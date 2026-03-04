РУС
813 4

МИД Украины о намерениях Словакии расторгнуть контракт по аварийному электроснабжению: Правительство Фицо лишает словацкие компании заработка

МИД Украины раскритиковал планы Словакии расторгнуть энергетические соглашения

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерения Словакии расторгнуть контракт с "Укрэнерго" об аварийных поставках электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует "ЕП".

Реакция МИД Украины 

Тихой заявил, что намерения Словакии расторгнуть контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину можно сравнить с "подготовкой к выстрелу себе в ногу, вернее – в ноги собственных энергетических компаний".

Он подчеркнул, что "Украина эту электроэнергию закупает, а не получает бесплатно".

"Таким образом, правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников", - заявил представитель ведомства.

"Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ – даже ценой ущерба словацкому бизнесу", – добавил Тихий.

  • Ранее сообщалось, что оператор системы передачи Словакии SEPS заявил о намерении расторгнуть контракт с "Укрэнерго" по аварийным поставкам электроэнергии.

Читайте также: Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Что предшествовало?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: В Словакии согласовали расторжение соглашения об аварийных поставках электроэнергии Украине

Автор: 

МЗС---ведіть професіональні переговори з усіма партнерами,а не будьте,як баба на базарі. Ваші понти вже стільки наробили шкоди,що можна десяток томів карної справи завести.
04.03.2026 20:15 Ответить
сраку собі уряд фіцо може розірвати. Ми під'єднані до єдиної енергетичної системи ЄС, тому хай уряд фіцо їде мітінгувати у Брюсель.
04.03.2026 20:18 Ответить
вжеж було роз'яснення про паяца фіцо.
не може фіцо одноосібно щось робити зі своєю енергетикою, бо це єдина європейська система!!!!!
то, скільки можна обсмоктувати цю лабуду?

до, речі!
кажуть лобода, дуже радіє в дубаях, бо ціни на білих бл*дєй стрімко скакнув. особливо, під час тривоги.
04.03.2026 20:18 Ответить
Та Фица птица подневольная, куда его ***** пхнула туда оно и полетело.. пусть и ним ЕС разбирается..
04.03.2026 20:36 Ответить
 
 