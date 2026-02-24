Президентка Європарламенту підписала виділення 90 млрд євро кредиту для України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами Мецоли, кошти направлять на

  • підтримку роботи основних державних служб;
  • збереження оборони України;
  • захист спільної безпеки та свободи України та ЄС;
  • досягнення "справжнього та тривалого миру";
  • "закріплення майбутнього України в Європі";

Що передувало?

  • 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
  • При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

  • Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

