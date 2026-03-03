"Нафта була в киплячому стані": Шмигаль розповів про внутрішні пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" дуже сильно пошкоджений всередині через горіння великої кількості нафти після влучання російського безпілотника.

Про це перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітних датчиків, іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз "Нафтогаз" завершує дефектацію", – сказав віцепрем’єр.

За його словами, лише після завершення дефектації вдасться скласти кошторис ремонту, а також визначити час та засоби, "щоб це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом".

Шмигаль уточнив, що російський дрон влучив в один з найбільших резервуарів, в якому на час влучання було 25 тис. куб. м нафти.

"Частину цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, качали в труби, аби уникнути великої техногенної та екологічної катастрофи. Нафта фактично була в киплячому стані", – додав очільник Міненерго.

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Як повідомлялося, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати аварійну допомогу електроенергією для України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.

У відповідь в "Укренерго" заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В компанії нагадали, що востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.