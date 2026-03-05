РУС
4 527 23

Тегеран допускает удар по ядерному центру в Израиле, - СМИ

Иран пригрозил атаковать ядерный центр в Израиле

Иран заявил о возможности удара по израильскому ядерному объекту в Димоне в случае попыток смены власти в Тегеране со стороны Израиля и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале иранского агентства ISNA.

По информации агентства, иранские военные рассматривают вариант атаки на стратегический объект как ответ на потенциальные действия, направленные на свержение действующего руководства страны.

Предупреждение со стороны Тегерана

В публикации отмечается, что мишенью может стать ядерный исследовательский центр в Димоне. Речь идет об объекте, который считается ключевым элементом ядерной программы Израиля и расположен в пустыне Негев.

"В случае попыток смены режима Иран оставляет за собой право ответить ударом по стратегическим объектам", – цитирует агентство позицию иранской стороны.

Пока официальной реакции Израиля на эти заявления не обнародовано.

США взяли под контроль водное и воздушное пространство Ирана 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты фактически контролируют водное пространство в Иране. Также, по ее словам, в течение ближайших нескольких часов США будут иметь также "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством. Об этом Ливитт сказала на брифинге для прессы 4 марта. По ее словам, сейчас нет ни одного иранского корабля, который бы находился "в движении".

Кроме того, она заявила, что иранский режим будет полностью уничтожен.

Топ комментарии
+19
Прив'яжіть там міндіча 🤣🤣🤣
05.03.2026 01:16 Ответить
+14
Коричневі лінії від аятол.
05.03.2026 01:14 Ответить
+10
Один клоун обіцяв блекаути у москві у відповідь. Але забув про це, тому далі почувається потужним
05.03.2026 01:52 Ответить
Для більш надійного захисту ядерного центру треба прив'язати усю зграю.
05.03.2026 07:12 Ответить
У Тегерана куча вкусных целей. Тут бы возможности совпадали с желаниями.
05.03.2026 01:31 Ответить
сруязикі завжди будуть ворогами України
05.03.2026 03:41 Ответить
Та вони і про атаку на Марс можуть заявити.
Ще пару днів таких американо-ізраїльских бомбардувань і КВІР хибащо камінням кидатися зможе.
05.03.2026 01:38 Ответить
Не думаю, що все це тепер може так просто закінчитися. Ніхто не знає, що там на умі.
05.03.2026 01:56 Ответить
А головне - у сховищах ((
05.03.2026 01:59 Ответить
Там, де 400-500 літаків ******* по всьому, що рухається, цілодобовово нон-стоп, саме так і закінчується.
А ще ж і томагавками з кораблів досипають.

Режим це не повалить але знищити запаси ракет та пускові цілком можуть.
05.03.2026 02:17 Ответить
Звісно що камінням .... трумп їм же у 2025 все збагачення урану розбомбив разом з ураном виробленим . Цікаво як вийшло що американці тепер розповідають про 450 кг збройового урану у руках "метальників каміння " (((
05.03.2026 01:58 Ответить
Один клоун обіцяв блекаути у москві у відповідь. Але забув про це, тому далі почувається потужним
05.03.2026 01:52 Ответить
Я не прихильник ірану , просто ти уважно подивися що вони не тільки обіцяють , а і дещо роблять . І коли вони обіцяють розбомбити ядерний центр , то цілком можливо , що замість нього знищать опріснювачі - ніби і ядерного забруднення немає , а ефект як від десятка "хіросім".
05.03.2026 02:03 Ответить
Це вже малоймовірно. Вони мали шанси щось уразити коли їх пуски були масовими. А тепер коли пускових обмаль і ракет також - можна тільки в Дубаї шибки бити.
05.03.2026 02:35 Ответить
Якщо не в змозі щось знищити, то починаються погрози. Точно так діють і московити. Забудьте про колишню міць Ірану. США і Ізраїль поступово, але впевнено знищують заводи, на яких виготовляються ракети та шахеди і пускові. Звідки їх візьме після цього Іран?
Флоту вже фактично немає, ракети більше не виготовляються, запаси закінчуються. А ще готується наземна операція за участю курдів.
05.03.2026 05:27 Ответить
Цього клоуна треба мінімум примусово у відставку відправляти, він тільки шкодить країні
05.03.2026 02:14 Ответить
Дебіли все ніяк не навчаються.
05.03.2026 02:05 Ответить
Це ж треба так 47 років "накерувати" державою, щоб з усіх боків були вороги.

Навіть у Мецці і Абу-Дабі.
05.03.2026 02:09 Ответить
Чому б і ні? Араби і євреї є семітами.
А населення персії відноситься до індоєвропейців і тюрків.
05.03.2026 02:37 Ответить
Скільки в харківську ядерну установку було прильотів? І все зійшло з рук
05.03.2026 02:22 Ответить
А як там ядерна установка в Інституті Ядерної Фізики в Києві, на Проспекті Науки?
Колись, на першому курсі, я там охоронцем підробляв.
05.03.2026 05:19 Ответить
«Три крилаті ракети були перехоплені та знищені за межами міста Ель-Хардж», - повідомило міністерство оборони Саудівської Аравії в соцмережі X.

На схід від Ель-Харджа розташована авіабаза Prince Sultan, яка наразі використовується для розміщення літаків ВПС США.
05.03.2026 03:05 Ответить
Ударить они могут. Вопрос- куда прилетит.
05.03.2026 06:55 Ответить
А ну давай...
Червоні лінії і все вот ето вот..
05.03.2026 09:19 Ответить
 
 