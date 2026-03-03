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Новини Підтримка енергетики України Захист критичної інфраструктури
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На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - розповів він.

Також читайте: Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський

План стійкості

Також, за словами Зеленського, на РНБО було затверджено плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.

"На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", - підсумував він.

Читайте: Зеленський: Плани захисту та відновлення енергетики будуть затверджені на рівні РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) РНБО (2299)
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Топ коментарі
+46
Значить будуть красти...стійко.
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03.03.2026 14:47 Відповісти
+46
Як же ти вже заманав своїми нікчемними планами по крадівництву.
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03.03.2026 14:48 Відповісти
+36
Стійко та незламно
І обов'язково потужно
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03.03.2026 14:54 Відповісти
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03.03.2026 14:47 Відповісти
Стійко та незламно
І обов'язково потужно
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03.03.2026 14:54 Відповісти
По Києву недостатньо потужний чи недостатньо відкатний ? Ділись Віталік
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03.03.2026 16:58 Відповісти
ГОЛОВНЕ - щоб війна йшла нескінченно.... тоді ЛІДОР буде постійно прикидатися ПОТУЖНИКОМ та НЕЗЛАМНИКОМ!

Не дай БОЖЕ того миру чи перемир'я ... як тоді впарювати пересічним свою ПОТУЖНІСТЬ та НЕЗЛАМНІСТЬ?!

А стан Неньки то таке ... бо ЗЕ-Україна то є витратний матеріал на кшталт сиру, що поклали до мишоловки війни , щоб заманити в неї дурного старого лоховатого Кремлівського Щура!
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03.03.2026 17:53 Відповісти
Як же ти вже заманав своїми нікчемними планами по крадівництву.
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03.03.2026 14:48 Відповісти
швидче це офіційна заява що Кличка зжерут. він і Порошенко а не Путін вороги нашого Зе
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03.03.2026 16:57 Відповісти
Нокаут, нокдаун, стійкість? Брате що то є стійкість?
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03.03.2026 14:50 Відповісти
У стійкості правда
У правді стійкість
Бажано, щоб потужні
І, звісно, незламні
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03.03.2026 14:53 Відповісти
Можна цілий реп забацати
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03.03.2026 15:24 Відповісти
Під членорояльний музон
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03.03.2026 18:43 Відповісти
П'ятирічка за три роки .
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03.03.2026 14:51 Відповісти
А що робило оте шобло на посадах в РНБОУ на чолі із зеленським+даниловим+умеровим+єрмаком з 2019 року??????
Чи не пора усьому офісу генпрокурора та ДБР, СБУ з ними та члЄНАМи з Уряду, проводити слідчі дії???
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03.03.2026 14:51 Відповісти
Що там про неотовність міст говорити, якщо вся держава не була готова.
Здатність бути готовими відключили у 2019
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03.03.2026 14:52 Відповісти
плани стійкості!
сьогодні всі граємось в плани стійкості!
і всіх школах, пройдуть святкові лінійки, з зачитуванням особистого звернення гундосого пересідента.
всі учні старших класів напишуть твір: "як я бачу план стійкості".
учні середньої школи напишуть диктант: доручення криворагуля у плані стійкості.

київ, ****, не готовий! що робити?
тільки не зрозуміло, хто винний віталя чи тімурчік?
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03.03.2026 14:55 Відповісти
звісно Віталя, тімурчик же зелений призначенець тому апріорі ні в чому невинне як і зе4мо

ска, то умєров, то жумаділов то мамєдка
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03.03.2026 15:04 Відповісти
Безкарний глум.
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03.03.2026 14:56 Відповісти
На адресу Кличка кинув ЗЕбіл:"Київ не готовий".Треба вщипнути,вкусити.Так же йому хочеться щоб ЗЕленобоби займали посаду мера Києва.
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03.03.2026 14:59 Відповісти
Там ж бабла - красти неперекрасти..липкі лапи зелені чухаються, як бюджет Києва заоманити..а тут Віталік не дає..

Одна з мрій - щоб Віталік забив на принципи й втащив зеленій потворі, щоб зуби по асфальту зацокотіли, й потім 2 бригади хирургів зеленому щелепи години три на Зоологічній збирали.
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03.03.2026 15:18 Відповісти
Я там колись народився, в лікарні Калініна
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03.03.2026 15:25 Відповісти
Так, у Зе є план скинути Кличка. Тільки план то дебільний, як і сам Зе та його оточення, от і мучається бідний з Кличком 7 років.
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03.03.2026 15:23 Відповісти
Зегеварский календарь для народа(он же электорат), даты условные...
3 марта - План Стойкости
4 марта - План Мощи
5 марта - План Победы
6 марта - План Мира
7 марта - План Помощи Дубаям
8 марта - План Переноса Праздника
Некоторые могут неоднократно повторяться, бо популярные...
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03.03.2026 15:00 Відповісти
...т
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03.03.2026 15:03 Відповісти
Во всем теперь виноватыми будут громады,а центральная влада занята двушками на моцкву и шлагбаумами.
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03.03.2026 15:01 Відповісти
Впернено і наполегливо під Кличка копає,наволоч
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03.03.2026 15:02 Відповісти
Планами стійкості закриють всі об'єкти енергетичної та інших споруд. Як класно, що вибрали у 2019 році цього президента, в не якогось дурачка. Все- таки нарід вумний.
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03.03.2026 15:02 Відповісти
До сраки.
Коли немає ракет до Петріотів, тоді все прострілюється, тому і розгатили всі київські ТЕЦ.
І тоді хто винен? Клічко.
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03.03.2026 15:02 Відповісти
Ну не стоїть у паяца, щоб він не робив!
Недомірок порозкрадав зі своїми друзями все, до чого дотяглися їх брудні руки, у тому числі 8 мільярдів у Києва, а потім патякає про якусь готовність!
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03.03.2026 15:04 Відповісти
Ну все роблять щоби зняти Кличко, головне щоб був план стійкості, а на остальное покласти. Ще затвердження від ху...ла отримати і все.... Населення буде в безпеці
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03.03.2026 15:05 Відповісти
кожна громада повинна купити собі по атомній станції / побудувати підземну котельню / ферму вітряків на пару гігіват і т.д.
А гундоса мразь збере ті всі папірці за звітами, потім проголосить себе переможцем енергетичної кризи і далі надсилатиме двушечки на мацкву.
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03.03.2026 15:07 Відповісти
У творах класика єврейської літератури Шолом-Алейхема Київ фігурує під вигаданою назвою Єгупець.
Це не була просто випадкова назва. Ось основні причини, чому письменник вибрав саме такий псевдонім для міста:

1. Біблійна алюзія (Єгипет)
Назва «Єгупець» походить від ідишської назви Єгипту (Yegupets). У біблійній традиції Єгипет (Міцраїм) - це країна рабства, з якої євреї здійснили Вихід.
Для героїв Шолом-Алейхема (наприклад, для Менахема-Мендла) Київ був «землею єгипетською» - величезним, чужим, іноді ворожим, але сповненим багатств і можливостей мегаполісом.
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03.03.2026 15:08 Відповісти
"Критичні підприємства зможуть мати власні групи ППО"

і захищайтесь самі - посил Оманської Гниди

https://news.finance.ua/ua/krytychni-*************-zmozhut-maty-vlasni-hrupy-ppo
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03.03.2026 15:09 Відповісти
https://www.kmu.gov.ua/news/yuliia-svyrydenko-*************-krytychnoi-infrastruktury-zmozhut-stvoriuvaty-hrupy-ppo-uriad-ukhvalyv-vidpovidne-rishennia
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03.03.2026 15:23 Відповісти
І взагалі, воно нікому нічого не винно!
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03.03.2026 15:40 Відповісти
точно .. забув )

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03.03.2026 15:42 Відповісти
Только сваїм радітєлям. Правда, през присягу давав, мабуть, про це теж забув. У нас всім і у всьому винен той, хто присяг не давав.
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03.03.2026 15:57 Відповісти
Це вже якийсь злий анекдот. То казав, давайте місяць перемир'я, як зрозумів, що в якщо і справді дадуть, вже каже, як навіть місяць, все одно виборів не буде, треба тільки сталий мир. А як теоретично уявити, що буде сталий мир, що скаже? Зрозуміло вже і дурню, що його не буде.
При тому, що йшов на 1 строк і як борець з корупцією і миротворець, а виходить все з точністю до навпаки.
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03.03.2026 16:01 Відповісти
згідно покидька у нас має бути махновщина: кожному місту мер має побудувати АЕС, придбати петріота та полк винищувачів. План Зе! А воно буде заслуховувати доповіді.
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04.03.2026 08:40 Відповісти
Ще своє ППО..
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04.03.2026 11:13 Відповісти
Очень похоже на то что к зиме многих уже тут не будет, но бабло нужно освоить уже сейчас на протяжении лета. Судя по темпам планов незламности и патужности.
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03.03.2026 15:41 Відповісти
Що це за чергова балаканина і імітація діяльності? буде брехінг?
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03.03.2026 15:56 Відповісти
Єдине зараз справжнє це хлопці з ЗСУ. Все інше в основному окозамилювання та імітація
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04.03.2026 08:43 Відповісти
Пацюк і свиня!
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03.03.2026 16:09 Відповісти
Навіщо таким порівнянням ображати пацюків і свиней?
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03.03.2026 16:32 Відповісти
Тепер у всіх до зими буде стійко стояти? Чи у когось стійкі проблеми за Фройдом...?
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03.03.2026 16:46 Відповісти
Галущенко не встиг затвердити? То зрозуміло, він поки що зайнятий!
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03.03.2026 16:48 Відповісти
Ця сволоч копає під Віталія. Розуміє, що на виборах він пролітає взагалі і в Києві зокрема як фанера.
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03.03.2026 20:02 Відповісти
Мелкий мстявий поц. Лайно. Зелена клептоманська банда
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03.03.2026 20:06 Відповісти
Шмигаль, Свириденко - нічого сказати не хочуть? Ще Галущенко з Міндічем поруч не вистачає, щоби також Кличка вичитувати
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03.03.2026 20:09 Відповісти
Усім план стійкості, Києву - план терпимості
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04.03.2026 00:32 Відповісти
Якщо не елімінувати цього яхуда - то країна прискореними темпами буде рухатися до поганого кінця.
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04.03.2026 01:08 Відповісти
Бригада "чорні крадуни"
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04.03.2026 05:44 Відповісти
що воно собі думає ??? потрібно негайно вивозити з ізраілю найдорожчих євреєв . аятола як ***** ракетою і нема міндіча з цукерманом . а в них всі паролі . явки . криптогаманці в банках . все нажите ..нєпосільним.. трудом організованой банди . алібаба-єрмак вже прилаштувався адвокатом ..общак.. захищати а якщо міндіч і цукерман героічно подохнуть за свою родіну то буде катястрофа . галущенко каже що нічого не крав . міндіча з цукерманом можуть мобілізувати в армію ізраілю і ..все пропало.. як казала борчиня з корупцієй жюлька
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04.03.2026 06:34 Відповісти
щур хрипатий! Київ був не готовий, а всі інші, Харків, Одеса, Львів готові. Гнида.
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04.03.2026 08:18 Відповісти
зелень знову окулярозамилюванням та балачками займається
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04.03.2026 08:35 Відповісти
Да не переживай ты так , зелёное недорозумение. В Киеве все понят , как из бюджета городу , ТЫ забрал в прошлом году ВОСЕМЬ ярдов гривен. Которые потом успешно "освоили " Миндич с Цукерманом.
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04.03.2026 08:42 Відповісти
Те що Зе нічого не робить і навіть не збирається це давно зрозуміло🤲 Питання: як позбутися Зе та де взяти президента що може виконувати свої обовʼязки.
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04.03.2026 08:47 Відповісти
І вже по залізниці Миколаєва "стійко" прилетіло.
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04.03.2026 10:29 Відповісти
Гнида паскудна і мстива цей Зельцман!
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04.03.2026 10:46 Відповісти
Містер, чи є у вас план. О, так. В мене багато плану.
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04.03.2026 11:00 Відповісти
Працювати немає коли. Весь час уходить на плани. План стійкості, план незламності, план натхненності, план непохитності.
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04.03.2026 11:02 Відповісти
Весь оцей кіздьож мразєнськана і напади брехливі на опонентів -це всі реформи, які він проводить...

"Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ та нарешті її виконувати", - вважає Голова профільного комітету.

"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.

"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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04.03.2026 11:04 Відповісти
 
 