Сійярто прибув до Москви домовлятися про нафту і газ для Угорщини

У середу, 4 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що його країна продовжить отримувати нафту і газ на тлі паливної кризи у світі.

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина візиту в РФ - нафта і газ

Сійярто поскаржився, що конфлікти у світі, зокрема війна в Україні та операція США проти Ірану, загрожують енергобезпеці його країни.

"Я тут, щоб переконатися, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти та природного газу буде поставлена до Угорщини, попри зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою і раніше", - заявив глава МЗС Угорщини.

Сійярто розкритикував низку країн, які, на його думку, створюють перешкоди для угорського енергетичного сектору. Зокрема, він звинуватив Україну в нібито блокуванні транзиту нафтопроводом "Дружба", а Хорватію - у перешкоджанні закупівлям російської сировини морем.

"У результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою",- заявив угорський дипломат.

Він також додав, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.

"Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути",- сказав Сійярто.

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Що передувало

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд пошкодженого трубопроводу "Дружба" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

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