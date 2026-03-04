РУС
Украина отправит экспертов по противодействию БПЛА на Ближний Восток. Помощь не должна ослабить нашу оборону, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Украина уже договаривается с партнерами об отправке украинских экспертов на места для помощи в защите от "Шахедов".

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза от иранских шахидов

Зеленский отметил: иранский режим, пытающийся сохраниться несмотря ни на что, создает очевидные угрозы всем государствам региона, а также глобальной стабильности. 

Сейчас Украина проводит консультации с партнерами в Европе, Соединенных Штатах и странами-соседями Ирана. Последние "столкнулись с серьезным вызовом и говорят об этом откровенно: иранские ударные дроны" –– такие же "Шахеды", которые атакуют наши города и села, нашу украинскую инфраструктуру на протяжении нескольких лет этой войны.

"Со стороны Ирана за несколько суток уже применено более 800 ракет различных типов и более 1400 ударных дронов. Именно иранские дроны и ракеты являются ключевой угрозой свободному судоходству, и это дестабилизирует цены на нефть, нефтепродукты и газ по всему миру", - отметил он.

Помощь Украины

По словам Зеленского, Украина "может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации", и партнеры, мол, уже обращаются по этому поводу.

"Поручил министру иностранных дел Украины вместе с разведками, министром обороны, нашим военным командованием, секретарем СНБО представить варианты поддержки для соответствующих государств и оказать помощь таким образом, чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине", - заявил глава государства.

  • Он добавил, что украинские военные обладают необходимыми возможностями, поэтому украинские эксперты "будут работать на месте" — об этом уже договариваются.

"Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия по стабилизации ситуации и восстановлению, в частности, безопасного судоходства в регионе.

Рассчитываем, что Евросоюз, государства Европы и Группы семи будут активными и в ликвидации террористических возможностей иранского режима, и в защите жизни в регионе и глобальной стабильности. Будем и в дальнейшем координироваться с партнерами", - резюмировал он.

Зеленский Владимир (10706) Иран (876) Ближний Восток (41)
+10
Дибіл.
04.03.2026 20:02 Ответить
+7
Ну чому...своїм допомагає...
04.03.2026 20:03 Ответить
+7
Відправ Стерненка!
Його основна діяльність на посаді радника міністра оборони спрямована на підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті, включаючи навчання, аналіз операцій та забезпечення.
Якраз те що треба.
04.03.2026 20:08 Ответить
А заодно хоче захистити власні кошти. Україна йому потрібна лише для того, щоб тішити себе словами "я президент".
показать весь комментарий
04.03.2026 20:12 Ответить
Питання про підтримку Володимира Зеленського олігархами під час виборчої кампанії 2019 року є однією з найбільш обговорюваних тем в українській політиці. Хоча сам кандидат позиціонував себе як «вирок старій системі», зв'язки з певними фігурами були очевидними для розслідувачів та аналітиків.
Ось основні постаті, чиї імена найчастіше фігурували в контексті підтримки Зеленського:

1. Ігор Коломойський
Це найбільш очевидний та впливовий зв'язок того періоду.
Медійна підтримка: Телеканал «1+1», що належить Коломойському, став головним майданчиком для передвиборчої агітації. Окрім серіалу «Слуга народу», канал транслював проєкти «Кварталу 95» та численні компліментарні сюжети про кандидата.
Ресурси: Журналісти-розслідувачі (зокрема проєкт Bihus.Info) фіксували, що Зеленського супроводжувала охорона та юристи, які раніше працювали на Коломойського.
Спільний інтерес: Вважалося, що олігарх прагнув реваншу після націоналізації «ПриватБанку» та конфлікту з тодішнім президентом Петром Порошенком.

2. Віктор Пінчук
Зв'язок із Пінчуком був менш прямим, але помітним.
Медіа-майданчики: Канали медіагрупи Пінчука (ICTV, СТБ, Новий канал) демонстрували лояльне або нейтральне ставлення до Зеленського, на відміну від відкритої конфронтації з Порошенком.
Міжнародний контекст: Пінчук традиційно виступав «містком» між українською владою та західними елітами. Деякі експерти зазначали, що олігарх допомагав новому обличчю в політиці здобути легітимність в очах міжнародних партнерів.

3. Валерій Хорошковський
Колишній власник телеканалу «Інтер» та ексголова СБУ також згадувався у контексті консультацій.
Після перемоги Зеленського з'явилася інформація про візити Хорошковського до Офісу Президента. Сам Зеленський підтверджував факт зустрічей, пояснюючи це консультаціями щодо питань митниці.
04.03.2026 20:17 Ответить
Думаю, що там діагноз більш тяжкий!
04.03.2026 20:13 Ответить
енергообєктам країн котрі зголосилися на "зедопомогу" хана...
04.03.2026 20:07 Ответить
Відправ Стерненка!
Його основна діяльність на посаді радника міністра оборони спрямована на підвищення ефективності використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на фронті, включаючи навчання, аналіз операцій та забезпечення.
Якраз те що треба.
04.03.2026 20:08 Ответить
чи притулу. тільки дати час на...заповіт
04.03.2026 20:10 Ответить
Заповіт?
Продасть нерухомість в Україні і переїде туди жити разом з родиною.
Можна буде подивитись на його нове місце проживання з супутника його ж імені.
04.03.2026 20:15 Ответить
Зеленський заявив, що розглядає можливість передачі власних розробок у сфері дронів-перехоплювачів державам Близького Сходу, котрі зазнають зараз постійних ракетно-дронових ударів з боку Ірану.
Відповідну заяву він зробив під час проведеного у вівторок, 3 березня, брифінгу.
За його словами, Україна натомість розраховує отримати американські зенітні ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які є критично необхідними для зміцнення української системи протиповітряної оборони - лише вони спроможні збивати балістичні ракети з тих систем ППО, які має Україна.
04.03.2026 20:08 Ответить
Victor Копіпастер
04.03.2026 20:12 Ответить
Отримаєш як і гарантії Будапештського меморандуму.
04.03.2026 20:17 Ответить
Ну прямо тобі Чіп і Дейл в одному флаконі!
04.03.2026 20:09 Ответить
Нормальна тема, шейхи народ не бідний і грошенят тут можна накосити може навіть більше чим на великому будівництві
04.03.2026 20:10 Ответить
Слів немає---одні матюки.
04.03.2026 20:11 Ответить
Та хай сам їде, адже "есперт" в усіх галузях! Хоча найкра ще б у нього вийшло б консультувати колумбійські наркокартелі по якості їхньої продукції!
04.03.2026 20:16 Ответить
Разом з ефективними міндічами.
04.03.2026 20:35 Ответить
Дебілоїд зелений, фактично оголяє оборону, ось де головний ворог і зрадник засів!
04.03.2026 20:16 Ответить
Відправиш їм тих кого найкраще забезпечуєш, депутатів, прокурорів, суддів та мєнтів.
04.03.2026 20:21 Ответить
В Україні є зайві війська? Чи всі окуповані землі України звільно?Оманський втягу Україну в незаконну війну з Іраном. То хоч посольство Ірану в Києві спочатку закрийте.
04.03.2026 20:23 Ответить
порекомендує ізраільтянам міндича, як фінансового директора по пободові захисту критичних інфраструктур.
04.03.2026 20:27 Ответить
Гарне рішення. Для України подвійна вигода: знищення рашистського союзника і участь в коаліції на боці США дасть Україні бонуси перед Трампом.
04.03.2026 20:31 Ответить
Это правильный с политической точки зрения жест, очень правильный, даже если поедет один человек или даже не поедет а будет помогать онлайн..
04.03.2026 20:33 Ответить
А потім Кличко буде винуватий що москалі побили ТЕЦ, черговий геніальний задум великого лідора
04.03.2026 20:33 Ответить
Світ незнає більш тупого виродка ніж ЗЕбіл!
04.03.2026 20:36 Ответить
Лізе куди не слід. Він не може навіть співпрацювати в Києві з Кличком, а наражає країну на ще більшу небезпеку, беручи до уваги агресивну політику Ірану проти всіх, хто проти нього. Крім того, в нас є зайві військові? ? Он Федоров хоче іноземних легіонерів набирати. Чи може бабла саудитів закортіло?
04.03.2026 20:38 Ответить
04.03.2026 20:44 Ответить
Це вже виклик самому собі.) Як може допомогти держава, яка виживає за рахунок зовнішнього фінансування і озброєння?.
04.03.2026 20:49 Ответить
у нас есть свободные пвошники во время войны? ты придурок лучше занимайся тем что дома у нас, у тебя тут коррупированое болото лизоблюдной вертикали хуже Зимбабве, оно на восток лезет, чудило небритое
04.03.2026 20:50 Ответить
Тим часом Суми 6 прильотів молній, зала яка над блакитним більше місяця висить… (с)
04.03.2026 20:54 Ответить
 
 