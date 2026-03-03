Весной россияне не собираются уменьшать количество ударов по критической инфраструктуре, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что весной российские оккупанты готовятся наносить удары по критической инфраструктуре Украины, а цинизм их атак не уменьшится.
Об этом он сказал в видеообращении 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства сообщил, что провел СНБО по плану на следующую зиму:
"Были все наши регионы, крупнейшие города, по каждому подготовлен конкретный план: энергетика, критическая инфраструктура, логистика – на следующую зиму. К сожалению, кроме Киева – столица оказалась не готова. Но и этот вызов мы преодолеем".
"Фактически для всех регионов сейчас одна и общая задача на следующую зиму, а также на ближайшее время: весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, они так же готовятся бить по критической инфраструктуре", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас необходимо взять весь лучший опыт из регионов, подробные задачи для военных и дипломатии и реализовать две части общегосударственной стратегии, а именно – подготовиться к ударам в ближайшее время и подготовиться к следующей зиме так, чтобы не было катастроф и проблем, как этой зимой.
Президент добавил, что для подготовки к следующим вызовам зимы должны быть альтернативы генерации и теплоснабжению, дополнительные источники энергии, реальная защита, учитывая риск всех угроз.
Чувак живе в паралельному світі.🤭
****...
Він скоро буде розкладати карти Таро, виливати віск та гадати на кавовій гущі.🤭
А "потужний план" на даний випадок підготували?