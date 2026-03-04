МИД Украины о намерениях Словакии расторгнуть контракт по аварийному электроснабжению: Правительство Фицо лишает словацкие компании заработка
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерения Словакии расторгнуть контракт с "Укрэнерго" об аварийных поставках электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует "ЕП".
Реакция МИД Украины
Тихой заявил, что намерения Словакии расторгнуть контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину можно сравнить с "подготовкой к выстрелу себе в ногу, вернее – в ноги собственных энергетических компаний".
Он подчеркнул, что "Украина эту электроэнергию закупает, а не получает бесплатно".
"Таким образом, правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников", - заявил представитель ведомства.
"Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ – даже ценой ущерба словацкому бизнесу", – добавил Тихий.
- Ранее сообщалось, что оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийным поставкам электроэнергии.
Что предшествовало?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не може фіцо одноосібно щось робити зі своєю енергетикою, бо це єдина європейська система!!!!!
то, скільки можна обсмоктувати цю лабуду?
до, речі!
кажуть лобода, дуже радіє в дубаях, бо ціни на білих бл*дєй стрімко скакнув. особливо, під час тривоги.