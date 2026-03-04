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У Словаччині погодили розірвання угоди про аварійні поставки електроенергії Україні
Оператор системи передачі Словаччини SEPS заявив про намір припинити контракт із "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії.
Про це пише Dennik N, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там повідомили, що відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини.
Директор SEPS Мартін Магат заявив, що востаннє Україна отримувала аварійні поставки електроенергії у січні.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше звернувся до SEPS з проханням припинити екстрені постачання до України через невідновлення поставок нафти через "Дружбу".
Що передувало?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Топ коментарі
+11 умом рассею не понять
показати весь коментар04.03.2026 14:50 Відповісти Посилання
+10 Moroz Morozyuk
показати весь коментар04.03.2026 15:16 Відповісти Посилання
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар04.03.2026 14:54 Відповісти Посилання
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кОрбан на черзі.
Може, і вам потрібні санкції?
А Зеленьському менше хамити і розкидати каміння, сидячи у скляному будинку.
Хоча Зеленьському, що? Для нього електрики вистачить.
А випєндриця перед зебілами, імітуючи бурхливу діяльність обхамлюючи Фіціо і Орбана- саме то.
І тут дилема або ми сидимо без електрики або орки отримують гроші на ракети і бомби.
1 До того, поки зеленьський не почав хамити у Мюхнєні відносно того, що орбан наїв велике пузо, Дружба вже місяць як не функціонувала, орбан мовчав.
2. Електрика для України - критична, і чим далі, тим більше рф буде вибивати генерацію.
3 Не хамив би Зеленьмький, можливо б і не піднімали питання Дружби, а якщо б і пііднімали то не з такою істерикою .
4 гловне. Доля Дружби- 10 відсотків для рф. АЛЕ. Нафту в Угорщину і Словаччину ВСЕ РІВНО РФ ПОСТАВИТЬ, ЧЕРЕЗ ХОРВАТІЮ.
Висновок- для самої рф -НІЧОГО ПО ГРОШАМ НЕ МІНЯЄЦЯ. ОРБАН І ФІЦІО,, отримають меншу маржу, від маржі, що вони особисто клали в кишеню, коли працювала Дружба.
Україна- буде відрізана від аварійних постачань через Слрваччину і не приведи Боже ще і через Угорщину
Valery Kovtun #584751
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Реєстрація: 17.11.2023