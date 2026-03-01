Удар по "тіньовому флоту": у Бельгії затримали російський танкер

Військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

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"Упродовж останніх кількох годин наші Збройні сили за підтримки французьких військових піднялися на борт нафтового танкера, що належить російському тіньовому флоту. Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде затримано", - заявив Франкен.

За словами міністра, операцію "Синій порушник" виконала команда "надзвичайно хоробрих військовослужбовців".

Він також пообіцяв надати більше інформації у неділю.

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Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск:

Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.

Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.

Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.

Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.

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