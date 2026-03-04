Зеленський провів розмову з королем Бахрейну: обговорили захист від іранських дронів і ракет
Президент Володимир Зеленський провів розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Його Величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом. Різні є виклики, зокрема через іранські удари балістикою і дронами. Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що також "обговорили, як можемо попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що наші команди будуть у контакті".
"Захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі", - підсумував глава держави.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
Топ коментарі
+13 Alex Hood
показати весь коментар04.03.2026 20:40 Відповісти Посилання
+8 Sanya #615841
показати весь коментар04.03.2026 20:36 Відповісти Посилання
+8 Ravshan Dzhumshutov
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Бахрейн - перша держава на Близькому Сході, де з'явилася велика військова база Сполучених Штатів.
«Зі стратегічної точки зору Бахрейн є центральним вузлом міжнародної морської присутності, що забезпечує безпеку найважливіших світових перевалочних пунктів», - наголошували експерти Атлантичної ради (Atlantic Council) наприкінці 2023 року, після того як Бахрейн підписав нову угоду про стратегічне співробітництво з США.
Він має загальну площу приблизно 760 квадратних кілометрів.
- А да.Кто звонит?
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зєля, це не король