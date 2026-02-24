РУС
Президент Европарламента подписала выделение 90 млрд евро кредита для Украины

Президент Европарламента Роберта Мецола подписала выделение Украине кредита на 90 млрд евро.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Мецолы, средства направят на

  • поддержку работы основных государственных служб;
  • сохранение обороны Украины;
  • защиту общей безопасности и свободы Украины и ЕС;
  • достижение "настоящего и прочного мира";
  • "закрепление будущего Украины в Европе";

Что предшествовало?

  • 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
  • При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

  • Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

А десь там, у Будапешті Орбан скигле але продовжує жерти рашистський кактус!
На жаль багато хто не розуміє як витрачаються надані ЄС гроші. Спрощенно це виглядає як похід дитини із батьками по магазинах. Дитина каже чого вона бажає. але батьки самі обирають та оплачують те що знайшли раціональним та гідним покупки. Тож дитині у кишеню нічого не потрапить!
їм пурген в каву підсипали
Навіть не сподівайся. По перше це не на один рік, по друге європейські емісари дуже добре вміють бити "слугам" по руках. Вони ж крадуть не надане, а те що йде з власного держбюджету!
24.02.2026 16:58 Ответить
На жаль багато хто не розуміє як витрачаються надані ЄС гроші. Спрощенно це виглядає як похід дитини із батьками по магазинах. Дитина каже чого вона бажає. але батьки самі обирають та оплачують те що знайшли раціональним та гідним покупки. Тож дитині у кишеню нічого не потрапить!
дитина навіть на руки не отримує гроші
Шо там слоняра, ти ще молишся на нього?
Так а шо там з орбаном-борманом? Воно ж ніби заблокувало?
вони пішли попити кави в той час....
їм пурген в каву підсипали
А десь там, у Будапешті Орбан скигле але продовжує жерти рашистський кактус!
Президентка Європарламенту підписала кредит у €90 млрд для України. Остаточне рішення обіцяє блокувати Орбан
Може досить кредитів, в ЄС мільйони Українців працюють, сплачують податки,
підсилюють економіку ЄС, на фронті захищають від росії, а вони нам кредити
нах пійшов, москальська шавка
А що не так?
Зеленая шобла счастлива просто триндец как
Остаточне рішення обіцяє блокувати Орбан
відсмоктає орбан, он завжди відсмокткє
Хто така Мецола? За який бюджет вона відповідає, щоб щось виділяти? Поясніть хто знається, в неї є що виділяти?
Орбан головний
Тому твоя хвамілія бобрин🤣🤣🤣
Хороше рішення, вітаю це підписання!
Завтра може бути новина про те.що Мацола не має повноважень (без офіційної згоди орбана і "піця" із Словачини)) підписувати виділення коштів Україні...
Я так розумію, Орбана і Фіцо "краями запустили", вони ж там щось цвірінькали про блокування?
Відновлення постачання нафти "Дружбою" через Україну перенесли на 25 лютого
обдурили Орбана і Фіцо
як то не карашо вийшло
Тільки 100% контроль зі сторони ЄС - !!!!!!!!!!!!!!! Бо всі (ВСІ-!) смарагдові - клептократи.
Саме головне на що підуть гроші: на першому місці підтримка державних служб (читай банд чиновників), а вже потім - оборона.
