В Словакии согласовали расторжение соглашения об аварийных поставках электроэнергии Украине
Оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии.
Об этом пишет Dennik N, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там сообщили, что соответствующее решение приняло правительство Словакии.
Директор SEPS Мартин Магат заявил, что в последний раз Украина получала аварийные поставки электроэнергии в январе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обратился к SEPS с просьбой прекратить экстренные поставки в Украину из-за невозобновления поставок нефти через "Дружбу".
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кОрбан на черзі.