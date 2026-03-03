На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - розповів він.

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План стійкості

Також, за словами Зеленського, на РНБО було затверджено плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.

"На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", - підсумував він.

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