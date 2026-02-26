РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
394 5

Европарламент призывает к жестким мерам против "теневого флота" РФ

Мецола: ЕС продолжает финансировать войну РФ, покупая нефть и газ

Президент Европарламента Роберта Мецола признала недостаточность усилий ЕС в борьбе с российским экспортом нефти и призвала действовать быстрее против "теневого флота" РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на эфир Sky News.

Мецола отметила, что данная ситуация неприемлема и ЕС не делает достаточно, чтобы остановить "теневой флот" России.

"Мы все еще должны сделать больше в отношении теневого флота, больше судов нужно конфисковать", – сказала она.

Что может делать ЕС с судами "теневого флота" РФ?

Президент Европарламента также добавила, что пока не решен вопрос о конфискации судов, работающих в теневом флоте России.

"Мы видели много совместной работы по этому теневому флоту. Вопрос еще не решен. Есть много судов, которые продолжают работать", – сказала она.

Мецола отметила, что были обнаружены суда, которые быстро меняли свои флаги, перерегистрируясь из одной юрисдикции в другую "незаконным образом". Поэтому она признала, что ЕС "нужно действовать быстрее".

"Я думаю, что мы хорошо работаем, но нам нужно работать еще лучше", – сказала она.

Также, по ее словам, хотя ЕС наложил на Россию 19 пакетов санкций, нужно еще больше.

"Для нас любая возможность для России продолжать войну против Украины и против Европы в целом, используя средства, которые могут непреднамеренно или открыто поступать из Европейского Союза, является неприемлемой", – добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Европарламента подписала выделение 90 млрд евро кредита для Украины

Автор: 

россия (22243) флот (124) Мецола Роберта (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Малюка закликати треба назад на пост очільника СБУ.
Він знає, як діяти жорстко.
показать весь комментарий
26.02.2026 09:05 Ответить
Закликає царя Урсулу Першу?
показать весь комментарий
26.02.2026 09:13 Ответить
Жорстко діяти... Тобто пику скурвобочити і матюкатися
показать весь комментарий
26.02.2026 09:32 Ответить
Закликають один одного! А віз і нині там...
показать весь комментарий
26.02.2026 10:49 Ответить
Закликають! Цікаво, а щось конкретне зробити не пробували?
показать весь комментарий
26.02.2026 10:50 Ответить
 
 