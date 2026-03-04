В Словакии согласовали расторжение соглашения об аварийных поставках электроэнергии Украине

Оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийной поставке электроэнергии.

Об этом пишет Dennik N, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там сообщили, что соответствующее решение приняло правительство Словакии.

Директор SEPS Мартин Магат заявил, что в последний раз Украина получала аварийные поставки электроэнергии в январе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обратился к SEPS с просьбой прекратить экстренные поставки в Украину из-за невозобновления поставок нефти через "Дружбу".

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

