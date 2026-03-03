В СНБО утвердили планы устойчивости для всех областей, кроме Киева, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсуждались вопросы энергетики.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - рассказал он.
План устойчивости
Также, по словам Зеленского, на СНБО были утверждены планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.
"На сегодняшний день Киев был не готов - как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей. Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І обов'язково потужно
У правді стійкість
Бажано, щоб потужні
І, звісно, незламні
Чи не пора усьому офісу генпрокурора та ДБР, СБУ з ними та члЄНАМи з Уряду, проводити слідчі дії???
Здатність бути готовими відключили у 2019
сьогодні всі граємось в плани стійкості!
і всіх школах, пройдуть святкові лінійки, з зачитуванням особистого звернення гундосого пересідента.
всі учні старших класів напишуть твір: "як я бачу план стійкості".
учні середньої школи напишуть диктант: доручення криворагуля у плані стійкості.
київ, ****, не готовий! що робити?
тільки не зрозуміло, хто винний віталя чи тімурчік?
ска, то умєров, то жумаділов то мамєдка
Одна з мрій - щоб Віталік забив на принципи й втащив зеленій потворі, щоб зуби по асфальту зацокотіли, й потім 2 бригади хирургів зеленому щелепи години три на Зоологічній збирали.
3 марта - План Стойкости
4 марта - План Мощи
5 марта - План Победы
6 марта - План Мира
7 марта - План Помощи Дубаям
8 марта - План Переноса Праздника
Некоторые могут неоднократно повторяться, бо популярные...
Коли немає ракет до Петріотів, тоді все прострілюється, тому і розгатили всі київські ТЕЦ.
І тоді хто винен? Клічко.
Недомірок порозкрадав зі своїми друзями все, до чого дотяглися їх брудні руки, у тому числі 8 мільярдів у Києва, а потім патякає про якусь готовність!
А гундоса мразь збере ті всі папірці за звітами, потім проголосить себе переможцем енергетичної кризи і далі надсилатиме двушечки на мацкву.
Це не була просто випадкова назва. Ось основні причини, чому письменник вибрав саме такий псевдонім для міста:
1. Біблійна алюзія (Єгипет)
Назва «Єгупець» походить від ідишської назви Єгипту (Yegupets). У біблійній традиції Єгипет (Міцраїм) - це країна рабства, з якої євреї здійснили Вихід.
Для героїв Шолом-Алейхема (наприклад, для Менахема-Мендла) Київ був «землею єгипетською» - величезним, чужим, іноді ворожим, але сповненим багатств і можливостей мегаполісом.
і захищайтесь самі - посил Оманської Гниди
https://news.finance.ua/ua/krytychni-*************-zmozhut-maty-vlasni-hrupy-ppo