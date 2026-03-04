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У Словаччині погодили розірвання угоди про аварійні поставки електроенергії Україні

Словаччина припинить аварійні поставки електроенергії Україні

Оператор системи передачі Словаччини SEPS заявив про намір припинити контракт із "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії.

Про це пише Dennik N, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там повідомили, що відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини.

Директор SEPS Мартін Магат заявив, що востаннє Україна отримувала аварійні поставки електроенергії у січні. 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше звернувся до SEPS з проханням припинити екстрені постачання до України через невідновлення поставок нафти через "Дружбу".

Читайте: Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Що передувало?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте: Словацька опозиція заявила, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

Автор: 

Словаччина (1332) енергетика (3843)
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Топ коментарі
+11
Сявка пуйлова відробляє вкладені в нього кошти
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04.03.2026 14:50 Відповісти
+10
Завдяки СОУ Україна вийшла на рівень регіональної держави буквально за 4 роки. В такому статусі, як би важко тобі не було, ти як держава потрібна, як мінімум, регіону, і тому ти вже можеш не зважати на таких карликів як Словаччина. Головне не просрати цей статус, як це завжди роблять наші псевдоеліти.
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04.03.2026 15:16 Відповісти
+6
Україна оновила рекорд імпорту електроенергії: майже половина йде з Угорщини
кОрбан на черзі.
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04.03.2026 14:54 Відповісти
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Сявка пуйлова відробляє вкладені в нього кошти
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04.03.2026 14:50 Відповісти
Україна оновила рекорд імпорту електроенергії: майже половина йде з Угорщини
кОрбан на черзі.
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04.03.2026 14:54 Відповісти
Відмовитись від експорту такого обсягу е/е? Орбанович не відмовиться від бабла. Ще буде питання, що вигідніше - чи нафту з підаросії качати чи Україні е/е продавати)
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Оцінимо глибину, на яку в нього увійшов *********** прутень.
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04.03.2026 15:59 Відповісти
Завдяки СОУ Україна вийшла на рівень регіональної держави буквально за 4 роки. В такому статусі, як би важко тобі не було, ти як держава потрібна, як мінімум, регіону, і тому ти вже можеш не зважати на таких карликів як Словаччина. Головне не просрати цей статус, як це завжди роблять наші псевдоеліти.
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04.03.2026 15:16 Відповісти
Спілка Офіцерів України - СОУ
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04.03.2026 16:30 Відповісти
А скільки тобі рочків?)
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04.03.2026 16:37 Відповісти
До хера.
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04.03.2026 17:42 Відповісти
Євросоюз: "а хіба так можна?"
Може, і вам потрібні санкції?
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04.03.2026 15:22 Відповісти
Це відносини господарських суб'єктів. ЄС тут ні до чого.
А Зеленьському менше хамити і розкидати каміння, сидячи у скляному будинку.
Хоча Зеленьському, що? Для нього електрики вистачить.
А випєндриця перед зебілами, імітуючи бурхливу діяльність обхамлюючи Фіціо і Орбана- саме то.
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04.03.2026 15:27 Відповісти
Тут питанні не у Зе а в тому що ми фактично помагаємо оркам заробляти гроші на війну тим що нафтопровід Дружба працює, більше того режим Фіцо і Орбана існує завдяки цим грошам.

І тут дилема або ми сидимо без електрики або орки отримують гроші на ракети і бомби.
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04.03.2026 15:40 Відповісти
Галіматья.
1 До того, поки зеленьський не почав хамити у Мюхнєні відносно того, що орбан наїв велике пузо, Дружба вже місяць як не функціонувала, орбан мовчав.
2. Електрика для України - критична, і чим далі, тим більше рф буде вибивати генерацію.
3 Не хамив би Зеленьмький, можливо б і не піднімали питання Дружби, а якщо б і пііднімали то не з такою істерикою .
4 гловне. Доля Дружби- 10 відсотків для рф. АЛЕ. Нафту в Угорщину і Словаччину ВСЕ РІВНО РФ ПОСТАВИТЬ, ЧЕРЕЗ ХОРВАТІЮ.
Висновок- для самої рф -НІЧОГО ПО ГРОШАМ НЕ МІНЯЄЦЯ. ОРБАН І ФІЦІО,, отримають меншу маржу, від маржі, що вони особисто клали в кишеню, коли працювала Дружба.
Україна- буде відрізана від аварійних постачань через Слрваччину і не приведи Боже ще і через Угорщину
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04.03.2026 17:01 Відповісти
Орбан з Фіцо - лапотна агентура, ти хоч хами хоч моли їх, вони будуть працювати проти України. Про це знають буквально всі. А ти як, тупенька чи в комі всі ці роки валялась?
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04.03.2026 17:50 Відповісти
Ти текст читав, чи просто методичку переписав?
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04.03.2026 21:59 Відповісти
Методичку переписав? Якусь антиорбанівську?🤣 От ти дурне теля.
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04.03.2026 22:08 Відповісти
Ця Нвталія Істоміна якій ви відповідаєте працює на Москву як і Орбан і як Фіцо та інші тисячі на сайті Бутусова Дивіться на дату риєстрації Майже Всі хто після 2022 зареєструвався то все агентура москви Ш вони це будуть робити бо їм дозволяють
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04.03.2026 19:09 Відповісти

Valery Kovtun #584751

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Я читаю: 0

Реєстрація: 17.11.2023
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04.03.2026 22:00 Відповісти
Цікаво дізнатися у Фіцо, як воно собі на яйка наступати?
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04.03.2026 15:42 Відповісти
Отже Україна подає позов на SEPS і та вилітає з енергоринку ЄС. Ідіоти
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04.03.2026 16:11 Відповісти
Это зависит от того, чья энергия подается в Украину и от условий договора.
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04.03.2026 17:48 Відповісти
Ну тоді я нафти не буде.
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04.03.2026 18:23 Відповісти
А якщо ми батут для шахедів поставимо? Два батути. Добре подумай фіцику
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04.03.2026 22:32 Відповісти
 
 