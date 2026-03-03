Ночью враг в очередной раз нанес удар по энергетике: обесточены несколько областей
В ночь на 3 марта россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей. В результате фиксируется отключение электроэнергии потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - отметили в министерстве.
Действуют графики отключений
В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленных предприятий.
Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго). Чтобы узнать об изменениях в энергоснабжении в своем регионе, следует проверять соответствующие страницы облэнерго.
