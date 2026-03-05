Тегеран допускает удар по ядерному центру в Израиле, - СМИ
Иран заявил о возможности удара по израильскому ядерному объекту в Димоне в случае попыток смены власти в Тегеране со стороны Израиля и США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале иранского агентства ISNA.
По информации агентства, иранские военные рассматривают вариант атаки на стратегический объект как ответ на потенциальные действия, направленные на свержение действующего руководства страны.
Предупреждение со стороны Тегерана
В публикации отмечается, что мишенью может стать ядерный исследовательский центр в Димоне. Речь идет об объекте, который считается ключевым элементом ядерной программы Израиля и расположен в пустыне Негев.
"В случае попыток смены режима Иран оставляет за собой право ответить ударом по стратегическим объектам", – цитирует агентство позицию иранской стороны.
Пока официальной реакции Израиля на эти заявления не обнародовано.
США взяли под контроль водное и воздушное пространство Ирана
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты фактически контролируют водное пространство в Иране. Также, по ее словам, в течение ближайших нескольких часов США будут иметь также "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством. Об этом Ливитт сказала на брифинге для прессы 4 марта. По ее словам, сейчас нет ни одного иранского корабля, который бы находился "в движении".
Кроме того, она заявила, что иранский режим будет полностью уничтожен.
- Президент США Дональд Трамп высоко оценил ход военной операции против Ирана. Об этом говорится во время брифинга в Белом доме. Глава Белого дома заявил, что оценивает эффективность кампании "на 15 из 10".
Ще пару днів таких американо-ізраїльских бомбардувань і КВІР хибащо камінням кидатися зможе.
А ще ж і томагавками з кораблів досипають.
Режим це не повалить але знищити запаси ракет та пускові цілком можуть.
Флоту вже фактично немає, ракети більше не виготовляються, запаси закінчуються. А ще готується наземна операція за участю курдів.
Навіть у Мецці і Абу-Дабі.
А населення персії відноситься до індоєвропейців і тюрків.
Колись, на першому курсі, я там охоронцем підробляв.
На схід від Ель-Харджа розташована авіабаза Prince Sultan, яка наразі використовується для розміщення літаків ВПС США.
Червоні лінії і все вот ето вот..