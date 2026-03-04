Зеленський провів розмову із Королем Йорданії: Європа та Близьких Схід мають координуватися

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Королем Йорданії Абдаллою II.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президента, обговорювали ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом.



Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась", - додав Зеленський.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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