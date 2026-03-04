Україна не пустила посла ЄС на пошкоджений нафтопровід "Дружба", тому я не вірю Зеленському, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову розкритикував Україну та позицію президента Володимира Зеленського щодо припинення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це він сказав під час пресконференції, його цитують Dennik та Sita, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Фіцо

Політик нагадав, що Київ не пустив на об’єкт посла ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Фіцо розповів, що спершу Словаччина просила дозволити своєму послу в Україні відвідати нафтопровід, однак Київ, мовляв, відмовив у цьому. Потім таке саме прохання буцімто висловила Матернова, але і їй відмовили.

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Про Зеленського

"Ми також пропонували створити інспекційну групу. Президент Зеленський сказав мені, що він її відхиляє. І він відхилив таку пропозицію, навіть коли це було прохання президента Європейської Комісії", - каже словацький прем’єр.

Через це Фіцо вкотре розкритикував позицію Зеленського.

"Словаччина не має жодного стосунку до війни в Україні, і я не можу прийняти його (Зеленського - ред.) позицію. Я не вірю президенту Зеленському, навіть у те, що в нього ніс між очима", - стверджує він.

Крім того, як і Орбан, Фіцо показав супутникові знімки нафтопроводу, які буцімто доводять, що його пошкодження не заважають транспортуванню нафти. До того ж нафтопроводом, мовляв, іде "не російська нафта, а європейська", бо її вже закупили угорська та словацька компанії.

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Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

Що відомо про стан "Дружби"?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

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