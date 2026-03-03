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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
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Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT

Посол ЄС в України Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначили співрозмовники видання, прохання Матернової було відхилено з боку України з міркувань безпеки.

У публікації йдеться, що зараз дружньо налаштовані до України країни ЄС і Єврокомісія просять Київ дозволити оглянути пошкоджений нафтопровід.

Деякі джерела розповідають, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва 24 лютого спеціально попросили керівництво України надати доступ до трубопроводу "Дружба", щоб незалежно оцінити збитки, але отримали відмову.

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Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит.

"Ми не можемо сказати, чи є збитки чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це і показати, що вони наполегливо працюють над усуненням збитків. Вони цього не зробили", - прокоментував він.

Відповідь України

Своєю чергою наближений до президента Володимира Зеленського український високопосадовець відкинув припущення про те, що Київ тягне час, заявивши, що технічні фахівці української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що трубопровід "Дружба" був серйозно пошкоджений.

  • Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив FT, що в результаті російського удару в резервуарі, в якому зберігалося 75 тисяч кубометрів нафти, виникла пожежа, "яку гасили 10 днів".

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"Були пошкоджені численні елементи обладнання, силові кабелі, трансформатори й система виявлення витоків, що відповідає за герметичність трубопроводу", - розповів він.

За словами Корецького, удар викликав пожежу в найбільшому нафтовому резервуарі в Європі, "діаметр якого дорівнює розміру футбольного поля".

З огляду на масштаб збитків "повна оцінка займе час і буде представлена найближчим часом", додав він.

Українська державна компанія "УкрТрансНафта" заявила під час атаки, що "проводяться аварійно-відновлювальні роботи", але що безперервні атаки Росії ускладнюють безпечну експлуатацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський потролив Орбана через заяви про нафтопровід "Дружба"

Автор: 

нафтопровід (453) Євросоюз (15200) Матернова Катаріна (131)
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Топ коментарі
+21
Україна винна що Угорщина заблокувала кредит тому що кацапня розхерачила нафтопровід а ЄС не пускають ї@алами поторгувати біля нього? Таке враження що орбан єврогівнюкам просто вигідний.
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03.03.2026 17:24 Відповісти
+15
Доречі, як би потім не вийшло що ЗСУ змусять відійти від нафтопроводу ''дружба'' щоб буцімто не провокувати рашистів по ньому стріляти. Те саме торкається інших іноземних компаній. Тож коли хочете віддати окуповані території чи дозволити америкосам добувати на окупованих територіях чи в прифронтовій зоні корисні копалини, чи віддати в спільне користування ЗАЕС, враховуйте що може вийти так що сша оголосивши що то вже її економічні інтереси, буде вимагати вивести від них ЗСУ або заборонить Україні бити по окупованим територіям так як зараз забороняє бити по новоросійським нафтовим терміналам.
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03.03.2026 17:35 Відповісти
+15
Тому що у нас так багато Президента, що всі вже забули, що Україна парламентсько-президентська республіка.)
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03.03.2026 17:56 Відповісти
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Оп працює на рашку
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03.03.2026 17:19 Відповісти
Тобто, кран потрібно відкрити?
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03.03.2026 18:04 Відповісти
Тобто-нехрен підставлятися.Головою а не задницею думати треба
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03.03.2026 18:23 Відповісти
Не пустили і... підставились? Дивна логіка.
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03.03.2026 19:03 Відповісти
Чому дивна?Навіщо щось приховуваваьи?
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03.03.2026 19:45 Відповісти
А щоб дехто не блокував гроші для України та санкції проти оркостану..
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03.03.2026 20:03 Відповісти
Політика 95 квартала
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03.03.2026 20:10 Відповісти
В тебе логіка дебіла, якщо нема чого приховувати, навіщо давати привід?????!
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04.03.2026 18:18 Відповісти
А в тебе взагалі немає ніякої логіки. Все, розходимось.
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04.03.2026 19:17 Відповісти
Деякі джерела розповідають
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03.03.2026 17:19 Відповісти
Україна винна що Угорщина заблокувала кредит тому що кацапня розхерачила нафтопровід а ЄС не пускають ї@алами поторгувати біля нього? Таке враження що орбан єврогівнюкам просто вигідний.
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03.03.2026 17:24 Відповісти
Ви тільки зараз до цього дійшли? Для ЄС це відмазка коли потрібно щось Україні прикрутити.
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03.03.2026 18:42 Відповісти
А чому прикрутити?? Бо нєлох оманський ухуїв
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04.03.2026 04:53 Відповісти
Не допущені навіть не всі украінці
тому що , є режим секретності для Матерновоі
при всій повазі до неі!!
Ніхто не знає і знати не в змозі , якщо завтра
вона цю інфу зільє кацапам !
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03.03.2026 17:25 Відповісти
Смішний жарт
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03.03.2026 17:36 Відповісти
Інфу шо ота дручьба не працює на теріторії України. Чи яку надсекретну інфу може злити.
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03.03.2026 18:27 Відповісти
Починаючи з 19 го року зелені виродки на чолі із зе-мерзотником вже злили оркам все що змогли.
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03.03.2026 19:07 Відповісти
Як казав класик:" нехай щастить нехрен шастать"😸
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03.03.2026 17:27 Відповісти
А чому до ОПи? А не до Парламенту чи до Уряду ?
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Тому що у нас так багато Президента, що всі вже забули, що Україна парламентсько-президентська республіка.)
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03.03.2026 17:56 Відповісти
А парлемент там до чого ?
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03.03.2026 18:03 Відповісти
НЕхай в Мирноград і Покровськ їдуть подивитися що наробили вони і їхні торгові партнери
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03.03.2026 17:29 Відповісти
Доречі, як би потім не вийшло що ЗСУ змусять відійти від нафтопроводу ''дружба'' щоб буцімто не провокувати рашистів по ньому стріляти. Те саме торкається інших іноземних компаній. Тож коли хочете віддати окуповані території чи дозволити америкосам добувати на окупованих територіях чи в прифронтовій зоні корисні копалини, чи віддати в спільне користування ЗАЕС, враховуйте що може вийти так що сша оголосивши що то вже її економічні інтереси, буде вимагати вивести від них ЗСУ або заборонить Україні бити по окупованим територіям так як зараз забороняє бити по новоросійським нафтовим терміналам.
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03.03.2026 17:35 Відповісти
Тссс... вдарили по новоросійським...
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03.03.2026 18:02 Відповісти
Не по тим що треба.
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03.03.2026 20:13 Відповісти
Вам не вгодиш .
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04.03.2026 06:42 Відповісти
Та шо там оглядати!Сало як сало...
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03.03.2026 17:30 Відповісти
А тем более для такого специалиста как Матернова.
Мне в ИЯФе показывали ядерный реактор. Може спец и разобрался бы, а я понял что реактор это большая котельная. Трубы и насосы. А частицы, где то там. За кирпичной (зуб даю) стенкой бегают. Привизите её в поврежденный цех "Маяка". Ей то какая разница, какие обломки смотреть
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03.03.2026 18:36 Відповісти
а раптом труба на голову упаде
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03.03.2026 17:31 Відповісти
тю, мля......
привезли б її на дарницьку тец, сказали б, що дружба....
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03.03.2026 17:32 Відповісти
Дефіцит електроенергії в Україні скоротився в рази - Шмигаль
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03.03.2026 17:36 Відповісти
После того, как Буковель отключили?
Снег-то, растаял...
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03.03.2026 18:52 Відповісти
Своєю чергою наближений до президента Володимира Зеленського український високопосадовець відкинув припущення про те, що Київ тягне час,( заявивши, що технічні фахівці української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що трубопровід "Дружба" був серйозно пошкоджений. чергова "зелено рашистська деверсія" ворогів України і українського народу
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03.03.2026 17:45 Відповісти
"Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит."

Точняк! До цього ж моменту угорці взагалі ні разу і ніяк не блокували будь-яку допомогу Україні....
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03.03.2026 17:45 Відповісти
Угорці не блокували, вони заробляли у ху....ла на цьому гроші
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03.03.2026 17:47 Відповісти
Я не розумію, чого ми боїмося, якщо щось трапиться, це не наша провина, а так гроші беремо, допомогу отримуємо, а самі ведемо себе як москалі. Не бажаємо щоб працювала труба, так і кажуть, а так довіри до нас не буде, хоча с такими потужними, довіри давно не має, єдине що захід думає про себе, може трохи і про народ України
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03.03.2026 17:46 Відповісти
труба не працює - гроші в парашу не йдуть
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03.03.2026 17:56 Відповісти
Виходить, труба ціла. Запитання - навіщо вона Україні, навіщо її бережуть та охороняють?
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03.03.2026 18:04 Відповісти
Тут цікаве "...Про це виданню https://www.ft.com/content/8f5f18fb-311d-4df0-805c-063b292506b3 Financial Times розповіли джерела...". Тобто не сама посол, а яуісь джерела. Не сумніваюсь що ці "джерела" з кабінета орбана.
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03.03.2026 18:04 Відповісти
Пошла на х.......
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03.03.2026 18:10 Відповісти
Не вміння та не бажання презедента вирішувати діпломатичні ходи - призводить тіки до хамства та бидлячества та прогнозованих ударів по Україні та її іміджу, як демократичної країни. Править бал сатана.
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03.03.2026 18:31 Відповісти
Шоб ви так давали, як я хотів...
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03.03.2026 19:47 Відповісти
У них посол а у нас представник.
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03.03.2026 19:54 Відповісти
Та нехай розглядає. Тільки зпочатку - трубу нехай роми розберуть, а ще з неї взяти розписку - що вона в курсах куди преться й що Україна не несе відповідальність за її ж@п@головні вчинки.
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03.03.2026 20:07 Відповісти
по Хрещатику з лідерами країн ходу проводити безпечно, а до квасової труби ніззя бо небезпечно. і скажіть що Зеля розумний.
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03.03.2026 21:00 Відповісти
З партнерами треба поводитися пристойно
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03.03.2026 22:30 Відповісти
В чому проблема? Чому не показати? Можна ж зафіксувати і вимагати компенсацію з міжнародних резервів пташки або Угорщини. Хочете нафти ремонтуйте під обстрілами.
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04.03.2026 01:21 Відповісти
Хтось з тих, що підтримують позицію Зе, своїми очами бачив той "расхерачений трубопровід"? А якщо не бачили, то звідки вам це відомо, зі слів того ж Зе? І чому не можна показати наслідки бомбардування європейським спеціалістам? Тому, що вони там не побачать ніяких наслідків. Бо це впертість і брехня тупого Зе
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06.03.2026 02:03 Відповісти
 
 