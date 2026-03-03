Навесні росіяни не збираються зменшувати кількість ударів про критичній інфраструктурі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що весною російські окупанти готуються бити по критичній інфраструктурі України, а цинізм їхніх атак не зменшиться.
Про це він сказав у відеозверненні 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави повідомив, що провів РНБО щодо плану на наступну зиму.
"Були всі наші регіони, найбільші міста, по кожному підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика – на наступну зиму. На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але й цей виклик ми подолаємо.
Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що зараз необхідно взяти увесь найкращий досвід із регіонів, детальні завдання для військових та дипломатії й реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії, саме –– підготуватися до ударів найближчим часом та підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.
Президент додав, що для підготовки до наступних викликів зими повинні бути альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи ризик всіх загроз.
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Чувак живе в паралельному світі.🤭
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Він скоро буде розкладати карти Таро, виливати віск та гадати на кавовій гущі.🤭
А "потужний план" на даний випадок підготували?
Культ зе-карго 🤣🤣😀😀
П.с. в Херсоні колись був, так цапи показували зверху кортеж )))) якби вважали головнокомандувачем України вже ******* бімбою і всіма градами