Зустріч із Зеленським залежить від консультацій Словаччини з ЄС, – Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що не бачить сенсу зустрічатися з президентом України без попередніх узгоджень з Єврокомісією щодо нафтопроводу "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фіцо заявив у дописі у соціальній мережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фіцо зазначив, що не відмовляється від ідеї особистої зустрічі з Володимиром Зеленським, проте вважає за необхідне спочатку обговорити ситуацію з керівництвом Європейської комісії.

"Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції", – заявив Фіцо.

Він також наголосив, що Братислава разом із Брюсселем повинні впливати на Київ у питанні відновлення транзиту.

"Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн", – сказав Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не пустила посла ЄС на пошкоджений нафтопровід "Дружба", тому я не вірю Зеленському, - Фіцо

Прем’єр Словаччини зазначив, що місце потенційної зустрічі з українським президентом наразі не визначене. Водночас він висловив сумнів щодо доцільності таких переговорів, поки Україна, за його словами, "демонстративно" не відновлює транзит нафти через свою територію.

Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

Що відомо про стан "Дружби"?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто прибув до Москви домовлятися про нафту і газ для Угорщини