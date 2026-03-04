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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
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Україна не пустила посла ЄС на пошкоджений нафтопровід "Дружба", тому я не вірю Зеленському, - Фіцо

зеленський,фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову розкритикував Україну та позицію президента Володимира Зеленського щодо припинення постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". 

Про це він сказав під час пресконференції, його цитують Dennik та Sita, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Фіцо

Політик нагадав, що Київ не пустив на об’єкт посла ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Фіцо розповів, що спершу Словаччина просила дозволити своєму послу в Україні відвідати нафтопровід, однак Київ, мовляв, відмовив у цьому. Потім таке саме прохання буцімто висловила Матернова, але і їй відмовили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про наміри Словаччини розірвати контракт щодо аварійного електропостачання: Уряд Фіцо позбавляє словацькі компанії заробітку

Про Зеленського

"Ми також пропонували створити інспекційну групу. Президент Зеленський сказав мені, що він її відхиляє. І він відхилив таку пропозицію, навіть коли це було прохання президента Європейської Комісії", - каже словацький прем’єр.

Через це Фіцо вкотре розкритикував позицію Зеленського.

"Словаччина не має жодного стосунку до війни в Україні, і я не можу прийняти його (Зеленського - ред.) позицію. Я не вірю президенту Зеленському, навіть у те, що в нього ніс між очима", - стверджує він.

Крім того, як і Орбан, Фіцо показав супутникові знімки нафтопроводу, які буцімто доводять, що його пошкодження не заважають транспортуванню нафти. До того ж нафтопроводом, мовляв, іде "не російська нафта, а європейська", бо її вже закупили угорська та словацька компанії.

Читайте також: Угорщина і Словаччина вимагають відновити транзит нафти РФ через "Дружбу"

  • Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

Що відомо про стан "Дружби"?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Словаччині погодили розірвання угоди про аварійні поставки електроенергії Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Словаччина (1332) Євросоюз (15211) Фіцо Роберт (366) Матернова Катаріна (131)
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Топ коментарі
+8
ФІЦО чувак який звязаний з Солнцевскими тобто з тою бандою що продвинула Путіна.

Про що мова? Це просто бандит картелю із РФ а не премєр країни
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04.03.2026 21:48 Відповісти
+5
Не зрозуміло - для чого ту трубу оберігають, з якою метою? В країні не вистачає металобрухту.
Дайте сьогодні завдання циганам - і після завтра везіть і Фіцека з Орбаном. Хай шукають.
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04.03.2026 21:52 Відповісти
+3
Є супутникові знімки. Неха(у)й шастать
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04.03.2026 22:19 Відповісти
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Туман війни - йди нах
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04.03.2026 21:48 Відповісти
Прикольно, а можна ще так, повито млою невідомості
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04.03.2026 22:04 Відповісти
ФІЦО чувак який звязаний з Солнцевскими тобто з тою бандою що продвинула Путіна.

Про що мова? Це просто бандит картелю із РФ а не премєр країни
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04.03.2026 21:48 Відповісти
Припікає ...?
Коли там вибори в Словаччині ?
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04.03.2026 21:52 Відповісти
Не зрозуміло - для чого ту трубу оберігають, з якою метою? В країні не вистачає металобрухту.
Дайте сьогодні завдання циганам - і після завтра везіть і Фіцека з Орбаном. Хай шукають.
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04.03.2026 21:52 Відповісти
у нього йух а не око
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04.03.2026 21:53 Відповісти
я не вірю Зеленському, - Фіцо Джерело: https://censor.net/ua/n3603617
оце здивував...
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04.03.2026 22:01 Відповісти
ЗЕ сам собі не вірить
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04.03.2026 22:04 Відповісти
та и хрен с ним. фицо - немощная бестолочь в мире де нынче рулят сильные.
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04.03.2026 22:07 Відповісти
Хто ж йому надав ті супутникові знімки і якої вони давності? Секрет полішинеля.
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04.03.2026 22:05 Відповісти
Гугл мепс наше фсьо...десь так
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04.03.2026 22:56 Відповісти
... низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову. Джерело: https://censor.net/ua/n3603617
... так що там з "дружбой"?
... за ющенка, на неї його брат сидів...
а кто зараз?
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04.03.2026 22:14 Відповісти
Ги ) Здається тепер етімвот .. орбанам наступили на правильний мозоль - раз їм так припікає )
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04.03.2026 22:14 Відповісти
Та чи не насрати у що там фіца вірить чи не вірить.
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04.03.2026 22:17 Відповісти
Є супутникові знімки. Неха(у)й шастать
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04.03.2026 22:19 Відповісти
Треба запустити Фіцо в ту трубу. Хай перевіре її цілісність зсередини аж до самої росії.
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04.03.2026 22:20 Відповісти
Да зрозуміло що ти більше віриш Х'уйлу який той нафтопровід роз***бав. Ну і пішов ти нах. Якось до сраки нам твоя довіра
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04.03.2026 22:26 Відповісти
дайте Фіцо почитати КОНТРАКТ на транспортування нафти з підораші, а особливо пункт Контракту про "форсмажор"!
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04.03.2026 22:28 Відповісти
цікаво, а сам чого не їде? Його ж запрошували. Чи боїться що зеленський біля того резервуара буде ******* його ногами?
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04.03.2026 22:33 Відповісти
Піди в ЮНЕСКО пожалійся.
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04.03.2026 22:41 Відповісти
Тут нема що обговорювати, нафтопровфд український, хоче закрити краник то може закрити. Крапка.
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05.03.2026 00:13 Відповісти
та до сра.. твоє "вірюневірю". тобі тим паче неймемо віри
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05.03.2026 08:40 Відповісти
 
 