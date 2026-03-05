Тегеран допускает удар по ядерному центру в Израиле, - СМИ

Иран заявил о возможности удара по израильскому ядерному объекту в Димоне в случае попыток смены власти в Тегеране со стороны Израиля и США.

об этом говорится в материале иранского агентства ISNA.

По информации агентства, иранские военные рассматривают вариант атаки на стратегический объект как ответ на потенциальные действия, направленные на свержение действующего руководства страны.

Предупреждение со стороны Тегерана

В публикации отмечается, что мишенью может стать ядерный исследовательский центр в Димоне. Речь идет об объекте, который считается ключевым элементом ядерной программы Израиля и расположен в пустыне Негев.

"В случае попыток смены режима Иран оставляет за собой право ответить ударом по стратегическим объектам", – цитирует агентство позицию иранской стороны.

Пока официальной реакции Израиля на эти заявления не обнародовано.

США взяли под контроль водное и воздушное пространство Ирана

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты фактически контролируют водное пространство в Иране. Также, по ее словам, в течение ближайших нескольких часов США будут иметь также "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством. Об этом Ливитт сказала на брифинге для прессы 4 марта. По ее словам, сейчас нет ни одного иранского корабля, который бы находился "в движении".

Кроме того, она заявила, что иранский режим будет полностью уничтожен.