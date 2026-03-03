РУС
Весной россияне не собираются уменьшать количество ударов по критической инфраструктуре, - Зеленский

энергетический объект в Одессе после обстрела

Президент Владимир Зеленский сообщил, что весной российские оккупанты готовятся наносить удары по критической инфраструктуре Украины, а цинизм их атак не уменьшится.

Об этом он сказал в видеообращении 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сообщил, что провел СНБО по плану на следующую зиму:

"Были все наши регионы, крупнейшие города, по каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика – на следующую зиму. К сожалению, кроме Киева – столица оказалась не готова. Но и этот вызов мы преодолеем".

"Фактически для всех регионов сейчас одна и общая задача на следующую зиму, а также на ближайшее время: весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, они так же готовятся бить по критической инфраструктуре", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас необходимо взять весь лучший опыт из регионов, подробные задачи для военных и дипломатии и реализовать две части общегосударственной стратегии, а именно – подготовиться к ударам в ближайшее время и подготовиться к следующей зиме так, чтобы не было катастроф и проблем, как этой зимой.

Президент добавил, что для подготовки к следующим вызовам зимы должны быть альтернативы генерации и теплоснабжению, дополнительные источники энергии, реальная защита, учитывая риск всех угроз.

Зеля, а ти по ним карлсонів з шугерменами запусти.
показать весь комментарий
03.03.2026 20:47 Ответить
Та ти шо-оо о??? Не може цього бути. О це новина.
показать весь комментарий
03.03.2026 20:51 Ответить
Заклейте вже йому ротяку..
показать весь комментарий
03.03.2026 20:53 Ответить
Всрато-хрипате ЗЕ-радіо знову в ефірі...
показать весь комментарий
03.03.2026 20:53 Ответить
Ванга на яку ми заслужили!🤦‍♂️

Чувак живе в паралельному світі.🤭
показать весь комментарий
03.03.2026 20:55 Ответить
Наче телепень що сидить дупою на паркані і голосно оголошує все що бачить по оби боки паркану.
показать весь комментарий
03.03.2026 21:01 Ответить
Ну так правильно чомуж не обстрілювати коли засилають двушки на Москву.
показать весь комментарий
03.03.2026 21:02 Ответить
В Зеленського криза жанру.

****...
Він скоро буде розкладати карти Таро, виливати віск та гадати на кавовій гущі.🤭
показать весь комментарий
03.03.2026 21:02 Ответить
Чудо зільоне постійно полохає своїх виборців..та вони вже давно за кордоном !
показать весь комментарий
03.03.2026 21:05 Ответить
Протягом тижня вартість палива може досягати близько 80 грн за літр, - засновник групи компаній Prime

А "потужний план" на даний випадок підготували?
показать весь комментарий
03.03.2026 21:08 Ответить
Хо ты ноешь каждый день
показать весь комментарий
03.03.2026 21:09 Ответить
Гав, гав, гав! Щось ти блохастий розгавкався останнім часом! А що тобі залишається, якщо не здатен організувати захист населення, то хоч залякуєш!
показать весь комментарий
03.03.2026 21:20 Ответить
Наробили Шахедів ****** хмару - було б не гуйово якби вони їх шмаляли з москви на пітер і навпаки _ але будуть по Україні
показать весь комментарий
03.03.2026 21:21 Ответить
Тупе як немовля...
показать весь комментарий
03.03.2026 21:23 Ответить
плять і не боїться "зезеве" .що куйло кине бімби йому на голову так само як на Джохара....на своїх "слуг" куйло бімб" не кидає
показать весь комментарий
03.03.2026 21:54 Ответить
Дуже скоро будуть саджати тих хто надав плани потужності про якусь там херь потужну. Ідіоти так і не зрозуміли, шо кровавий режим зеленского спокійно відійшов в сторону від відповідальності своєї згідно Констітуції.
показать весь комментарий
03.03.2026 21:58 Ответить
 
 