На РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Були доповіді від усіх представників наших областей, найбільших міст. Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення об’єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики", - розповів він.
План стійкості
Також, за словами Зеленського, на РНБО було затверджено плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.
"На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", - підсумував він.
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І обов'язково потужно
Не дай БОЖЕ того миру чи перемир'я ... як тоді впарювати пересічним свою ПОТУЖНІСТЬ та НЕЗЛАМНІСТЬ?!
А стан Неньки то таке ... бо ЗЕ-Україна то є витратний матеріал на кшталт сиру, що поклали до мишоловки війни , щоб заманити в неї дурного старого лоховатого Кремлівського Щура!
У правді стійкість
Бажано, щоб потужні
І, звісно, незламні
Чи не пора усьому офісу генпрокурора та ДБР, СБУ з ними та члЄНАМи з Уряду, проводити слідчі дії???
Здатність бути готовими відключили у 2019
сьогодні всі граємось в плани стійкості!
і всіх школах, пройдуть святкові лінійки, з зачитуванням особистого звернення гундосого пересідента.
всі учні старших класів напишуть твір: "як я бачу план стійкості".
учні середньої школи напишуть диктант: доручення криворагуля у плані стійкості.
київ, ****, не готовий! що робити?
тільки не зрозуміло, хто винний віталя чи тімурчік?
ска, то умєров, то жумаділов то мамєдка
Одна з мрій - щоб Віталік забив на принципи й втащив зеленій потворі, щоб зуби по асфальту зацокотіли, й потім 2 бригади хирургів зеленому щелепи години три на Зоологічній збирали.
3 марта - План Стойкости
4 марта - План Мощи
5 марта - План Победы
6 марта - План Мира
7 марта - План Помощи Дубаям
8 марта - План Переноса Праздника
Некоторые могут неоднократно повторяться, бо популярные...
Коли немає ракет до Петріотів, тоді все прострілюється, тому і розгатили всі київські ТЕЦ.
І тоді хто винен? Клічко.
Недомірок порозкрадав зі своїми друзями все, до чого дотяглися їх брудні руки, у тому числі 8 мільярдів у Києва, а потім патякає про якусь готовність!
А гундоса мразь збере ті всі папірці за звітами, потім проголосить себе переможцем енергетичної кризи і далі надсилатиме двушечки на мацкву.
Це не була просто випадкова назва. Ось основні причини, чому письменник вибрав саме такий псевдонім для міста:
1. Біблійна алюзія (Єгипет)
Назва «Єгупець» походить від ідишської назви Єгипту (Yegupets). У біблійній традиції Єгипет (Міцраїм) - це країна рабства, з якої євреї здійснили Вихід.
Для героїв Шолом-Алейхема (наприклад, для Менахема-Мендла) Київ був «землею єгипетською» - величезним, чужим, іноді ворожим, але сповненим багатств і можливостей мегаполісом.
і захищайтесь самі - посил Оманської Гниди
https://news.finance.ua/ua/krytychni-*************-zmozhut-maty-vlasni-hrupy-ppo
При тому, що йшов на 1 строк і як борець з корупцією і миротворець, а виходить все з точністю до навпаки.
"Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ та нарешті її виконувати", - вважає Голова профільного комітету.
"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.
"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.