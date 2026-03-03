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Новини Територіальні поступки
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Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський

Донецька область
Фото: Суспільне Донбас

Україна не планує відмовлятися від усіх позицій на Донбасі, адже там зосереджені ключові оборонні точки. Відведення військ може створити для російських сил можливість просування вглиб української території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Corriere della Sera.

Чи готова Україна відмовитися від Донбасу?

Відповідаючи на запитання, чи була б Україна готова відмовитися від Донбасу за гарантії союзників, Зеленський наголосив, що "росіяни не хочуть іноземних військ в Україні, а Європа повинна бути більш твердою в цьому питанні".

"Я не збираюся ставити під сумнів, чи є іноземні війська в Росії, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів. Я не розумію, чому Москва повинна вирішувати, які війська розміщені на нашій землі", - наголосив президент.

"Але я хочу чітко заявити: я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", - додав Зеленський.

Також читайте: Світ не готовий до масованих атак іранськими дронами. Потрібна модернізація систем, - Зеленський

Найкращі оборонні опорні пункти 

Президент зазначив, що найкращі оборонні опорні пункти розташовані на Донбасі і якщо Україна виведе війська, то росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни.

"Уявімо, що не європейці, а американці відправлять свої війська: на який термін?" - сказав він.

Голова держави також провів паралель із виведенням американських сил з Афганістану.

"Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна українська лінія оборони", - резюмував він.

Читайте: ЗСУ звільнили 460 км² на півдні, - Зеленський

Що передувало?

Також читайте: Зеленський закликав ЄС конфісковувати танкери "тіньового флоту" РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) територіальні претензії (79) Донбас (21868)
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Топ коментарі
+32
И поэтому ты уже оставил Мариуполь и юг Херсонской и Запорожской областей? Пошла предвыборная лапша для рыбок гуппи.
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03.03.2026 13:06 Відповісти
+29
Їдь у Горлівку мразота,та хитай там владу, гіршого,ганебнішого,брехливішого президента в Україні ще не було.
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03.03.2026 13:04 Відповісти
+23
Воно кожен день знущається з Українців. *** слів немає!
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03.03.2026 13:02 Відповісти
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Лицемірству даного персонажу не має меж..
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03.03.2026 13:11 Відповісти
Он такой был всегда. Но наше "мудрое" население выбрало же это себе в президенты, и додумалось еще предоставить ему абсолютную власть в стране.
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03.03.2026 13:14 Відповісти
А як же було відведення військ з укріплених районів в Донецькій обл. по приказу президента,коли ЗСУ намагались це недопустити ?
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03.03.2026 13:07 Відповісти
то були укріплення клятого Порошенко - їх можна.
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03.03.2026 13:12 Відповісти
Залиш вжє країну,а з Донбасом народ без тебе вирішє!
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03.03.2026 13:07 Відповісти
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03.03.2026 13:08 Відповісти
В оккупации гораздо больше чем 200к. Но "никогда" от Зегевары достойны доверия.
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03.03.2026 13:10 Відповісти
А скільки жителів там залишиться коли Слов'янськ і Краматорськ почнуть "обробляти" ствольною артою, дронами і кабами?
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03.03.2026 13:10 Відповісти
Краматорск 15км от лбс, Славянск 20км. "Когда" уже неактуально.
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03.03.2026 13:13 Відповісти
Дебіл зелений мінімум півДонбасу де факто фактично Україною не контролюється з 2014 року! Дайте вгадаю, винен а цьому Порошенко?
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03.03.2026 13:10 Відповісти
Приїзджай! Без таких нахронтниць як ти ну ніяк!
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03.03.2026 13:15 Відповісти
Ким і чим можна було захищати Крим?
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Не треба було заважати тим, хто Крим захистити хотів. Наприклад, українському герою Ізі Вові Зеленському. Так клятий Порошенко вигнав захисника, який би вмер, на гастролі до москви, а тепер хтось винуватий.
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03.03.2026 15:41 Відповісти
Згадалось...

Президент Володимир Зеленський відвідав добровольчий батальйон на ділянці розведення сил в Золотому.

Бійці вирішили пригостити главу держави чаєм і запросили присісти. На ролику чути голос бійця, який сказав президенту - "Ми ж гостинні, сідайте, поспілкуємося".



Водночас Зеленського обурило запитання про можливу зустріч з ветеранами щодо протестів "Ні капітуляції".

Військовослужбовець ООС запитав президента, чи зустрінеться він з ветеранами з приводу акцій Ні капітуляції, що відбулися по всій Україні:

«Люди вимагали зустрічі», - сказав військовий.

«Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати», - відповів Зеленський.

На твердження військового, що президенту передали інформацію про акції протесту в Україні і про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів:

«Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали».

Військовий на ім'я Денис пояснив, що ветерани передали губернатору [Миколаївської області - ред.]Стаднику листа з вимогою зустрічі з президентом.

«Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції», - сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що йому байдуже з ким підписувати перемир'я. Головне - повернути території та припинити війну, в якій гинуть люди. (с)
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03.03.2026 13:12 Відповісти
Знімаємо з посади президента це тіло, і відправляємо до жителів Донбасу щоб він там з ними і зостався, краще у підвал Маріупольського театру!
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03.03.2026 13:12 Відповісти
Хай СБУ викраде цього персонажу, даємо лопату кулеби з нержавійки, закопуємо його в землю під покровськом і пишемо на лопаті "я тут назавжди з вами" все, проблема вирішена
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03.03.2026 13:19 Відповісти
Фигасе, с нержавейки). Для экономии средств разве шо пластиковую.
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03.03.2026 13:30 Відповісти
Пластик шкідливий для довкілля)
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03.03.2026 13:43 Відповісти
Ну это слова ни мальчика но мужа ХЕР кацапам в рот, чтобы голова не качалась а ни Донбасс.
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03.03.2026 13:21 Відповісти
Ціна цих слів - від'ємна величина...
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03.03.2026 13:28 Відповісти
Що ти, що він тільки на словах великі герої і патріоти.
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03.03.2026 13:44 Відповісти
Красоно дякую, не харчуюсь зі смітнику. Нащо мені ваші смаки?
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03.03.2026 15:20 Відповісти
Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - сказав Зеленський, коли віддав Луганську та Донецьку майже повністю. Завадили тільки укріплення, які побудували Порошенко з Грицаком, та Полтораком паралельно вщент розкрадаючи Армію.
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Лучше отловлю и похороню ещё 200т с других территорий ради сохранения власти.
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03.03.2026 13:24 Відповісти
Чого тільки не скажеш для піару !
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03.03.2026 13:28 Відповісти
то лише гарні слова, а реальність жахлива, нещасні люди, які вимушені жити у війні
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03.03.2026 13:33 Відповісти
Я-Я-Я... Гніда зелена здав Південь, а зараз показує, який він ЄДИНИЙ патріот. Сук@.
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03.03.2026 13:33 Відповісти
Не залишу, тоді повбиваю їх у боях та зроблю бомжами...
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03.03.2026 13:39 Відповісти
Значить скоро Донбас буде зданий.
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Надавити на США та Європу і забезпечити фінансово та житлом цих 200 тис, і вся проблема. Потім коли рашка все знищить кабами що він буде казати
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Чим ти хочеш давити на США і Європу? Скажемо, що не будемо брати кредити?
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03.03.2026 13:45 Відповісти
Тим Що погодимось вийти з розбитої частини донецької області
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03.03.2026 14:12 Відповісти
А їх це дуже хвилює?
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03.03.2026 14:14 Відповісти
Ну США ж вимагає вивести війська з Донбасу
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03.03.2026 14:44 Відповісти
То який це тоді тиск на США, якщо вони саме цього від нас хочуть?
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03.03.2026 14:55 Відповісти
Які ви тугі....... Якщо США вимагає вихід з Донецької області , то сказати їм ми згодні,але щоб не залишити 200 тис людей під рашкою і без житла. вимагати від СШа фінансування цих людей, наприклад по 200 тис доларів на кожну родину. Це буде в рази дешевше ніж вести цю бескінечну війну
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03.03.2026 14:59 Відповісти
А нащо їм фінансувати громадян чужої країни? І вони ще трохи почекають, а потім скажуть, що не хочете, то й не треба, далі якось самі в розвіддані, зброю та інше.
Розкажи, що робити тоді, не тугий)))
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03.03.2026 16:10 Відповісти
Пояснюю ,якщо ви досі не зрозуміли. Зеленський заявляє про категоричну позицію не йти з Донбасу. Для Трампа до виборів потрібна чергова перемога у вигляді мирної угоди України та РФ. Територіальне питання фактично є єдиною основною перепоною. Самий легкий спосіб для Трампа це надавити на Зеленського ,щоб той погодився відійти. Тому саме зараз потрібно Зеленському вимагати від США фінансової допомоги в обмін на вихід. Потім звісно, погоджуюсь з Вами буде пізно.
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03.03.2026 16:39 Відповісти
Ну може і так, але я чомусь не впевнений, що для США чи Трампа це аж так принципово. Плюс за вихід вони дають гарантії безпеки.
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03.03.2026 16:47 Відповісти
Дави
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03.03.2026 13:53 Відповісти
Ці 200 тисяч людей напевно кайфують від такої "турботи" Зелупи.
Щось накшталт терориста, який тримає заручників і каже, що без його "турботи" їм буде гірше.
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03.03.2026 13:48 Відповісти
Він дійсно цезарем себе возомнив.І це небезпечно.
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03.03.2026 13:49 Відповісти
Або царем-«Держава це я» або «L'état c'est moi» - фраза, що її приписують королю Франції Людовику XIV, який сказав її 13 квітня 1655 р. в Паризькому парламенті, у відповідь на промову голови Сенату, який наголошував, що на першому плані є інтереси держави.
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03.03.2026 13:54 Відповісти
Та вже залишив ще у 2020 році коли наказав відвести наші війська з ЛБЗ, він же не лох.
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03.03.2026 13:59 Відповісти
Як же він може покинути свій найупоротіший електорат?
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03.03.2026 14:01 Відповісти
Звучить як страшне прокляття
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03.03.2026 14:05 Відповісти
хто не віддасть ???? Я не віддам. А хто віддав ? та ми проїбали....
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03.03.2026 14:23 Відповісти
Ой лишенько...до останнього краматорця хоче
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03.03.2026 14:26 Відповісти
Все він правильно сказав, ботня здохніть від слини, тварюкі їїбані.
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03.03.2026 14:39 Відповісти
Маріуполь залишу,Мелітополь залишу,Енергодар залишу а Дамбас не залишу.....
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03.03.2026 14:42 Відповісти
Так Донбас - це ж десь 2 мільйони людей. А, чи це він тільки про ті мегаукріплені залишки, які не можна втрачати?
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03.03.2026 14:48 Відповісти
А чому лише 200 тисяч ,до війни 2014 року на території Донбасу жило понад 5 мільйонів людей ,близько трьох мільйона з яких етнічні українці ,а як ти захищаєш українців всі побачили як ти готував країну до великої війни і як здавали Південь.
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03.03.2026 14:49 Відповісти
Президент зазначив, що найкращі оборонні опорні пункти розташовані на Донбасі Джерело: https://censor.net/ua/n3603328

А за часів якого ж " бариги" президента . Побудовані ті укріплення?😸. Зеленський не хоче сказати.😸
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03.03.2026 15:11 Відповісти
Що, Зеленський поїде на Донбас назовсім? Ура!!!
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03.03.2026 16:12 Відповісти
Місія і і все, "мій народ", "мій Донбас", та воно, чи кончине, чи обдовбане як зазвичай, чи і те і друге разом. Не вже таке смердюче зелайно ще на довго???
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03.03.2026 16:17 Відповісти
Вожть плємєні! Не залишу...! Не віддам...! -- сказав чотирикратний ухилянт, який у 2020 розміновував південь України.
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03.03.2026 16:27 Відповісти
Потужний і його антимайданная команда "95 кварталу", власниками яких є він і міндіч, поїдуть знову давати концерти в Донецьк і Горлівку?
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03.03.2026 20:31 Відповісти
І на що це чмо cподівається!?
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03.03.2026 21:32 Відповісти
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