Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський

Фото: Суспільне Донбас

Україна не планує відмовлятися від усіх позицій на Донбасі, адже там зосереджені ключові оборонні точки. Відведення військ може створити для російських сил можливість просування вглиб української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Corriere della Sera.

Чи готова Україна відмовитися від Донбасу?

Відповідаючи на запитання, чи була б Україна готова відмовитися від Донбасу за гарантії союзників, Зеленський наголосив, що "росіяни не хочуть іноземних військ в Україні, а Європа повинна бути більш твердою в цьому питанні".

"Я не збираюся ставити під сумнів, чи є іноземні війська в Росії, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів. Я не розумію, чому Москва повинна вирішувати, які війська розміщені на нашій землі", - наголосив президент.

"Але я хочу чітко заявити: я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", - додав Зеленський.

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Найкращі оборонні опорні пункти

Президент зазначив, що найкращі оборонні опорні пункти розташовані на Донбасі і якщо Україна виведе війська, то росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни.

"Уявімо, що не європейці, а американці відправлять свої війська: на який термін?" - сказав він.

Голова держави також провів паралель із виведенням американських сил з Афганістану.

"Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна українська лінія оборони", - резюмував він.

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Що передувало?

Згідно із соціологічними опитуваннями, 53% українців виступають проти територіальних поступок.

Президент Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.

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