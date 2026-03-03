Вночі ворог вкотре вдарив по енергетиці: знеструмлені кілька областей

У ніч проти 3 березня росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у низці областей. Внаслідок чого фіксується знеструмлення споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів", - зазначили у міністерстві.

Діють графіки відключень

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промислових підприємств.

Актуальні графіки публікують на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго). Щоб дізнатися про зміни в енергопостачанні у своєму регіоні, слід перевіряти відповідні сторінки обленерго.

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