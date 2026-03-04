Зеленський провів розмову із Королем Йорданії: Європа та Близьких Схід мають координуватися
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Королем Йорданії Абдаллою II.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами президента, обговорювали ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
"Ми в Україні уважно стежимо за всіма подіями й із самого початку зайняли принципову позицію. Висловив нашу підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом.
Важливо всім разом координуватися і в Європі, і на Близькому Сході заради безпеки. Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя, і важливо, щоб війна не розширювалась", - додав Зеленський.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
Топ коментарі
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар04.03.2026 16:03 Відповісти Посилання
+6 Sanya #615841
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+4 Тиха Вода #607592
показати весь коментар04.03.2026 16:19 Відповісти Посилання
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вонавін працює..." - Юля не дасть збрехати! президенткороль!
- Да!
- Шалом дорогой,мы тут следим и занимаем позицию,ты понял?
- А нэт,савсэм не понял,что знонишь то?
- Звоню так,попариться нужно.
- Ааа,тэпэрь понял,скажи Абдалла два тебе паддеривать ,падишах падишаха всегда панимать.
Ти яке відношення маєш до ситуації на Близькому Сході?
Сядь і не кукурікай 🐓 аятола Зеленський. 🤭