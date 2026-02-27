Нафтові супертанкери, які зацікавили Росію, подорожчали на 600%

Росія намагається перенаправити свою нафту Urals до Китаю після скорочення її імпорту Індією, відтак через подовження маршруту їй потрібні місткі танкери, що дозволило б знизити витрати. Однак ставки фрахту супертанкерів за два місяці злетіли в сім разів.

Окрім того, через нездатність швидко продати нафту, що вивозиться, Росії доводиться дедалі більші її обсяги зберігати в морі, і високі витрати на танкери також підривають економіку продажів, пише The Moscow Times із посиланням на Bloomberg.

Таких цін не спостерігалося з початку пандемії коронавірусу, коли цінова війна між Росією та ОПЕК призвела до того, що на морських маршрутах виявилися гігантські обсяги нафти, яка не знаходила попиту.

Денна ставка оренди супертанкерів (VLCC) на еталонному маршруті з Близького Сходу до Китаю перевищила $200 тис. – на 600% вище, ніж на початку року, коли вона становила менше $29 тис.

Як зазначається, це впливає навіть на тих експортерів, які не перебувають під санкціями. Що далі вони від ринку збуту, то значніші знижки їм доводиться пропонувати.

Транспортування російської нафти

Росія останніми місяцями стала активно перевантажувати нафту в море на супертанкери, щоб доставляти її до Китаю, а не до Індії, як раніше.

За даними Vortexa та Kpler, з грудня приблизно 6,3-6,9 млн барелів нафти Urals були доставлені на менших танкерах із західних портів Росії через Суецький канал у Червоне море. Там їх перевантажили на чотири супертанкери.

Цей район не є традиційним місцем для перевалки нафти з судна на судно, і його використання може пояснюватися тим, що західні країни стали уважніше стежити за популярними місцями перевалки.

За даними Vortexs, такі дії свідчать про зростання залежності постачальників Urals від Китаю.

Причини підвищення ставок

Різке зростання ставок фрахту супертанкерів багато в чому пояснюється збільшенням попиту ними внаслідок зростання кількості барелів, що знаходяться в морі.

Крім нарощування російських обсягів, викликаного збільшенням як термінів доставки, і обсягів у танкерах, експорт активізують країни ОПЕК. Це насамперед Саудівська Аравія, середньодобовий експорт із якої підскочив цього місяця на 400 тис. барелів.

Окрім того, розраховуючи заробити на підвищеному попиті на VLCC, останніми місяцями їх стала активно скуповувати корейська судноплавна компанія Sinokor Group у партнерстві з одним з найбагатших судновласників, італійським мільярдером Джанлуїджі Апонте.

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Як повідомлялося, російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Експорт російської морської сирої нафти впав до 3,4 млн барелів на день у січні з 3,8 млн барелів у грудні та наразі становить близько 2,8 млн барелів на день у лютому.

Водночас обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня понад 150 млн барелів, тоді як багато танкерів також уповільнили свою швидкість – обидва показники свідчать про зниження закупівель.

Китайські закупівлі

Як повідомлялося, китайські незалежні нафтопереробники активно скуповують сильно здешевлену російську нафту після того, як Індія суттєво зменшила імпорт. За попередніми оцінками Vortexa Analytics, обсяги поставок російської нафти до Китаю у лютому становитимуть близько 2,07 млн барелів на добу.

Диверсифікація закупівель Індією

До того США видали генеральну ліцензію компанії Reliance Industries Ltd (Індія). Дозвіл дозволяє нафтопереробному заводу компанії безпосередньо купувати венесуельську нафту без порушення санкційного режиму.

Раніше міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що поставки з Росії вже впали до 1,3 млн барелів на день із середнього показника в 1,8 млн барелів минулого року. Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії продовжуватиме скорочуватися, оскільки країна диверсифікує постачальників.

Раніше повідомлялося, що провідний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corp (IOC) – купив 7 млн барелів нафти для завантаження в березні, щоб замінити російську нафту. Так,індійські нафтопереробні заводи переглядають свої стратегії, щоб відмовитися від свого провідного постачальника – Росії – та збільшити імпорт з Близького Сходу.

Раніше в січні повідомлялося, що Індія просить нафтопереробні заводи щотижнево розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти, оскільки Індія прагне укласти торговельну угоду зі США.

Пізніше стало відомо, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – планує відновити закупівлі російської нафти після місячної перерви. Reliance планує отримувати нафту з Росії у лютому та березні.

До того компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, повідомила, що розгляне можливість закупівлі венесуельської нафти, якщо її дозволять продавати покупцям за межами США.

Також повідомлялося, що Індія попросила державні нафтопереробні заводи розглянути можливість закупівлі більшої кількості американської та венесуельської сирої нафти після укладення торговельної угоди зі США

Домовленість Трампа

Закупівля нафти Індією перебуває під пильною увагою після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що країна погодилася припинити закупівлю російської сирої нафти в рамках торговельної угоди.

При цьому відповідь Індії полягала в тому, що вона прагне диверсифікувати свої джерела, а енергетична безпека залишається головним пріоритетом.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року президент США Дональд Трамп підписав урядовий указ, який скасовує 25% мито на всі імпортні товари з Індії, яке було запроваджене у відповідь на закупівлю Індією російської нафти.

До того повідомлялося, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу ‒ індійська Reliance Industries ‒ почав імпортувати нафту з Венесуели. Компанія придбала супертанкер з вантажем приблизно 2 млн барелів венесуельської нафти.

Таким чином, Reliance вперше з середини 2025 року закупила венесуельську сировину, і це перша поставка венесуельської нафти індійському покупцеві після захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.