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Новини Транзит нафти через Дружбу
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"Нафта була в киплячому стані": Шмигаль розповів про внутрішні пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Що відомо про пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" дуже сильно пошкоджений всередині через горіння великої кількості нафти після влучання російського безпілотника.

Про це перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітних датчиків, іншого обладнання всередині нафтопроводу була пошкоджена температурним режимом. Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз "Нафтогаз" завершує дефектацію", – сказав віцепрем’єр.

За його словами, лише після завершення дефектації вдасться скласти кошторис ремонту, а також визначити час та засоби, "щоб це відремонтувати і мати можливість далі фізично управляти цим нафтопроводом".

Шмигаль уточнив, що російський дрон влучив в один з найбільших резервуарів, в якому на час влучання було 25 тис. куб. м нафти.

"Частину цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, качали в труби, аби уникнути великої техногенної та екологічної катастрофи. Нафта фактично була в киплячому стані", – додав очільник Міненерго.

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Як повідомлялося, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати аварійну допомогу електроенергією для України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.

У відповідь в "Укренерго" заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В компанії нагадали, що востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

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Ремонту не підлягає - нехай Орбан з Фіцо застреляться - Шмигаль
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03.03.2026 15:29 Відповісти
А візитку Яроша папірці від Рошену знайшли?
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03.03.2026 15:43 Відповісти
Не поспішайте, треба все ретельно вивчити, провести тендер, дочекатися рішення суду а потім щось вирішувати. Також за хабар не забудьте
Навіщо я це їм пишу, вони самі все знають.
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03.03.2026 15:47 Відповісти
Виставте рахунок орбану і фіцо !
А вони вже хай перевиставлять його свому коханому путлеру...
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03.03.2026 15:49 Відповісти
Це той рідкісний випадок, коли я повністю погоджуюсь зі Шмигалем.
Зрозуміло, що йому це фіолетово, але факт залишається фактом
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03.03.2026 16:06 Відповісти
бугалтер, а про нафту в киплячому стані знає.
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03.03.2026 18:26 Відповісти
він з низів піднімався. це не свириденки всякі, тупорилі.
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04.03.2026 08:48 Відповісти

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