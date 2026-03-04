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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Зеленський провів розмову з королем Бахрейну: обговорили захист від іранських дронів і ракет

Зеленський про розмову з Королем Бахрейну

Президент Володимир Зеленський провів розмову з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Його Величність розповів про ситуацію в Бахрейні та регіоні загалом. Різні є виклики, зокрема через іранські удари балістикою і дронами. Як і Бахрейн, Україна не хотіла переживати цей досвід, але ми добре розуміємо, що таке постійні ракетно-дронові удари і як їм протидіяти", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що також "обговорили, як можемо попрацювати в цьому напрямі, та домовилися, що наші команди будуть у контакті".

"Захисту життя має бути більше як на Близькому Сході, так і у Європі", - підсумував глава держави.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Близький Схід (347)
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Топ коментарі
+13
ЗМІ Бахрейна . - "Королю дзвонив якийсь невідомий поц і гундосив щось про шахеди " )))
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04.03.2026 20:40 Відповісти
+8
А король Бахрейну в курсі?
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04.03.2026 20:36 Відповісти
+8
п#зда арабам.. яйця по сімнадцять динар та три тисячі فلامنجو
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04.03.2026 20:40 Відповісти
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Арестовича їм відправ для захисту неба.
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04.03.2026 20:36 Відповісти
А король Бахрейну в курсі?
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04.03.2026 20:36 Відповісти
Найбільша американська військово-морська база на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базуються 5-й флот США та понад 9000 військових.
Бахрейн - перша держава на Близькому Сході, де з'явилася велика військова база Сполучених Штатів.
«Зі стратегічної точки зору Бахрейн є центральним вузлом міжнародної морської присутності, що забезпечує безпеку найважливіших світових перевалочних пунктів», - наголошували експерти Атлантичної ради (Atlantic Council) наприкінці 2023 року, після того як Бахрейн підписав нову угоду про стратегічне співробітництво з США.
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04.03.2026 20:39 Відповісти
Бахрейн по території, як райцентр в Україні.
Він має загальну площу приблизно 760 квадратних кілометрів.
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04.03.2026 20:49 Відповісти
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04.03.2026 20:39 Відповісти
ЗМІ Бахрейна . - "Королю дзвонив якийсь невідомий поц і гундосив щось про шахеди " )))
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04.03.2026 20:40 Відповісти
п#зда арабам.. яйця по сімнадцять динар та три тисячі فلامنجو
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04.03.2026 20:40 Відповісти
І туди гроші сховав?
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04.03.2026 20:43 Відповісти
Бахрейну-населення 1.3 ляма.Серйозні люди з вождем нашим не хочуть зустрічатися
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04.03.2026 20:45 Відповісти
Тебе навіть орбани з фіцами футболять, ти вже засмердів і зіпсувався, напиши заяву і йди.
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04.03.2026 20:45 Відповісти
Напевно питав як стати королем.
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04.03.2026 20:45 Відповісти
Потужність демонструє
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04.03.2026 20:45 Відповісти
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04.03.2026 20:46 Відповісти
- Але,это король Бахрейна?
- А да.Кто звонит?
- - Звонит тебе,самый прекрасный,самый удивительный,самый мудрый правитель вселенной.
- Шахсэ - вахсэ, Аллах это ты о всемогущий?
- Бери выше.
- Дональд,ты *** прикалываешься?
- Чуть пониже.
- Шайтан иди нах.
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04.03.2026 20:48 Відповісти
Рятуй Запоріжжя, козел.
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04.03.2026 20:59 Відповісти
Спочатку Оман...
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04.03.2026 21:06 Відповісти
Чого до оману не подзвонив? Там тебе точно пам'ятають
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04.03.2026 21:07 Відповісти
Ну, а як же, ішак вже "повирішував" все в дома і тепер можна іншим лапшу вішати. На нари мудака безтолкового!
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04.03.2026 21:32 Відповісти
Як велично та потужно! Високо планку підняв. Тепер шукає союзників та партнерів серед емірів, принців та королів.)
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04.03.2026 21:34 Відповісти
А Оман?
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04.03.2026 21:52 Відповісти

зєля, це не король
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05.03.2026 08:30 Відповісти
 
 