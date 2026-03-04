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Сійярто прибув до Москви домовлятися про нафту і газ для Угорщини

Сійярто у Москві знову домовляється про російське паливо

У середу, 4 березня, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто прибув до Москви, щоб переконатися, що його країна продовжить отримувати нафту і газ на тлі паливної кризи у світі.

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина візиту в РФ - нафта і газ 

Сійярто поскаржився, що конфлікти у світі, зокрема війна в Україні та операція США проти Ірану, загрожують енергобезпеці його країни. 

"Я тут, щоб переконатися, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти та природного газу буде поставлена до Угорщини, попри зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою і раніше", - заявив глава МЗС Угорщини.

Сійярто розкритикував низку країн, які, на його думку, створюють перешкоди для угорського енергетичного сектору. Зокрема, він звинуватив Україну в нібито блокуванні транзиту нафтопроводом "Дружба", а Хорватію - у перешкоджанні закупівлям російської сировини морем.

"У результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти і газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою",- заявив угорський дипломат.

Він також додав, що від російських постачань залежатиме розмір комунальних платежів угорців.

"Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути",- сказав Сійярто.

Читайте також: Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто

Що передувало

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Автор: 

Угорщина (3019) візит (1770) нафта (6604) росія (70371) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+20
Зараз би виступити президенту України, якби такий в нас був замість нікчемної зеленої шмарклі - і сказати, що оскільки мудярва домовлялась за нафту з піторашкою - то хай піторашка і займається експортом, а від нас зі своєю Дрючьбою хай від'******* назавжди.
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04.03.2026 17:34 Відповісти
+14
Шеф! - все пропало! - все пропало!
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04.03.2026 17:32 Відповісти
+13
невиправні довбойоби.
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04.03.2026 17:33 Відповісти
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Шеф! - все пропало! - все пропало!
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04.03.2026 17:32 Відповісти
за платньою приїхав, кешем
ці підари на картку та кріптою вже бояться - Штати за дупу візьмуть
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04.03.2026 17:44 Відповісти
100%. Вибори на носі. Якби в нас не шмаркля дєрмаківська, то він чумайдами ту нафту возив би з рашки вже 4 роки.
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04.03.2026 21:54 Відповісти
невиправні довбойоби.
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04.03.2026 17:33 Відповісти
підари *************
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04.03.2026 17:39 Відповісти
Зараз би виступити президенту України, якби такий в нас був замість нікчемної зеленої шмарклі - і сказати, що оскільки мудярва домовлялась за нафту з піторашкою - то хай піторашка і займається експортом, а від нас зі своєю Дрючьбою хай від'******* назавжди.
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04.03.2026 17:34 Відповісти
нехай морем отримують. Щоб була робота нашим БЕК
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04.03.2026 17:37 Відповісти
та ні
най кацапи орбану арєшніком нафту пуляють
відстань дозволяє
плюс експрес-доставка
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04.03.2026 17:40 Відповісти
Не вийде. Хорватія їх вже послала. Санкції нікому не потрібні.
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04.03.2026 18:03 Відповісти
смокчи-смокчи... ковтай-ковтай...
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04.03.2026 17:37 Відповісти
"Сійярто поскаржився, що конфлікти у світі, зокрема війна в Україні... загрожують енергобезпеці його країни" - поїхав скаржитися тому хто цю війну розпочав
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04.03.2026 17:45 Відповісти
так ***** його господар
кому він ще пожаліється? рудому?
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04.03.2026 17:46 Відповісти
Замість трубопроводу "дружба", буде відропровід "деградація"...
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04.03.2026 17:51 Відповісти
Агент Сіярто настукає Шефу на агента Зелю.
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04.03.2026 18:03 Відповісти
Вибори все ближче. Забігали як колорадські жуки на розпеченій сковорідці
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04.03.2026 18:20 Відповісти
А возить будуть диржоплями.
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04.03.2026 18:28 Відповісти
Коли до мацкви прибудуть українські ракети?!
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04.03.2026 18:31 Відповісти
Коли їх з Люксембурга запустять
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04.03.2026 18:37 Відповісти
А ще тупіше нічого не міг написати?
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04.03.2026 19:22 Відповісти
про "теневой флот" дирижаблей я ещё не слышал))))))))))))))))
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04.03.2026 18:34 Відповісти
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04.03.2026 18:44 Відповісти
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04.03.2026 18:45 Відповісти
Батутом!!!😅😂🤪😆🤣
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04.03.2026 18:45 Відповісти
Нічого особистого, лише бізнес.
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04.03.2026 20:47 Відповісти
Христопродавці, для них що кров людська , що нафта все єдино 😠👎
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04.03.2026 22:52 Відповісти
 
 