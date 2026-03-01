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Новини Тіньовий флот Росії
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Зеленський закликав ЄС конфісковувати танкери "тіньового флоту" РФ

Понад 15 суден змінили прапори на російські через тиск Трампа

Президент України Володимир Зеленський закликав змінити європейські закони для конфіскації російських танкерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Х.

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Таким чином президент України прокоментував затримання у Бельгії російського танкера. Зеленський наголосив,  що цей нафтовоз тривалий час перебував під санкціями США, ЄС та Великої Британії . Проте продовжував незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор та підроблені документи.

""Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучої скарбниці Москви та дякуємо Франції за підтримку операції. Важливо також модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, що перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а конфісковувалися, а їхня нафта використовувалася для забезпечення безпеки Європи. Ми маємо бути рішучими", – наголосив Зеленський.

Та додав,  що Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності.

"Якщо вони відкидають правила заради війни, правила мають передбачати чітку і тверду відповідь", – заявив президент України.

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Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск:

  • Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.

  • Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.

  • Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.

  • Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (27947) росія (70338) флот (493) танкер (564)
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Геній мислі, сам придумав, чи радники намалювали ?
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01.03.2026 13:37 Відповісти
А конфіскувати ******... баблішко він ні у кого незакликав ..? Як написав один Чесний Журналіст : Вимагаючи від світу «висоти цінностей», треба було самим її демонструвати. Хто відправляв двушку на москву - той має мало підстав апелювати до такого-сякого світу..
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01.03.2026 13:49 Відповісти
після американо- ізраїльських ударів по Ірану , ціни на нафту виростуть і e куйла самі будуть просити продавати нафту в більших об'ємах...
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01.03.2026 13:49 Відповісти
Краще б ти закликав єс баканова знайти
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01.03.2026 14:24 Відповісти
 
 