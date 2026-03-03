РУС
1 921 35

В СНБО утвердили планы устойчивости для всех областей, кроме Киева, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсуждались вопросы энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - рассказал он.

План устойчивости

Также, по словам Зеленского, на СНБО были утверждены планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.

"На сегодняшний день Киев был не готов - как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей. Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться", - подытожил он.

Зеленский Владимир (10680) СНБО (270)
Топ комментарии
+20
Як же ти вже заманав своїми нікчемними планами по крадівництву.
03.03.2026 14:48 Ответить
+19
Значить будуть красти...стійко.
03.03.2026 14:47 Ответить
+12
А що робило оте шобло на посадах в РНБОУ на чолі із зеленським+даниловим+умеровим+єрмаком з 2019 року??????
Чи не пора усьому офісу генпрокурора та ДБР, СБУ з ними та члЄНАМи з Уряду, проводити слідчі дії???
03.03.2026 14:51 Ответить
Значить будуть красти...стійко.
03.03.2026 14:47 Ответить
Стійко та незламно
І обов'язково потужно
03.03.2026 14:54 Ответить
Як же ти вже заманав своїми нікчемними планами по крадівництву.
03.03.2026 14:48 Ответить
Нокаут, нокдаун, стійкість? Брате що то є стійкість?
03.03.2026 14:50 Ответить
У стійкості правда
У правді стійкість
Бажано, щоб потужні
І, звісно, незламні
03.03.2026 14:53 Ответить
Можна цілий реп забацати
03.03.2026 15:24 Ответить
П'ятирічка за три роки .
03.03.2026 14:51 Ответить
А що робило оте шобло на посадах в РНБОУ на чолі із зеленським+даниловим+умеровим+єрмаком з 2019 року??????
Чи не пора усьому офісу генпрокурора та ДБР, СБУ з ними та члЄНАМи з Уряду, проводити слідчі дії???
03.03.2026 14:51 Ответить
Що там про неотовність міст говорити, якщо вся держава не була готова.
Здатність бути готовими відключили у 2019
03.03.2026 14:52 Ответить
плани стійкості!
сьогодні всі граємось в плани стійкості!
і всіх школах, пройдуть святкові лінійки, з зачитуванням особистого звернення гундосого пересідента.
всі учні старших класів напишуть твір: "як я бачу план стійкості".
учні середньої школи напишуть диктант: доручення криворагуля у плані стійкості.

київ, ****, не готовий! що робити?
тільки не зрозуміло, хто винний віталя чи тімурчік?
03.03.2026 14:55 Ответить
звісно Віталя, тімурчик же зелений призначенець тому апріорі ні в чому невинне як і зе4мо

ска, то умєров, то жумаділов то мамєдка
03.03.2026 15:04 Ответить
Безкарний глум.
03.03.2026 14:56 Ответить
На адресу Кличка кинув ЗЕбіл:"Київ не готовий".Треба вщипнути,вкусити.Так же йому хочеться щоб ЗЕленобоби займали посаду мера Києва.
03.03.2026 14:59 Ответить
Там ж бабла - красти неперекрасти..липкі лапи зелені чухаються, як бюджет Києва заоманити..а тут Віталік не дає..

Одна з мрій - щоб Віталік забив на принципи й втащив зеленій потворі, щоб зуби по асфальту зацокотіли, й потім 2 бригади хирургів зеленому щелепи години три на Зоологічній збирали.
03.03.2026 15:18 Ответить
Я там колись народився, в лікарні Калініна
03.03.2026 15:25 Ответить
Так, у Зе є план скинути Кличка. Тільки план то дебільний, як і сам Зе та його оточення, от і мучається бідний з Кличком 7 років.
03.03.2026 15:23 Ответить
Зегеварский календарь для народа(он же электорат), даты условные...
3 марта - План Стойкости
4 марта - План Мощи
5 марта - План Победы
6 марта - План Мира
7 марта - План Помощи Дубаям
8 марта - План Переноса Праздника
Некоторые могут неоднократно повторяться, бо популярные...
03.03.2026 15:00 Ответить
черговий план

03.03.2026 15:01 Ответить
...т
03.03.2026 15:03 Ответить
Во всем теперь виноватыми будут громады,а центральная влада занята двушками на моцкву и шлагбаумами.
03.03.2026 15:01 Ответить
Впернено і наполегливо під Кличка копає,наволоч
03.03.2026 15:02 Ответить
перекладаю посил Оманської ZеГниди - "іпіться самі громади"
03.03.2026 15:02 Ответить
Планами стійкості закриють всі об'єкти енергетичної та інших споруд. Як класно, що вибрали у 2019 році цього президента, в не якогось дурачка. Все- таки нарід вумний.
03.03.2026 15:02 Ответить
До сраки.
Коли немає ракет до Петріотів, тоді все прострілюється, тому і розгатили всі київські ТЕЦ.
І тоді хто винен? Клічко.
03.03.2026 15:02 Ответить
Стан їбанутості зеленої більшовицької швалі перейшов усі можливі межі!
03.03.2026 15:03 Ответить
Ну не стоїть у паяца, щоб він не робив!
Недомірок порозкрадав зі своїми друзями все, до чого дотяглися їх брудні руки, у тому числі 8 мільярдів у Києва, а потім патякає про якусь готовність!
03.03.2026 15:04 Ответить
Ну все роблять щоби зняти Кличко, головне щоб був план стійкості, а на остальное покласти. Ще затвердження від ху...ла отримати і все.... Населення буде в безпеці
03.03.2026 15:05 Ответить
кожна громада повинна купити собі по атомній станції / побудувати підземну котельню / ферму вітряків на пару гігіват і т.д.
А гундоса мразь збере ті всі папірці за звітами, потім проголосить себе переможцем енергетичної кризи і далі надсилатиме двушечки на мацкву.
03.03.2026 15:07 Ответить
У творах класика єврейської літератури Шолом-Алейхема Київ фігурує під вигаданою назвою Єгупець.
Це не була просто випадкова назва. Ось основні причини, чому письменник вибрав саме такий псевдонім для міста:

1. Біблійна алюзія (Єгипет)
Назва «Єгупець» походить від ідишської назви Єгипту (Yegupets). У біблійній традиції Єгипет (Міцраїм) - це країна рабства, з якої євреї здійснили Вихід.
Для героїв Шолом-Алейхема (наприклад, для Менахема-Мендла) Київ був «землею єгипетською» - величезним, чужим, іноді ворожим, але сповненим багатств і можливостей мегаполісом.
03.03.2026 15:08 Ответить
"Критичні підприємства зможуть мати власні групи ППО"

і захищайтесь самі - посил Оманської Гниди

https://news.finance.ua/ua/krytychni-*************-zmozhut-maty-vlasni-hrupy-ppo
03.03.2026 15:09 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-*************-krytychnoi-infrastruktury-zmozhut-stvoriuvaty-hrupy-ppo-uriad-ukhvalyv-vidpovidne-rishennia
03.03.2026 15:23 Ответить
І взагалі, воно нікому нічого не винно!
03.03.2026 15:40 Ответить
точно .. забув )

03.03.2026 15:42 Ответить
Очень похоже на то что к зиме многих уже тут не будет, но бабло нужно освоить уже сейчас на протяжении лета. Судя по темпам планов незламности и патужности.
03.03.2026 15:41 Ответить
 
 