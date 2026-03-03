УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удари по енергетиці
1 794 1

Вночі ворог вкотре вдарив по енергетиці: знеструмлені кілька областей

Графіки відключень світла: оперативна ситуація в енергосистемі

У ніч проти 3 березня росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей. Внаслідок чого фіксується знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів", - зазначили у міністерстві.

Діють графіки відключень

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств.

Актуальні графіки публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго). Щоб дізнатися про зміни в енергопостачанні у своєму регіоні, слід перевіряти відповідні сторінки обленерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру

Автор: 

обстріл (34391) енергетика (3841) Міненерго (1696) відключення світла (1685)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У скількох областях рф після цього були знеструмлення?
показати весь коментар
03.03.2026 10:48 Відповісти
 
 