва "шукаючи Батьківщину" проходили повз Київ, їм явно місцеві набили морди. Досі болить...
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03.03.2026 12:06 Відповісти
не всім
тіко прокацапленим
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03.03.2026 12:22 Відповісти
Так і написано - "********* угорського керівництва", я не писав про всіх угорців.
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03.03.2026 12:49 Відповісти
Як угорською буде " путєн, ввєді вайска"?
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03.03.2026 12:06 Відповісти
Навпаки, Україна заради міру не хоче вмішуватись в відносини Сосії і Вугорщини щоб не спровокувати третю світову війну і ескалацію.
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03.03.2026 12:08 Відповісти
Тобто я правильно розумію - є російська нафта - є Угорщина, а як ні - то і країни там нема да?
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03.03.2026 12:08 Відповісти
потребує троха уточнення
є кацапська нафта - є орбан та сіярто
нема кацапської нафти - є Тиса, Мадяр, ще одна Тиса та ЄС, а орбана та сіярти нема
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03.03.2026 12:14 Відповісти
После ближайших выборах всем этим Орбанам-Сирятам, будет уже не до Венгрии будут квакать на болотах.
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03.03.2026 12:13 Відповісти
Угорщина чинить самогубство тримаючи при владі цих ******* довбо
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03.03.2026 12:15 Відповісти
Полное Собрание Сочинений Полоумного Бреда:
Комната №14, Шкаф номер 6, 4-ая полка, том 17, страница 538.
Авторский коллектив: Сийярто, Фицо, Орбан. Корректор - Песков. Главный редактор - Соловьев, редакторы - Симонян и Мардан.
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03.03.2026 12:17 Відповісти
Що Зеля, що Орбан з Сіярто та Фіцо - один кагал. Там не зрозумієш, чого в них більше: чи захист касапських інтересів, чи своїх державно-національних...
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03.03.2026 12:21 Відповісти
Потік свідомості кремлівської бл#ді продовжується. Фонтан не затикається.
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03.03.2026 12:24 Відповісти
Якої маячні тільки не придумаєш, коли не хочеться йти від корита до котрого звик.
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03.03.2026 12:26 Відповісти
Як там казав великий друг Орбана Донні,право сильного? Ну от,жрітє нє обляпайтєсь.
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03.03.2026 12:30 Відповісти
СІЯРТО і Орбан докерувались, треба українську пропаганду массово на угорщіні запускати, щоб угорці більше слухали розумні доводи , а ні ціх козлів.

до речі, як ці діячи занедбали Будапешт , це жах . Ось що у УГОРЩІНИ добре- ЦЕ ДОРОГИ , які усі ПОБУДУВАВ їм ЕС
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03.03.2026 12:53 Відповісти
Давно треба було зробити це . Зеленській і Порошенко ще берегли ту угорщіну 11 років .
АЛЕ НІЯКОЇ ВДЯЧНОСТІ ВІД УГРІВ ЯК ЗАВЖДИ . Ось московити до сих пір не поблагодарили Київ, що їм мову створили на свою голову. А то б булькали московити досі по уйгурські
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03.03.2026 12:47 Відповісти
кремлівська курва ніяк не заспокоїться
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03.03.2026 12:50 Відповісти
Насип Зелі на *** солі
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03.03.2026 13:00 Відповісти
бушевала предвыборная кампания...
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03.03.2026 13:17 Відповісти
Є Орбан - є Угорщина, нема Орбана - нема Угорщини?
Десь я вже це чув.
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03.03.2026 13:18 Відповісти
Якого х@я ми маємо витрачати ********** і людську силу на охорону від рашистських ударів угорської з путіним "дружби"??? 🤯 🤬 🤬 🤬 🤬
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03.03.2026 13:21 Відповісти
Коли ти вже здохнеш, гнида ДЦП-шна?
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03.03.2026 13:38 Відповісти
угорська команда ремонтників вже виїхала? Бо у нас робітників на все не вистачає.
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03.03.2026 13:38 Відповісти
да подключите наконец этому хрену трубу через о&ко
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03.03.2026 14:27 Відповісти
Ідійот, він хоч розуміє що сцить проти вітру кажучи таке? Тобто при його владі вони спромоглися поставити цілу державу під тотальну і критичну залежність якогось трубопроводу сусідньої країни і жодних варіантів чи альтернатив тому не зробили, так виходить?
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03.03.2026 15:19 Відповісти
 
 