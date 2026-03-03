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Новини Удари по енергетиці Звернення Зеленського
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Навесні росіяни не збираються зменшувати кількість ударів про критичній інфраструктурі, - Зеленський

енергетичний об’єкт в Одесі після обстрілу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що весною російські окупанти готуються бити по критичній інфраструктурі України, а цинізм їхніх атак не зменшиться.

Про це він сказав у відеозверненні 3 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Глава держави повідомив, що провів РНБО щодо плану на наступну зиму.

"Були всі наші регіони, найбільші міста, по кожному підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика – на наступну зиму. На жаль, крім Києва – столиця виявилася не готовою. Але й цей виклик ми подолаємо.

Фактично для всіх регіонів зараз одне та спільне завдання на наступну зиму, також на час найближчий: весною росіяни не збираються зменшувати кількість і цинізм ударів, вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що зараз необхідно взяти увесь найкращий досвід із регіонів, детальні завдання для військових та дипломатії й реалізувати дві частини загальнодержавної стратегії, саме –– підготуватися до ударів найближчим часом та підготуватися на наступну зиму так, щоб не було катастроф і проблем, як цієї зими.

Президент додав, що для підготовки до наступних викликів зими повинні бути альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи ризик всіх загроз.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) звернення (680) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+9
Заклейте вже йому ротяку..
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03.03.2026 20:53 Відповісти
+7
Зеля, а ти по ним карлсонів з шугерменами запусти.
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03.03.2026 20:47 Відповісти
+6
Всрато-хрипате ЗЕ-радіо знову в ефірі...
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03.03.2026 20:53 Відповісти
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Зеля, а ти по ним карлсонів з шугерменами запусти.
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03.03.2026 20:47 Відповісти
Та ти шо-оо о??? Не може цього бути. О це новина.
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03.03.2026 20:51 Відповісти
Заклейте вже йому ротяку..
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03.03.2026 20:53 Відповісти
Всрато-хрипате ЗЕ-радіо знову в ефірі...
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03.03.2026 20:53 Відповісти
Ванга на яку ми заслужили!🤦‍♂️

Чувак живе в паралельному світі.🤭
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03.03.2026 20:55 Відповісти
Наче телепень що сидить дупою на паркані і голосно оголошує все що бачить по оби боки паркану.
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03.03.2026 21:01 Відповісти
Ну так правильно чомуж не обстрілювати коли засилають двушки на Москву.
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03.03.2026 21:02 Відповісти
В Зеленського криза жанру.

****...
Він скоро буде розкладати карти Таро, виливати віск та гадати на кавовій гущі.🤭
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03.03.2026 21:02 Відповісти
Чудо зільоне постійно полохає своїх виборців..та вони вже давно за кордоном !
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03.03.2026 21:05 Відповісти
Протягом тижня вартість палива може досягати близько 80 грн за літр, - засновник групи компаній Prime

А "потужний план" на даний випадок підготували?
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03.03.2026 21:08 Відповісти
Хо ты ноешь каждый день
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03.03.2026 21:09 Відповісти
Гав, гав, гав! Щось ти блохастий розгавкався останнім часом! А що тобі залишається, якщо не здатен організувати захист населення, то хоч залякуєш!
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03.03.2026 21:20 Відповісти
Наробили Шахедів ****** хмару - було б не гуйово якби вони їх шмаляли з москви на пітер і навпаки _ але будуть по Україні
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03.03.2026 21:21 Відповісти
Тупе як немовля...
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03.03.2026 21:23 Відповісти
плять і не боїться "зезеве" .що куйло кине бімби йому на голову так само як на Джохара....на своїх "слуг" куйло бімб" не кидає
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03.03.2026 21:54 Відповісти
Дуже скоро будуть саджати тих хто надав плани потужності про якусь там херь потужну. Ідіоти так і не зрозуміли, шо кровавий режим зеленского спокійно відійшов в сторону від відповідальності своєї згідно Констітуції.
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03.03.2026 21:58 Відповісти
Чепушіло шашличний
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03.03.2026 23:24 Відповісти
Є звичай що як тільки ти приїзджаєш на лбз обстріли як по команді вщухають (договорняк? Та нііі ви що, просто збіг обставин) я пропоную от що, закрити в прозорому контейнері і постійно возити по всій Україні по всіх містах, з його везучістю може дрони будуть оминати?
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04.03.2026 00:37 Відповісти
Треба клонувати !!! Голограми, резинові манекени - що завгодно.
Культ зе-карго 🤣🤣😀😀
П.с. в Херсоні колись був, так цапи показували зверху кортеж )))) якби вважали головнокомандувачем України вже ******* бімбою і всіма градами
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04.03.2026 10:00 Відповісти
А якже оці твої мирні плани та переговори ? І що таке "військова підгрупа на переговорах"? Вона робить ЩО ? Підказує де слабші позиції чи розмежує на карті на користь цапів ??
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04.03.2026 09:58 Відповісти
 
 