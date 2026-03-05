РУС
Новости Удары США по Ирану
2 629 26

В США рассчитывают, что операция против Ирана продлится до сентября, - Politico

Сколько продлится операция против Ирана?

Военные руководители США считают, что операция против Ирана продлится еще несколько месяцев. Администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, вероятно, до сентября", - пишут журналисты.

Politico отмечает, что это первый известный призыв администрации к привлечению дополнительного разведывательного персонала для войны в Иране, а также признак того, что Пентагон уже выделяет финансирование на операции, которые могут длиться гораздо дольше, чем первоначально установленные президентом Дональдом Трампом четырехнедельные сроки.

По данным издания, спешка с привлечением людей и ресурсов, которые обычно организуются задолго до военных действий США, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предусмотрела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем.

Американский чиновник рассказал, что Пентагон также пытается направить в регион больше средств противовоздушной обороны, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам, которые ведомство разрабатывало в течение последних нескольких лет.

Politico отмечает, что удар, в результате которого погибли американские военные, вызывает особое беспокойство у планировщиков, поскольку он был нанесен относительно недорогим беспилотником "Шахед", который часто может летать ниже существующих радаров.

Сейчас Штаты используют ракеты, которые обычно стоят несколько миллионов долларов, чтобы нейтрализовать беспилотники.

В то же время многие беспилотники, которые США могли бы использовать в ответ, еще не применялись в боевых действиях, поскольку американские войска до сих пор не сталкивались с такой масштабной угрозой, говорит один из чиновников.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

