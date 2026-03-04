Україна відправить експертів з протидії БпЛА на Близький Схід. Допомога не має послабити нашу оборону, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вже домовляється з партнерами про відправлення українських експертів на місця для допомоги у захисті від "Шахедів".

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза від іранських шахедів

Зеленський зазначив: іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності.

Нині Україна проводить консультації з партнерами в Європі, Сполучених Штатах, та країнами-сусідами Ірану. Останні "мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони" –– такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.

"З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу", - зауважив він.

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Допомога України

За словами Зеленського, Україна "може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації", і партнери, мовляв, уже звертаються щодо цього.

"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - заявив голова держави.

Він додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями, тому українські експерти "працюватимуть на місці" — про це вже домовляються.

"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації й для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.

Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними й в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - резюмував він.

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