Зеленський закликав ЄС конфісковувати танкери "тіньового флоту" РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав змінити європейські закони для конфіскації російських танкерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Х.

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Таким чином президент України прокоментував затримання у Бельгії російського танкера. Зеленський наголосив, що цей нафтовоз тривалий час перебував під санкціями США, ЄС та Великої Британії . Проте продовжував незаконно транспортувати російську нафту, використовуючи фальшивий прапор та підроблені документи.

""Ми вітаємо ці рішучі дії проти плавучої скарбниці Москви та дякуємо Франції за підтримку операції. Важливо також модернізувати європейське законодавство, щоб танкери, що перевозять російську нафту, не просто зупинялися, а конфісковувалися, а їхня нафта використовувалася для забезпечення безпеки Європи. Ми маємо бути рішучими", – наголосив Зеленський.

Та додав, що Росія діє як мафіозна організація, і відповідь має відповідати цій реальності.

"Якщо вони відкидають правила заради війни, правила мають передбачати чітку і тверду відповідь", – заявив президент України.

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Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск: