К следующей зиме в Украине запустят 1,5 ГВт когенерации, - Свириденко
К началу следующего отопительного периода планируется запуск около 1,5 ГВт когенерационных мощностей, из которых ориентировочно 400 МВт обеспечат государственные предприятия.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания СНБО, посвященного подготовке к отопительному сезону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подготовка к отопительному сезону
"Сейчас планируется к началу следующего отопительного сезона введение 1,5 ГВт (когенерации. - Ред.): около 400 МВт - государственными предприятиями, 330 МВт - по результатам ранее проведенных конкурсов на строительство генерации. Остальное - это будет бизнес", - сказала Свириденко.
Она отметила, что на СНБО рассматривался вопрос дальнейшего упрощения условий для подключения новой генерации, чтобы стимулировать бизнес активнее это делать.
Кроме того, участники заседания заслушали планы устойчивости регионов, в частности прифронтовых громад и крупных городов. По словам Свириденко, Киев не подал своего плана устойчивости, поэтому столице дали неделю на представление документа.
Защита энергообъектов
Отдельно Свириденко остановилась на защите энергообъектов. Так, свои планы защиты инфраструктуры представили Группа Нафтогаз, НЭК "Укрэнерго", ООО "Оператор ГТС Украины".
"Есть понимание, что нам нужно защищать и подстанции 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ на уровне областей. Большая часть расходов должна быть направлена на эту защиту", - подчеркнула глава правительства.
Как сообщалось, в СНБО утвердили планы устойчивости для всех областей, кроме Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Твердіт: «До завтра, до утра!» -
Тому колпак надєть пора.