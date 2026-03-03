Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський
Україна не планує відмовлятися від усіх позицій на Донбасі, адже там зосереджені ключові оборонні точки. Відведення військ може створити для російських сил можливість просування вглиб української території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Corriere della Sera.
Чи готова Україна відмовитися від Донбасу?
Відповідаючи на запитання, чи була б Україна готова відмовитися від Донбасу за гарантії союзників, Зеленський наголосив, що "росіяни не хочуть іноземних військ в Україні, а Європа повинна бути більш твердою в цьому питанні".
"Я не збираюся ставити під сумнів, чи є іноземні війська в Росії, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів. Я не розумію, чому Москва повинна вирішувати, які війська розміщені на нашій землі", - наголосив президент.
"Але я хочу чітко заявити: я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) нав'язує це як умову миру? І чи одразу він висуватиме нові вимоги? Ні, я цього не потерплю", - додав Зеленський.
Найкращі оборонні опорні пункти
Президент зазначив, що найкращі оборонні опорні пункти розташовані на Донбасі і якщо Україна виведе війська, то росіяни матимуть повну свободу дій у напрямку центру країни.
"Уявімо, що не європейці, а американці відправлять свої війська: на який термін?" - сказав він.
Голова держави також провів паралель із виведенням американських сил з Афганістану.
"Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести свої війська? Нам потрібна сильна українська лінія оборони", - резюмував він.
Що передувало?
- Згідно із соціологічними опитуваннями, 53% українців виступають проти територіальних поступок.
- Президент Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.
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ІзіВові Зеленському. Так клятий Порошенко вигнав захисника, який би вмер, на гастролі до москви, а тепер хтось винуватий.
Президент Володимир Зеленський відвідав добровольчий батальйон на ділянці розведення сил в Золотому.
Бійці вирішили пригостити главу держави чаєм і запросили присісти. На ролику чути голос бійця, який сказав президенту - "Ми ж гостинні, сідайте, поспілкуємося".
Водночас Зеленського обурило запитання про можливу зустріч з ветеранами щодо протестів "Ні капітуляції".
Військовослужбовець ООС запитав президента, чи зустрінеться він з ветеранами з приводу акцій Ні капітуляції, що відбулися по всій Україні:
«Люди вимагали зустрічі», - сказав військовий.
«Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати», - відповів Зеленський.
На твердження військового, що президенту передали інформацію про акції протесту в Україні і про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів:
«Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали».
Військовий на ім'я Денис пояснив, що ветерани передали губернатору [Миколаївської області - ред.]Стаднику листа з вимогою зустрічі з президентом.
«Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції», - сказав Зеленський.
Також Зеленський заявив, що йому байдуже з ким підписувати перемир'я. Головне - повернути території та припинити війну, в якій гинуть люди. (с)
Розкажи, що робити тоді, не тугий)))
Щось накшталт терориста, який тримає заручників і каже, що без його "турботи" їм буде гірше.
А за часів якого ж " бариги" президента . Побудовані ті укріплення?😸. Зеленський не хоче сказати.😸