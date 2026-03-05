РУС
Новости
В случае длительной войны на Ближнем Востоке США могут сократить поставки ПВО для Украины, - Зеленский

Зеленский объяснил, чем опасна долгая война на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заявил, что длительная война на Ближнем Востоке повлияет на поставки ПВО Украине из США.

Об этом глава государства заявил в интервью Rai Italia, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Президент напомнил, что иранский режим предоставлял России оружие, которым она убивала украинцев.

"Сейчас это беспокойство немного уменьшилось, потому что Иран вряд ли способен что-то передавать России в данный момент. Но в свое время они передали лицензии, и сейчас по этим иранским лицензиям Россия сама производит соответствующие ракеты и дроны", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с наследным принцем Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке

ПВО для Украины

В то же время, по словам Зеленского, есть беспокойство из-за сигналов от Соединенных Штатов Америки, публичных и непубличных, которые говорят о продолжении этой военной операции, и что в связи с этим они будут рассчитывать на дополнительные системы ПВО для себя и союзников.

"И также будут тщательно смотреть на возможности своих производств РАС-2, РАС-3: это ракеты-перехватчики для "патриотов". То есть беспокойство таково, что в случае длительной войны Америка может уменьшить поставки противовоздушной обороны, ракет для ПВО для Украины", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с королем Бахрейна: обсудили защиту от иранских дронов и ракет

Цены на нефть

Глава государства заявил, что все в Европе сейчас переживают кризис из-за цен на нефть.

"Наш энергетический кризис – он прежде всего связан с войной России против нас. Но понятно также, что импорт нефтепродуктов из-за боевых действий уменьшен или полностью заблокирован. Это уже влияет на мировые цены на энергоносители. Это вызов, и я думаю, что все страны будут над ним работать", - подытожил он.

Читайте: Ормузский пролив блокирует дешевые удобрения: украинские аграрии готовятся к более высоким ценам

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: В США рассчитывают, что операция против Ирана продлится до сентября, - Politico

Зеленский Владимир (10718) ПВО (2262) США (7178) Ближний Восток (47) Patriot (305)
Пане Голобородьку, навіщо нам на 7-му році війни якісь піндосовські ракети до систем ППО? Я впевнений, що простой мальчік від наріду 73%, найчеснєйшій на весь світ із найчеснєйшим головою СБУ бакановим, його заступником наумовим, керівником енергоатома, героєм росії деркачем, супер спеціалістами в гвлузі фінансів і оборони резніковим, тараном,умеровим, міндічами, цукерманами, шефірами, портновими та іншими створили не одну нашу, українську систему ППО. Гроші, сотнями мільярдів доларів і євро давали всі країни світу: США, Європа, Канада, Японія..., він же не якийсь барига, а все віддавав українцям. Так 73%? І клістрони із систем ППО не він знімав, вони якось самі знялися перед наступом кцапів. І мінні поля не він розміновував і акваторію Азовського моря - то все Порошенко, та ще й так підло поступив, накидав в інтернет відео, на яких Голобородько в білий сорочці контролює хід розмінування. Туди ж підсунули єрмака, який доповідає з верещучкою, що розмінували більше 20 ділянок і відвели наші війська. Підсунули такому маладцу і Василєвську-Смаглюк, яка кричала, щоб ніхто не покидав свої оселі, що расєянушкі їх не чіпатимуть, а будуть бити тільки бандьор і їх війська.
05.03.2026 10:24 Ответить
Ну а тобі то що? У Лондоні є будинок, Лондон ППО захищений. А своє, рідне зелене ППО можна з-під асфальту дістати, де його ховали від вонога з 2019-го по 2022-й.
05.03.2026 10:22 Ответить
Тому не спи, не випрошуй міру, а знищуй рашистську промисловість і енегетику яка випускає ракети. Бо рано чи пізно ракети до ППО все одно закінчаться. Так як вони і дорожчі і складніші в виготовленні за звичайну балістику чи крилаті ракети
05.03.2026 10:23 Ответить
Так вони для того її і почали у змові з рашкой, якій це якраз на руку!!! Ще й ціни на нафту взлетіли!
05.03.2026 10:19 Ответить
А вже відмінили максимальну ціну на російську нафту?
05.03.2026 10:22 Ответить
для кого та максимальна діє?
Навіть в ЄС не всі хочуть її дотримуватись. Он, Сіярто вчора з ****** перетирали.
05.03.2026 10:48 Ответить
05.03.2026 10:22 Ответить
05.03.2026 10:23 Ответить
05.03.2026 10:24 Ответить
Президент США Трамп заявив, що у США є сама більша і сама сильна армія у світі, є необхідна кількість озброєння, щоб вести війну проти Ірану необмежений час. Тому дуже дивно чути заяви, що у разі довгої війни на Близькому Сході США можуть зменшити поставки ППО для України. Невже Трамп бреше.
05.03.2026 10:27 Ответить
«Хто про що, а я про своє»
Проблеми з власною системою ППО дійсно це відповідальність презЕдента. Але створити повноцінну заміну петріот було б нереально навіть якби президентом було одразу десять Порохів. Бо петріот це власне система ПРО, здатна збивати навіть балістику, а не аналог совкового С-300.
05.03.2026 10:36 Ответить
Який витончений захист вибору 2019...
05.03.2026 10:44 Ответить
Там шлюхєди вже по Азербайджану б'ють. Атаковано аеропорт Нахчивана.
05.03.2026 10:26 Ответить
Де "Кільчень", члєнограй?
05.03.2026 10:26 Ответить
В лісі де міліард дерев .
05.03.2026 10:32 Ответить
Аби що сказати ,нам США і так не постачають ППО ,по друге і дурню ясно якщо війна в Ірані затягнется то США не будуть продавати нам зброю ,а ціни на нафту сутєво підскочать що на руку москві.
05.03.2026 10:28 Ответить
Так і є !.
Після початку торгів с 2 березня, акції російських нафтових компаній, таких як "Газпром", "Лукойл" або "Роснефть", від яких залежить російська економіка та військовий бюджет, почали стрімко зростати.
https://epravda.com.ua
05.03.2026 10:35 Ответить
Оракул ти обдовбаний все ти знаєш що буде .
05.03.2026 10:30 Ответить
ТИ НЕ ПОВІРИШ АЛЕ

- ніхто нам не повинен постачати ППО
- або **********
- або ще щось
- або давати гроші
- і якщо США і Англія це повинні ще робити по Будапешту - хоча Трампу чисто плювати на це, то умовна Естонія чи Німеччина роблять це БО БОЯТЬСЯ НАСЛІДКІВ НАШОГО ОБВАЛУ

Але загалом - ТИ ПОВИНЕН БУВ ДУМАТИ ПРО ЦЕ!!! Несподівано да?
05.03.2026 10:31 Ответить
Зеленскій як заліз в КВН, так до сих пір одне, на що він здатен, це виступати с номерами мовного жанру. Напишуть - розкаже. Так і тепер Ніщо не здатен робити крім як красти, і на камеру звиздіти, який він чесний від природи.
05.03.2026 10:33 Ответить
Вони й до того не дуже нас балували ракетами
05.03.2026 10:33 Ответить
Цікаво: Патужний сам додумався чи підказав хто? Якщо сам - то нарешті! Не пройшло і сім років, як почав використовувати голову за прямим призначенням, а не просто є'алом щьолкати!
05.03.2026 10:37 Ответить
Оманський АНАЛітик
05.03.2026 10:38 Ответить
Так буває коли стратегія дива,залежність від партнерів та раз за разом втрачені вікна можливостей.
05.03.2026 10:39 Ответить
бери https://uk.wikipedia.org/wiki/SAMP/T SAMP/T у Макрона , вони краще Патріот
05.03.2026 10:41 Ответить
Це ж яку міцну психіку мають мати лідери інших країн, щоб спілкуватися з НИМ...
05.03.2026 10:47 Ответить
вони с собою носять валерьянку
05.03.2026 10:49 Ответить
Але зрозуміло також, що імпорт нафтопродуктів через бойові дії зменшений або повністю заблокований. Це вже впливає на світові ціни на енергоносії. Вже зараз можна порівняти ціни в сусідній Молдові і в Україні .та зробити висновок про грабіжників народу , які з дозволу влади оббирають кишені громадян,,,
05.03.2026 10:48 Ответить
Україна вже давно сама повинна виробляти усі ті ракети щоб не залежати від заходу чи ще когось!
05.03.2026 10:48 Ответить
ліцензію не дають
05.03.2026 10:50 Ответить
Україна може і без ліцензії будь-шо виробляти, як китайці копіюють наприклад, це питання життя і смерті, а не ліцензії!
05.03.2026 10:53 Ответить
Вобщем, лідор тут ні при чьому.
05.03.2026 10:50 Ответить
@ (в перекладі):
Тромб відмовився передати Україні крилаті ракети «Томагавк» для знищення заводів із виробництва безпілотників «Герань-2/Шахед-136» на території рашистської пітьми.
Наразі рашисти постачають безпілотники «Герань-2/Шахед-136» до Ірану у масштабних кількостях.
США тепер доводиться збивати безпілотники вартістю $25 000 кількома ракетами до ЗРК "Patriot" вартістю $4 000 000 кожна.
І лише зараз радники Тромба висловили своє занепокоєння цією "математикою" війни.
05.03.2026 10:54 Ответить
Радіє ЗЕпадаль!
05.03.2026 10:54 Ответить
 
 