МИД Украины о намерениях Словакии расторгнуть контракт по аварийному электроснабжению: Правительство Фицо лишает словацкие компании заработка

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерения Словакии расторгнуть контракт с "Укрэнерго" об аварийных поставках электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого

Реакция МИД Украины

Тихой заявил, что намерения Словакии расторгнуть контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину можно сравнить с "подготовкой к выстрелу себе в ногу, вернее – в ноги собственных энергетических компаний".

Он подчеркнул, что "Украина эту электроэнергию закупает, а не получает бесплатно".

"Таким образом, правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников", - заявил представитель ведомства.

"Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ – даже ценой ущерба словацкому бизнесу", – добавил Тихий.

Ранее сообщалось, что оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийным поставкам электроэнергии.

Что предшествовало?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

