Україна відправить експертів з протидії БпЛА на Близький Схід. Допомога не має послабити нашу оборону, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Україна вже домовляється з партнерами про відправлення українських експертів на місця для допомоги у захисті від "Шахедів".
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза від іранських шахедів
Зеленський зазначив: іранський режим, що намагається зберегтись попри все, створює очевидні загрози всім державам регіону, а також глобальній стабільності.
Нині Україна проводить консультації з партнерами в Європі, Сполучених Штатах, та країнами-сусідами Ірану. Останні "мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони" –– такі ж "шахеди", які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни.
"З боку Ірану за кілька діб уже застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів. Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу", - зауважив він.
Допомога України
За словами Зеленського, Україна "може допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації", і партнери, мовляв, уже звертаються щодо цього.
"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - заявив голова держави.
- Він додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями, тому українські експерти "працюватимуть на місці" — про це вже домовляються.
"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації й для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні.
Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними й в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - резюмував він.
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Ось основні постаті, чиї імена найчастіше фігурували в контексті підтримки Зеленського:
1. Ігор Коломойський
Це найбільш очевидний та впливовий зв'язок того періоду.
Медійна підтримка: Телеканал «1+1», що належить Коломойському, став головним майданчиком для передвиборчої агітації. Окрім серіалу «Слуга народу», канал транслював проєкти «Кварталу 95» та численні компліментарні сюжети про кандидата.
Ресурси: Журналісти-розслідувачі (зокрема проєкт Bihus.Info) фіксували, що Зеленського супроводжувала охорона та юристи, які раніше працювали на Коломойського.
Спільний інтерес: Вважалося, що олігарх прагнув реваншу після націоналізації «ПриватБанку» та конфлікту з тодішнім президентом Петром Порошенком.
2. Віктор Пінчук
Зв'язок із Пінчуком був менш прямим, але помітним.
Медіа-майданчики: Канали медіагрупи Пінчука (ICTV, СТБ, Новий канал) демонстрували лояльне або нейтральне ставлення до Зеленського, на відміну від відкритої конфронтації з Порошенком.
Міжнародний контекст: Пінчук традиційно виступав «містком» між українською владою та західними елітами. Деякі експерти зазначали, що олігарх допомагав новому обличчю в політиці здобути легітимність в очах міжнародних партнерів.
3. Валерій Хорошковський
Колишній власник телеканалу «Інтер» та ексголова СБУ також згадувався у контексті консультацій.
Після перемоги Зеленського з'явилася інформація про візити Хорошковського до Офісу Президента. Сам Зеленський підтверджував факт зустрічей, пояснюючи це консультаціями щодо питань митниці.
Його основна діяльність на посаді радника міністра оборони спрямована на підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті, включаючи навчання, аналіз операцій та забезпечення.
Якраз те що треба.
Продасть нерухомість в Україні і переїде туди жити разом з родиною.
Можна буде подивитись на його нове місце проживання з супутника його ж імені.
Відповідну заяву він зробив під час проведеного у вівторок, 3 березня, брифінгу.
За його словами, Україна натомість розраховує отримати американські зенітні ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які є критично необхідними для зміцнення української системи протиповітряної оборони - лише вони спроможні збивати балістичні ракети з тих систем ППО, які має Україна.
Ні , ну це ж просто геніально: поки по всій країні щоночі розриваються повітряні тривоги, а мобільні вогневі групи намагаються збити черговий ,,мопед'' ледь не з власного ентузіазму, ми вирішили пограти в ,,гуманітарний десант''. Невже в нас вже є 100% збиття, і є черга з експертів, які сидять по закутках, курять бамбук і не знають, куди подіти свій талант?!! Це не просто пік абсурду, це якийсь нездоровий артистичний потяг з минулого знову вискочити під оплиски і світ прожекторів на світову сцену в образі такого собі героїчного Прометея, який несе світло і знання людству, поки в нього вдома власна хата палає.......Замість того, щоб кожну людину з унікальним досвідом тримати тут як зіницю ока, ми їх експортуємо, як дешеву соняшникову олію.... Мабуть, наступним кроком буде ще і відправка енергетиків лагодити світло в пустелі Сахара, бо в нас же в енергосистемі - повний ажур і ,,надлишок'' ресурсів.???!! Це якесь нескінченне бажання торгувати своім обличчям (якщо не сказати матюками) на міжнародних екранах, поки реальність б'є по голові зовсім не софітами, а реальними уламками. Ця стратегія - просто ,,вогонь'', шкода тільки, що гріє вона лише его тих, хто ці пресрелізи пише для цього піськограя з московських саун......І це навіть і не стратегія - це звичайний черговий піар-хід для західних заголовків і повна відірваність від того, що реально відбувається ,,на нулі'' та в тилу!!!