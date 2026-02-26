Європарламент закликає до жорстких заходів проти "тіньового флоту" РФ

Президентка Європарламенту Роберта Мецола визнала недостатність зусиль ЄС у боротьбі з російським експортом нафти та закликала діяти швидше проти "тіньового флоту" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ефір Sky News.

Мецола зазначила, що дана ситуація неприйнятна та ЄС не робить достатньо, щоб зупинити "тіньовий флот" Росії.

"Ми все ще маємо зробити більше щодо тіньового флоту, більше суден потрібно конфіскувати", – сказала вона.

Що може робити ЄС з суднами "тіньового флоту" РФ?

Президентка Європарламенту також додала, що наразі не вирішене питання щодо конфіскації суден, що працюють у тіньовому флоті Росії.

"Ми бачили багато спільної роботи щодо цього тіньового флоту. Питання ще не вирішено. Є багато суден, які продовжують працювати", – сказала вона.

Мецола зазначила, що були виявлені судна, які швидко змінювали свої прапори, перереєстровуючись з однієї юрисдикції в іншу "незаконним чином". Відтак вона визнала, що ЄС "потрібно діяти швидше".

"Я думаю, що ми добре працюємо, але нам потрібно працювати ще краще", – сказала вона.

Також, за її словами, хоча ЄС наклав на Росію 19 пакетів санкцій, потрібно ще більше.

"Для нас будь-яка можливість для Росії продовжувати війну проти України та проти Європи в цілому, використовуючи кошти, які можуть ненавмисно або відкрито надходити з Європейського Союзу, є неприйнятною", – додала вона.

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