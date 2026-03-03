Вночі ворог вкотре вдарив по енергетиці: знеструмлені кілька областей
У ніч проти 3 березня росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей. Внаслідок чого фіксується знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів", - зазначили у міністерстві.
Діють графіки відключень
У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств.
Актуальні графіки публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго). Щоб дізнатися про зміни в енергопостачанні у своєму регіоні, слід перевіряти відповідні сторінки обленерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль