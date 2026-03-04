РУС
В Словакии согласовали расторжение соглашения об аварийных поставках электроэнергии Украине

Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии Украине

Оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии.

Об этом пишет Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там сообщили, что соответствующее решение приняло правительство Словакии.

Директор SEPS Мартин Магат заявил, что в последний раз Украина получала аварийные поставки электроэнергии в январе. 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обратился к SEPS с просьбой прекратить экстренные поставки в Украину из-за невозобновления поставок нефти через "Дружбу".

Читайте: Орбан пожаловался в Еврокомиссию на Зеленского из-за нефтепровода "Дружба"

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте: Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Сявка пуйлова відробляє вкладені в нього кошти
показать весь комментарий
04.03.2026 14:50 Ответить
То навіщо відновлювати транзит до Словаччини? Х@р смокчи,фіца.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:53 Ответить
Україна оновила рекорд імпорту електроенергії: майже половина йде з Угорщини
кОрбан на черзі.
показать весь комментарий
04.03.2026 14:54 Ответить
 
 