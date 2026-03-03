Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначили співрозмовники видання, прохання Матернової було відхилено з боку України з міркувань безпеки.

У публікації йдеться, що зараз дружньо налаштовані до України країни ЄС і Єврокомісія просять Київ дозволити оглянути пошкоджений нафтопровід.

Деякі джерела розповідають, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва 24 лютого спеціально попросили керівництво України надати доступ до трубопроводу "Дружба", щоб незалежно оцінити збитки, але отримали відмову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафта була в киплячому стані": Шмигаль розповів про внутрішні пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит.

"Ми не можемо сказати, чи є збитки чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це і показати, що вони наполегливо працюють над усуненням збитків. Вони цього не зробили", - прокоментував він.

Відповідь України

Своєю чергою наближений до президента Володимира Зеленського український високопосадовець відкинув припущення про те, що Київ тягне час, заявивши, що технічні фахівці української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що трубопровід "Дружба" був серйозно пошкоджений.

Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив FT, що в результаті російського удару в резервуарі, в якому зберігалося 75 тисяч кубометрів нафти, виникла пожежа, "яку гасили 10 днів".

Читайте також: Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто

"Були пошкоджені численні елементи обладнання, силові кабелі, трансформатори й система виявлення витоків, що відповідає за герметичність трубопроводу", - розповів він.

За словами Корецького, удар викликав пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, "діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля".

З огляду на масштаб збитків "повна оцінка займе час і буде представлена найближчим часом", додав він.

Українська державна компанія "УкрТрансНафта" заявила під час атаки, що "проводяться аварійно-відновлювальні роботи", але що безперервні атаки Росії ускладнюють безпечну експлуатацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"