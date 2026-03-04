УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12345 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
892 19

Зеленський провів розмову із Королем Йорданії: Європа та Близьких Схід мають координуватися

Зеленський говорив із Королем Йорданії: що відомо?

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Королем Йорданії Абдаллою II.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами президента, обговорювали ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом.

Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась", - додав Зеленський.

Читайте: Скоро буде встановлено повний контроль над іранським небом. Кількість ударів збільшиться, - Гегсет

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Також читайте: Навесні росіяни не збираються зменшувати кількість ударів про критичній інфраструктурі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) Йорданія (39) Близький Схід (346)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Це ще той спеціаліст по координації! В Україні вже накоординував!
показати весь коментар
04.03.2026 16:03 Відповісти
+6
Печешся за свій "бізнес" в Дубаї?
показати весь коментар
04.03.2026 16:03 Відповісти
+4
Він подзвонив...🤔
Ти яке відношення маєш до ситуації на Близькому Сході?
Сядь і не кукурікай 🐓 аятола Зеленський. 🤭
показати весь коментар
04.03.2026 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вона він працює..." - Юля не дасть збрехати!
показати весь коментар
04.03.2026 16:02 Відповісти
Це ще той спеціаліст по координації! В Україні вже накоординував!
показати весь коментар
04.03.2026 16:03 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 22:22 Відповісти
Вовка ето ти? А похорошєл то как!
показати весь коментар
04.03.2026 22:29 Відповісти
Похорошел. бо тиждень як побрився і краватка люксова
показати весь коментар
04.03.2026 22:58 Відповісти
Печешся за свій "бізнес" в Дубаї?
показати весь коментар
04.03.2026 16:03 Відповісти
... кожний з вас президент король!
показати весь коментар
04.03.2026 16:07 Відповісти
Цей зелений зрадник бовдур може оголити і без того слабку ппо нашу і направити в Дубаї, і хто скаже що оце небрите чмо на москву не працює?! Де твоя батьківщина взагалі?
показати весь коментар
04.03.2026 16:08 Відповісти
В Дубаях мажорам зробилося зле і страшно - бабахати щось почало
показати весь коментар
04.03.2026 16:37 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 16:10 Відповісти
Подумалось.Хоть бы иранцы выбрали верховным аятоллой Вольдемара... Красавчик же..и возраст подходящий.
показати весь коментар
04.03.2026 16:12 Відповісти
- Алле,это Абдалла два?
- Да!
- Шалом дорогой,мы тут следим и занимаем позицию,ты понял?
- А нэт,савсэм не понял,что знонишь то?
- Звоню так,попариться нужно.
- Ааа,тэпэрь понял,скажи Абдалла два тебе паддеривать ,падишах падишаха всегда панимать.
показати весь коментар
04.03.2026 16:16 Відповісти
Він подзвонив...🤔
Ти яке відношення маєш до ситуації на Близькому Сході?
Сядь і не кукурікай 🐓 аятола Зеленський. 🤭
показати весь коментар
04.03.2026 16:19 Відповісти
Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/18156 повідомив у Telegram, передає А КОРОЛЬ ЙОРДАНІЇ І НЕ В КУРСІ.ЩО МАВ РОЗМОВУ ІЗ ТИМ З КИМ ОСТАННІМ ЧАСОМ СВІТ НЕ МАЄ НІЯКОГО БАЖАННЯ РОЗМОВЛЯТИ .ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНУ ЙОГО БРЕХНЮ І ЗВИНУВАЧЕННЯ ВСІХ У ВЛАСНОМУ СЛУЖІННІ ІНТЕРЕСАМ .ВЛАСНИХ КИШЕНЬ
показати весь коментар
04.03.2026 16:20 Відповісти
Ти уйобку на)(уй тобі король Йорданії , що він тобі може дати ?
показати весь коментар
04.03.2026 16:55 Відповісти
Тоянее будет гах ****** королю нужен.
показати весь коментар
04.03.2026 20:23 Відповісти
Мяллим (mu'allim), билять.
показати весь коментар
04.03.2026 17:24 Відповісти
Ось би всі ті, кого Іран почав атакувати (а таких країн вже понад десяток, крім Штатів та Ізраїлю), об'єдналися та почали гуртом довбати Іран на повне знищення.
показати весь коментар
04.03.2026 19:16 Відповісти
 
 