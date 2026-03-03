Посол ЕС Матернова хотела осмотреть повреждения на нефтепроводе "Дружба", Украина не разрешила, - FT

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отметили собеседники издания, просьба Матерновой была отклонена со стороны Украины из соображений безопасности.

В публикации говорится, что сейчас дружественно настроенные к Украине страны ЕС и Еврокомиссия просят Киев разрешить осмотреть поврежденный нефтепровод.

Некоторые источники рассказывают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время своего визита в Киев 24 февраля специально попросили руководство Украины предоставить доступ к трубопроводу "Дружба", чтобы независимо оценить ущерб, но получили отказ.

Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Киев забил "автогол", дав Венгрии повод заблокировать кредит.

"Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они упорно работают над устранением ущерба. Они этого не сделали", - прокомментировал он.

Ответ Украины

В свою очередь, приближенный к президенту Владимиру Зеленскому украинский высокопоставленный чиновник отверг предположение о том, что Киев тянет время, заявив, что технические специалисты украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" предоставили европейским коллегам доказательства того, что трубопровод "Дружба" был серьезно поврежден.

Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил FT, что в результате российского удара в резервуаре, в котором хранилось 75 тысяч кубометров нефти, возник пожар, "который тушили 10 дней".

"Были повреждены многочисленные элементы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, отвечающая за герметичность трубопровода", - рассказал он.

По словам Корецкого, удар вызвал пожар в крупнейшем нефтяном резервуаре в Европе, "диаметр которого равен размеру футбольного поля".

Учитывая масштаб ущерба, "полная оценка займет время и будет представлена в ближайшее время", добавил он.

Украинская государственная компания "УкрТрансНафта" заявила во время атаки, что "проводятся аварийно-восстановительные работы", но что непрерывные атаки России затрудняют безопасную эксплуатацию.

