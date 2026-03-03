РУС
Ночью враг в очередной раз нанес удар по энергетике: обесточены несколько областей

Графики отключений света: оперативная ситуация в энергосистеме

В ночь на 3 марта россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей. В результате фиксируется отключение электроэнергии потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - отметили в министерстве.

Действуют графики отключений

В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.

Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго). Чтобы узнать об изменениях в энергоснабжении в своем регионе, следует проверять соответствующие страницы облэнерго.

У скількох областях рф після цього були знеструмлення?
03.03.2026 10:48 Ответить
 
 