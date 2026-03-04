Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Украина уже договаривается с партнерами об отправке украинских экспертов на места для помощи в защите от "Шахедов".

Цензор.НЕТ.

Угроза от иранских шахидов

Зеленский отметил: иранский режим, пытающийся сохраниться несмотря ни на что, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности.

Сейчас Украина проводит консультации с партнерами в Европе, Соединенных Штатах и странами-соседями Ирана. Последние "столкнулись с серьезным вызовом и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны" –– такие же "Шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру на протяжении нескольких лет этой войны.

"Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру", - отметил он.

Помощь Украины

По словам Зеленского, Украина "может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации", и партнеры, мол, уже обращаются по этому поводу.

"Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине", - заявил глава государства.

Он добавил, что украинские военные обладают необходимыми возможностями, поэтому украинские эксперты "будут работать на месте" — об этом уже договариваются.

"Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе.

Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами", - резюмировал он.

