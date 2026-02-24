Президент Европарламента подписала выделение 90 млрд евро кредита для Украины
Президент Европарламента Роберта Мецола подписала выделение Украине кредита на 90 млрд евро.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Мецолы, средства направят на
- поддержку работы основных государственных служб;
- сохранение обороны Украины;
- защиту общей безопасности и свободы Украины и ЕС;
- достижение "настоящего и прочного мира";
- "закрепление будущего Украины в Европе";
Что предшествовало?
- 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
- При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
-
Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.
