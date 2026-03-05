В случае длительной войны на Ближнем Востоке США могут сократить поставки ПВО для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что длительная война на Ближнем Востоке повлияет на поставки ПВО Украине из США.

Что известно

Президент напомнил, что иранский режим предоставлял России оружие, которым она убивала украинцев.

"Сейчас это беспокойство немного уменьшилось, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но в свое время они передали лицензии, и сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны", - пояснил Зеленский.

ПВО для Украины

В то же время, по словам Зеленского, есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников.

"И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "патриотов". То есть беспокойство таково, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", - добавил президент.

Цены на нефть

Глава государства заявил, что все в Европе сейчас переживают кризис из-за цен на нефть.

"Наш энергетический кризис – он прежде всего связан с войной России против нас. Но понятно также, что импорт нефтепродуктов из-за боевых действий уменьшен или полностью заблокирован. Это уже влияет на мировые цены на энергоносители. Это вызов, и я думаю, что все страны будут над ним работать", - подытожил он.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

