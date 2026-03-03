РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9222 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Транзит нефти через Дружбу
4 653 32

Посол ЕС Матернова хотела осмотреть повреждения на нефтепроводе "Дружба", Украина не разрешила, - FT

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр поврежденного трубопровода "Дружба" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отметили собеседники издания, просьба Матерновой была отклонена со стороны Украины из соображений безопасности.

В публикации говорится, что сейчас дружественно настроенные к Украине страны ЕС и Еврокомиссия просят Киев разрешить осмотреть поврежденный нефтепровод.

Некоторые источники рассказывают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время своего визита в Киев 24 февраля специально попросили руководство Украины предоставить доступ к трубопроводу "Дружба", чтобы независимо оценить ущерб, но получили отказ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нефть была в кипящем состоянии": Шмыгаль рассказал о внутренних повреждениях нефтепровода "Дружба"

Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Киев забил "автогол", дав Венгрии повод заблокировать кредит.

"Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они упорно работают над устранением ущерба. Они этого не сделали", - прокомментировал он.

Ответ Украины

В свою очередь, приближенный к президенту Владимиру Зеленскому украинский высокопоставленный чиновник отверг предположение о том, что Киев тянет время, заявив, что технические специалисты украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" предоставили европейским коллегам доказательства того, что трубопровод "Дружба" был серьезно поврежден.

  • Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил FT, что в результате российского удара в резервуаре, в котором хранилось 75 тысяч кубометров нефти, возник пожар, "который тушили 10 дней".

Читайте также: Зеленский совершает "покушение на Венгрию" из-за остановки "Дружбы", - Сийярто

"Были повреждены многочисленные элементы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, отвечающая за герметичность трубопровода", - рассказал он.

По словам Корецкого, удар вызвал пожар в крупнейшем нефтяном резервуаре в Европе, "диаметр которого равен размеру футбольного поля".

Учитывая масштаб ущерба, "полная оценка займет время и будет представлена в ближайшее время", добавил он.

Украинская государственная компания "УкрТрансНафта" заявила во время атаки, что "проводятся аварийно-восстановительные работы", но что непрерывные атаки России затрудняют безопасную эксплуатацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский потроллил Орбана из-за заявлений о нефтепроводе "Дружба"

Автор: 

нефтепровод (42) Евросоюз (2856) Матернова Катарина (75)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Деякі джерела розповідають
показать весь комментарий
03.03.2026 17:19 Ответить
+9
Україна винна що Угорщина заблокувала кредит тому що кацапня розхерачила нафтопровід а ЄС не пускають ї@алами поторгувати біля нього? Таке враження що орбан єврогівнюкам просто вигідний.
показать весь комментарий
03.03.2026 17:24 Ответить
+6
"Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит."

Точняк! До цього ж моменту угорці взагалі ні разу і ніяк не блокували будь-яку допомогу Україні....
показать весь комментарий
03.03.2026 17:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оп працює на рашку
показать весь комментарий
03.03.2026 17:19 Ответить
Тобто, кран потрібно відкрити?
показать весь комментарий
03.03.2026 18:04 Ответить
Тобто-нехрен підставлятися.Головою а не задницею думати треба
показать весь комментарий
03.03.2026 18:23 Ответить
Деякі джерела розповідають
показать весь комментарий
03.03.2026 17:19 Ответить
Україна винна що Угорщина заблокувала кредит тому що кацапня розхерачила нафтопровід а ЄС не пускають ї@алами поторгувати біля нього? Таке враження що орбан єврогівнюкам просто вигідний.
показать весь комментарий
03.03.2026 17:24 Ответить
Ви тільки зараз до цього дійшли? Для ЄС це відмазка коли потрібно щось Україні прикрутити.
показать весь комментарий
03.03.2026 18:42 Ответить
Не допущені навіть не всі украінці
тому що , є режим секретності для Матерновоі
при всій повазі до неі!!
Ніхто не знає і знати не в змозі , якщо завтра
вона цю інфу зільє кацапам !
показать весь комментарий
03.03.2026 17:25 Ответить
Смішний жарт
показать весь комментарий
03.03.2026 17:36 Ответить
Інфу шо ота дручьба не працює на теріторії України. Чи яку надсекретну інфу може злити.
показать весь комментарий
03.03.2026 18:27 Ответить
Як казав класик:" нехай щастить нехрен шастать"😸
показать весь комментарий
03.03.2026 17:27 Ответить
А чому до ОПи? А не до Парламенту чи до Уряду ?
показать весь комментарий
03.03.2026 17:29 Ответить
Тому що у нас так багато Президента, що всі вже забули, що Україна парламентсько-президентська республіка.)
показать весь комментарий
03.03.2026 17:56 Ответить
А парлемент там до чого ?
показать весь комментарий
03.03.2026 18:03 Ответить
НЕхай в Мирноград і Покровськ їдуть подивитися що наробили вони і їхні торгові партнери
показать весь комментарий
03.03.2026 17:29 Ответить
Доречі, як би потім не вийшло що ЗСУ змусять відійти від нафтопроводу ''дружба'' щоб буцімто не провокувати рашистів по ньому стріляти. Те саме торкається інших іноземних компаній. Тож коли хочете віддати окуповані території чи дозволити америкосам добувати на окупованих територіях чи в прифронтовій зоні корисні копалини, чи віддати в спільне користування ЗАЕС, враховуйте що може вийти так що сша оголосивши що то вже її економічні інтереси, буде вимагати вивести від них ЗСУ або заборонить Україні бити по окупованим територіям так як зараз забороняє бити по новоросійським нафтовим терміналам.
показать весь комментарий
03.03.2026 17:35 Ответить
Тссс... вдарили по новоросійським...
показать весь комментарий
03.03.2026 18:02 Ответить
Та шо там оглядати!Сало як сало...
показать весь комментарий
03.03.2026 17:30 Ответить
А тем более для такого специалиста как Матернова.
Мне в ИЯФе показывали ядерный реактор. Може спец и разобрался бы, а я понял что реактор это большая котельная. Трубы и насосы. А частицы, где то там. За кирпичной (зуб даю) стенкой бегают. Привизите её в поврежденный цех "Маяка". Ей то какая разница, какие обломки смотреть
показать весь комментарий
03.03.2026 18:36 Ответить
а раптом труба на голову упаде
показать весь комментарий
03.03.2026 17:31 Ответить
тю, мля......
привезли б її на дарницьку тец, сказали б, що дружба....
показать весь комментарий
03.03.2026 17:32 Ответить
Дефіцит електроенергії в Україні скоротився в рази - Шмигаль
показать весь комментарий
03.03.2026 17:36 Ответить
После того, как Буковель отключили?
Снег-то, растаял...
показать весь комментарий
03.03.2026 18:52 Ответить
Своєю чергою наближений до президента Володимира Зеленського український високопосадовець відкинув припущення про те, що Київ тягне час,( заявивши, що технічні фахівці української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" надали європейським колегам докази того, що трубопровід "Дружба" був серйозно пошкоджений. чергова "зелено рашистська деверсія" ворогів України і українського народу
показать весь комментарий
03.03.2026 17:45 Ответить
"Київ забив "автогол", давши Угорщині привід заблокувати кредит."

Точняк! До цього ж моменту угорці взагалі ні разу і ніяк не блокували будь-яку допомогу Україні....
показать весь комментарий
03.03.2026 17:45 Ответить
Угорці не блокували, вони заробляли у ху....ла на цьому гроші
показать весь комментарий
03.03.2026 17:47 Ответить
Я не розумію, чого ми боїмося, якщо щось трапиться, це не наша провина, а так гроші беремо, допомогу отримуємо, а самі ведемо себе як москалі. Не бажаємо щоб працювала труба, так і кажуть, а так довіри до нас не буде, хоча с такими потужними, довіри давно не має, єдине що захід думає про себе, може трохи і про народ України
показать весь комментарий
03.03.2026 17:46 Ответить
труба не працює - гроші в парашу не йдуть
показать весь комментарий
03.03.2026 17:56 Ответить
Виходить, труба ціла. Запитання - навіщо вона Україні, навіщо її бережуть та охороняють?
показать весь комментарий
03.03.2026 18:04 Ответить
Тут цікаве "...Про це виданню https://www.ft.com/content/8f5f18fb-311d-4df0-805c-063b292506b3 Financial Times розповіли джерела...". Тобто не сама посол, а яуісь джерела. Не сумніваюсь що ці "джерела" з кабінета орбана.
показать весь комментарий
03.03.2026 18:04 Ответить
Пошла на х.......
показать весь комментарий
03.03.2026 18:10 Ответить
Не вміння та не бажання презедента вирішувати діпломатичні ходи - призводить тіки до хамства та бидлячества та прогнозованих ударів по Україні та її іміджу, як демократичної країни. Править бал сатана.
показать весь комментарий
03.03.2026 18:31 Ответить
 
 