Зеленский провел беседу с королем Бахрейна: обсудили защиту от иранских дронов и ракет

Президент Владимир Зеленский провел беседу с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Об этом глава государства сообщил в телеграме.

Детали разговора

"Его Величество рассказал о ситуации в Бахрейне и регионе в целом. Есть различные вызовы, в частности из-за иранских ударов баллистикой и дронами. Как и Бахрейн, Украина не хотела переживать этот опыт, но мы хорошо понимаем, что такое постоянные ракетно-дроновые удары и как им противодействовать", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что также "обсудили, как можем поработать в этом направлении, и договорились, что наши команды будут в контакте".

"Защиты жизни должно быть больше как на Ближнем Востоке, так и в Европе", - подытожил глава государства.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

