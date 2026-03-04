США контролируют водное пространство Ирана, - пресс-секретарь Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты фактически контролируют водное пространство в Иране.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Иранский режим будет уничтожен, - Ливитт

По ее словам, в течение ближайших нескольких часов США будут иметь также "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством. Об этом Ливитт сказала на брифинге для прессы 4 марта. По ее словам, сейчас нет ни одного иранского корабля, который бы находился "в движении".

"Нет ни одного иранского корабля, который находится в движении – ни в Персидском заливе, ни в Ормузском проливе, ни в Оманском заливе. Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем достичь полного и абсолютного контроля над воздушным пространством Ирана", – сказала Ливитт.

Она заявила, что иранский режим будет полностью уничтожен.

"Бандитский иранский террористический режим будет полностью уничтожен. 47 лет терпения со стороны мира в отношении ведущего спонсора террора подошли к концу. Кровожадные террористические лидеры Ирана платят за свои преступления против Америки – и платят собственной кровью", – пресс-секретарь Белого дома.

Читайте также: Испания заявила, что не станет "вассалом" США

Трамп дал оценку войне с Ираном: "15 из 10"

Между тем президент США Дональд Трамп высоко оценил ход военной операции против Ирана. Об этом говорится во время брифинга в Белом доме. Глава Белого дома заявил, что оценивает эффективность кампании "на 15 из 10".

По словам президента, американские войска справляются очень хорошо и продолжат операцию в том же духе. Он подчеркнул высокий уровень координации и мощности на фронте.

"У нас самая сильная армия в мире, и это бесспорно", - подчеркнул Трамп, оценивая результаты совместных действий с союзниками, в частности Армией обороны Израиля.

Читайте также: "Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом

Иран без лидера

Ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера, однако главным фаворитом в борьбе за пост действительно является 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын убитого аятоллы Али Хаменеи.

Духовные лидеры, входящие в Ассамблею экспертов Ирана и отвечающие за избрание верховного лидера, провели две виртуальные встречи 3 марта — утром и вечером. После этих консультаций Моджтаба Хаменеи стал очевидным фаворитом.

В то же время часть духовенства выражает осторожность, опасаясь, что официальное выдвижение может сделать его мишенью для США и Израиля.

Читайте также: США ликвидировали лидера иранского подразделения, который пытался убить Трампа, — Хегсет

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел беседу с королем Бахрейна: обсудили защиту от иранских дронов и ракет