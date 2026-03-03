В СНБО утвердили планы устойчивости для всех областей, кроме Киева, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсуждались вопросы энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Что известно

"Были доклады от всех представителей наших областей, крупнейших городов. Опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно: обновление защиты для инфраструктуры, логистики, основных энергетических объектов, восстановление объектов после российских ударов, обеспечение дополнительных возможностей энергетики", - рассказал он.

План устойчивости

Также, по словам Зеленского, на СНБО были утверждены планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева, которому предоставили дополнительное время на подготовку соответствующих содержательных документов.

"На сегодняшний день Киев был не готов - как и к этой зиме. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская громада должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей. Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться", - подытожил он.

