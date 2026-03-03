РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12203 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
475 24

К следующей зиме в Украине запустят 1,5 ГВт когенерации, - Свириденко

когенерационная установка

К началу следующего отопительного периода планируется запуск около 1,5 ГВт когенерационных мощностей, из которых ориентировочно 400 МВт обеспечат государственные предприятия.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания СНБО, посвященного подготовке к отопительному сезону, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подготовка к отопительному сезону

"Сейчас планируется к началу следующего отопительного сезона введение 1,5 ГВт (когенерации. - Ред.): около 400 МВт - государственными предприятиями, 330 МВт - по результатам ранее проведенных конкурсов на строительство генерации. Остальное - это будет бизнес", - сказала Свириденко.

Она отметила, что на СНБО рассматривался вопрос дальнейшего упрощения условий для подключения новой генерации, чтобы стимулировать бизнес активнее это делать.

Кроме того, участники заседания заслушали планы устойчивости регионов, в частности прифронтовых громад и крупных городов. По словам Свириденко, Киев не подал своего плана устойчивости, поэтому столице дали неделю на представление документа.

Читайте также: Более 40% переданных Украине когенерационных установок до сих пор не запущены, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Защита энергообъектов

Отдельно Свириденко остановилась на защите энергообъектов. Так, свои планы защиты инфраструктуры представили Группа Нафтогаз, НЭК "Укрэнерго", ООО "Оператор ГТС Украины".

"Есть понимание, что нам нужно защищать и подстанции 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ на уровне областей. Большая часть расходов должна быть направлена на эту защиту", - подчеркнула глава правительства.

Как сообщалось, в СНБО утвердили планы устойчивости для всех областей, кроме Киева.

Читайте также: Ночью враг в очередной раз нанес удар по энергетике: обесточены несколько областей

Автор: 

энергетика (1313) отопительный сезон (65) Свириденко Юлия (311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
zельоний звіздьож гнид

показать весь комментарий
03.03.2026 15:16 Ответить
+6
Ще одна гігаВАТНИЦЯ вискочила!
показать весь комментарий
03.03.2026 15:18 Ответить
+5
Зразу після тих гігават, які торік обіцяв зеля.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зразу після тих гігават, які торік обіцяв зеля.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:16 Ответить
zельоний звіздьож гнид

показать весь комментарий
03.03.2026 15:16 Ответить
доречі зараз досить непогано пішло.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:23 Ответить
Ще одна гігаВАТНИЦЯ вискочила!
показать весь комментарий
03.03.2026 15:18 Ответить
Забула добавить....якщо друзі не вкрадуть....
показать весь комментарий
03.03.2026 15:18 Ответить
А де гігавати від презедента?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:19 Ответить
Поршенко скиздив і в ліпєцьк одвіз
показать весь комментарий
03.03.2026 15:37 Ответить
Да низрена. Уже придумали куда продать полученные от ЕС генераторы. Малороссы хреновы. Ненавижу эту орду сомвов-малороссов. Прапорщики Шматки. Свинясьи души. Для меня они все это рода прокурора Пшонки. Свинячьи газенки. И харя ненасытная.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:21 Ответить
Цукерман це малорос?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:43 Ответить
Відкриють півтори тисячі палаток незламності з генераторами?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:24 Ответить
Піонєрка Сидоренко, все як при союзі все в майбутньому 🤢🤢🤢
показать весь комментарий
03.03.2026 15:24 Ответить
А хто оплатить той "банкет"?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:24 Ответить
Мери міст 😸
показать весь комментарий
03.03.2026 15:25 Ответить
Посполиті золотими зубами розплатяться
показать весь комментарий
03.03.2026 15:39 Ответить
Шо опять ******* дєрмовщина гонить?
показать весь комментарий
03.03.2026 15:26 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 15:27 Ответить
Кто, как ворона «кра, кра, кра»,

Твердіт: «До завтра, до утра!» -

Тому колпак надєть пора.
показать весь комментарий
03.03.2026 15:27 Ответить
ШО ЗНОВ? "Так це вже ж було" - Л.Кучма
показать весь комментарий
03.03.2026 15:30 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 15:35 Ответить
Як говорив один чиновник відвідувачу: "Я кожного разу кажу вам приходити завтра, а ви вперто приходите сьогодні..."
показать весь комментарий
03.03.2026 15:35 Ответить
Пошла суета))
показать весь комментарий
03.03.2026 15:44 Ответить
Не забудьте на мацкву з кешем координати передати
показать весь комментарий
03.03.2026 15:44 Ответить
у нас така хрень ,живить кожзавод та мікрорайон
показать весь комментарий
03.03.2026 15:45 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 15:46 Ответить
 
 