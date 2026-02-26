Европарламент призывает к жестким мерам против "теневого флота" РФ
Президент Европарламента Роберта Мецола признала недостаточность усилий ЕС в борьбе с российским экспортом нефти и призвала действовать быстрее против "теневого флота" РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на эфир Sky News.
Мецола отметила, что данная ситуация неприемлема и ЕС не делает достаточно, чтобы остановить "теневой флот" России.
"Мы все еще должны сделать больше в отношении теневого флота, больше судов нужно конфисковать", – сказала она.
Что может делать ЕС с судами "теневого флота" РФ?
Президент Европарламента также добавила, что пока не решен вопрос о конфискации судов, работающих в теневом флоте России.
"Мы видели много совместной работы по этому теневому флоту. Вопрос еще не решен. Есть много судов, которые продолжают работать", – сказала она.
Мецола отметила, что были обнаружены суда, которые быстро меняли свои флаги, перерегистрируясь из одной юрисдикции в другую "незаконным образом". Поэтому она признала, что ЕС "нужно действовать быстрее".
"Я думаю, что мы хорошо работаем, но нам нужно работать еще лучше", – сказала она.
Также, по ее словам, хотя ЕС наложил на Россию 19 пакетов санкций, нужно еще больше.
"Для нас любая возможность для России продолжать войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могут непреднамеренно или открыто поступать из Европейского Союза, является неприемлемой", – добавила она.
