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Україна відправить експертів з протидії БпЛА на Близький Схід. Допомога не має послабити нашу оборону, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вже домовляється з партнерами про відправлення українських експертів на місця для допомоги у захисті від "Шахедів".

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза від іранських шахедів

Зеленський зазначив: іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності. 

Нині Україна проводить консультації з партнерами в Європі, Сполучених Штатах, та країнами-сусідами Ірану. Останні "мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони" –– такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.

"З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу", - зауважив він.

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Допомога України

За словами Зеленського, Україна "може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації", і партнери, мовляв, уже звертаються щодо цього.

"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - заявив голова держави.

  • Він додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями, тому українські експерти "працюватимуть на місці" — про це вже домовляються.

"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації й для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.

Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними й в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - резюмував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Іран (3478) Близький Схід (347)
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Топ коментарі
+21
Дибіл.
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04.03.2026 20:02 Відповісти
+14
Ну чому...своїм допомагає...
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04.03.2026 20:03 Відповісти
+14
Відправ Стерненка!
Його основна діяльність на посаді радника міністра оборони спрямована на підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті, включаючи навчання, аналіз операцій та забезпечення.
Якраз те що треба.
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04.03.2026 20:08 Відповісти
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Дибіл.
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04.03.2026 20:02 Відповісти
Ну чому...своїм допомагає...
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04.03.2026 20:03 Відповісти
А заодно хоче захистити власні кошти. Україна йому потрібна лише для того, щоб тішити себе словами "я президент".
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04.03.2026 20:12 Відповісти
Питання про підтримку Володимира Зеленського олігархами під час виборчої кампанії 2019 року є однією з найбільш обговорюваних тем в українській політиці. Хоча сам кандидат позиціонував себе як «вирок старій системі», зв'язки з певними фігурами були очевидними для розслідувачів та аналітиків.
Ось основні постаті, чиї імена найчастіше фігурували в контексті підтримки Зеленського:

1. Ігор Коломойський
Це найбільш очевидний та впливовий зв'язок того періоду.
Медійна підтримка: Телеканал «1+1», що належить Коломойському, став головним майданчиком для передвиборчої агітації. Окрім серіалу «Слуга народу», канал транслював проєкти «Кварталу 95» та численні компліментарні сюжети про кандидата.
Ресурси: Журналісти-розслідувачі (зокрема проєкт Bihus.Info) фіксували, що Зеленського супроводжувала охорона та юристи, які раніше працювали на Коломойського.
Спільний інтерес: Вважалося, що олігарх прагнув реваншу після націоналізації «ПриватБанку» та конфлікту з тодішнім президентом Петром Порошенком.

2. Віктор Пінчук
Зв'язок із Пінчуком був менш прямим, але помітним.
Медіа-майданчики: Канали медіагрупи Пінчука (ICTV, СТБ, Новий канал) демонстрували лояльне або нейтральне ставлення до Зеленського, на відміну від відкритої конфронтації з Порошенком.
Міжнародний контекст: Пінчук традиційно виступав «містком» між українською владою та західними елітами. Деякі експерти зазначали, що олігарх допомагав новому обличчю в політиці здобути легітимність в очах міжнародних партнерів.

3. Валерій Хорошковський
Колишній власник телеканалу «Інтер» та ексголова СБУ також згадувався у контексті консультацій.
Після перемоги Зеленського з'явилася інформація про візити Хорошковського до Офісу Президента. Сам Зеленський підтверджував факт зустрічей, пояснюючи це консультаціями щодо питань митниці.
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04.03.2026 20:17 Відповісти
І не тільки, Україна для пейсатих золота жила
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05.03.2026 09:35 Відповісти
Думаю, що там діагноз більш тяжкий!
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04.03.2026 20:13 Відповісти
енергообєктам країн котрі зголосилися на "зедопомогу" хана...
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04.03.2026 20:07 Відповісти
Відправ Стерненка!
Його основна діяльність на посаді радника міністра оборони спрямована на підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті, включаючи навчання, аналіз операцій та забезпечення.
Якраз те що треба.
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04.03.2026 20:08 Відповісти
чи притулу. тільки дати час на...заповіт
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04.03.2026 20:10 Відповісти
Заповіт?
Продасть нерухомість в Україні і переїде туди жити разом з родиною.
Можна буде подивитись на його нове місце проживання з супутника його ж імені.
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04.03.2026 20:15 Відповісти
Зеленський заявив, що розглядає можливість передачі власних розробок у сфері дронів-перехоплювачів державам Близького Сходу, котрі зазнають зараз постійних ракетно-дронових ударів з боку Ірану.
Відповідну заяву він зробив під час проведеного у вівторок, 3 березня, брифінгу.
За його словами, Україна натомість розраховує отримати американські зенітні ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які є критично необхідними для зміцнення української системи протиповітряної оборони - лише вони спроможні збивати балістичні ракети з тих систем ППО, які має Україна.
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04.03.2026 20:08 Відповісти
Отримаєш як і гарантії Будапештського меморандуму.
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04.03.2026 20:17 Відповісти
Ну прямо тобі Чіп і Дейл в одному флаконі!
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04.03.2026 20:09 Відповісти
Нормальна тема, шейхи народ не бідний і грошенят тут можна накосити може навіть більше чим на великому будівництві
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04.03.2026 20:10 Відповісти
Слів немає---одні матюки.
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04.03.2026 20:11 Відповісти
Та хай сам їде, адже "есперт" в усіх галузях! Хоча найкра ще б у нього вийшло б консультувати колумбійські наркокартелі по якості їхньої продукції!
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04.03.2026 20:16 Відповісти
Разом з ефективними міндічами.
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04.03.2026 20:35 Відповісти
Дебілоїд зелений, фактично оголяє оборону, ось де головний ворог і зрадник засів!
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04.03.2026 20:16 Відповісти
Відправиш їм тих кого найкраще забезпечуєш, депутатів, прокурорів, суддів та мєнтів.
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04.03.2026 20:21 Відповісти
В Україні є зайві війська? Чи всі окуповані землі України звільно?Оманський втягу Україну в незаконну війну з Іраном. То хоч посольство Ірану в Києві спочатку закрийте.
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04.03.2026 20:23 Відповісти
порекомендує ізраільтянам міндича, як фінансового директора по пободові захисту критичних інфраструктур.
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04.03.2026 20:27 Відповісти
Гарне рішення. Для України подвійна вигода: знищення рашистського союзника і участь в коаліції на боці США дасть Україні бонуси перед Трампом.
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04.03.2026 20:31 Відповісти
Это правильный с политической точки зрения жест, очень правильный, даже если поедет один человек или даже не поедет а будет помогать онлайн..
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04.03.2026 20:33 Відповісти
А потім Кличко буде винуватий що москалі побили ТЕЦ, черговий геніальний задум великого лідора
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04.03.2026 20:33 Відповісти
Світ незнає більш тупого виродка ніж ЗЕбіл!
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04.03.2026 20:36 Відповісти
Лізе куди не слід. Він не може навіть співпрацювати в Києві з Кличком, а наражає країну на ще більшу небезпеку, беручи до уваги агресивну політику Ірану проти всіх, хто проти нього. Крім того, в нас є зайві військові? ? Он Федоров хоче іноземних легіонерів набирати. Чи може бабла саудитів закортіло?
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04.03.2026 20:38 Відповісти
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04.03.2026 20:44 Відповісти
Це вже виклик самому собі.) Як може допомогти держава, яка виживає за рахунок зовнішнього фінансування і озброєння?.
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04.03.2026 20:49 Відповісти
у нас есть свободные пвошники во время войны? ты придурок лучше занимайся тем что дома у нас, у тебя тут коррупированое болото лизоблюдной вертикали хуже Зимбабве, оно на восток лезет, чудило небритое
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04.03.2026 20:50 Відповісти
Тим часом Суми 6 прильотів молній, зала яка над блакитним більше місяця висить… (с)
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04.03.2026 20:54 Відповісти
піар наше все
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04.03.2026 21:13 Відповісти
Ішак сподівається, що то якось відібється на сприйятті обкуреного ішака світовою спільнотою. Увесь світ уже давним-давно переконався у безтолковості обкуреного ішака.
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04.03.2026 21:39 Відповісти
На гроші німецьких платників податків.
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04.03.2026 21:50 Відповісти
Ну нарешті! Схоже, ми з вами пропустили святковий салют на честь завершення війни, бо як інакше пояснити цей атракціон ,,небаченої щедрості?'' У якому курва всесвіті живуть ті телепні з Банковоі, які вирішили, що наші фахівці з ППО вже так занудьгували від ,,відсутності'' роботи, що почали плести макраме з маскувальних сіток, аби хоч чимось зайняти своі руки?!!!
Ні , ну це ж просто геніально: поки по всій країні щоночі розриваються повітряні тривоги, а мобільні вогневі групи намагаються збити черговий ,,мопед'' ледь не з власного ентузіазму, ми вирішили пограти в ,,гуманітарний десант''. Невже в нас вже є 100% збиття, і є черга з експертів, які сидять по закутках, курять бамбук і не знають, куди подіти свій талант?!! Це не просто пік абсурду, це якийсь нездоровий артистичний потяг з минулого знову вискочити під оплиски і світ прожекторів на світову сцену в образі такого собі героїчного Прометея, який несе світло і знання людству, поки в нього вдома власна хата палає.......Замість того, щоб кожну людину з унікальним досвідом тримати тут як зіницю ока, ми їх експортуємо, як дешеву соняшникову олію.... Мабуть, наступним кроком буде ще і відправка енергетиків лагодити світло в пустелі Сахара, бо в нас же в енергосистемі - повний ажур і ,,надлишок'' ресурсів.???!! Це якесь нескінченне бажання торгувати своім обличчям (якщо не сказати матюками) на міжнародних екранах, поки реальність б'є по голові зовсім не софітами, а реальними уламками. Ця стратегія - просто ,,вогонь'', шкода тільки, що гріє вона лише его тих, хто ці пресрелізи пише для цього піськограя з московських саун......І це навіть і не стратегія - це звичайний черговий піар-хід для західних заголовків і повна відірваність від того, що реально відбувається ,,на нулі'' та в тилу!!!
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04.03.2026 21:57 Відповісти
а скільки своїх експертів відправив нам близький схід для захисту від бпла за весь час війни? чи нам вже не потрібно більше захищати небо?
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04.03.2026 22:16 Відповісти
Так чи не простіше віддати той Дубай Ірану заради швидкого міру? Чи ні?
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04.03.2026 22:27 Відповісти
Ні, він таки ідійот...
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04.03.2026 23:54 Відповісти
сподіваюся, що ці козли добре розрахуються
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05.03.2026 01:24 Відповісти
це помилка, нам має бути абсолютно байдужий українофоб і любитель Х-уйла Трамп та його ракетно-дронова війна з аятоллами, максимальний пріоритет - всі сили нації на захист України
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05.03.2026 01:49 Відповісти
 
 