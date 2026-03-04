МЗС України про наміри Словаччини розірвати контракт щодо аварійного електропостачання: Уряд Фіцо позбавляє словацькі компанії заробітку

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на наміри Словаччини припинити контракт із "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує "ЄП".

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Реакція МЗС України

Тихий заявив, що наміри Словаччини розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України можна порівняти з "підготовкою до пострілу собі в ногу, вірніше – в ноги власних енергетичних компаній".

Він наголосив, що "Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно".

"Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел",- заявив речник відомства.

"Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ – навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", - додав Тихий.

Раніше повідомлялося, що оператор системи передачі Словаччини SEPS заявив про намір припинити контракт із "Укренерго" щодо аварійного постачання електроенергії.

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Що передувало?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

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