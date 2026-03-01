РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8769 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
1 544 10

Удар по "теневому флоту": в Бельгии задержали российский танкер

Удар по "теневому флоту" РФ: в Зебрюгге арестуют нефтяной танкер

Военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В течение последних нескольких часов наши Вооруженные силы при поддержке французских военных поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно в настоящее время сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет задержано", - заявил Франкен.

По словам министра, операцию "Синий нарушитель" выполнила команда "чрезвычайно храбрых военнослужащих".

Он также пообещал предоставить больше информации в воскресенье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтяные супертанкеры, которые заинтересовали Россию, подорожали на 600%

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" - это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление:

  • Масштабный пакет санкций Украины: 21 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против 91 судна и 225 капитанов, управляющих танкерами теневого флота. Это граждане 11 стран, включая Индию и Филиппины.

  • Удар Великобритании: 25 февраля 2026 года Лондон объявил о крупнейшем пакете санкций, нацеленном на сеть "2Rivers" — одного из крупнейших операторов теневого флота в мире. Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров.

  • Военное давление: Сообщается о перехвате танкеров военно-морскими силами Франции и США. В частности, в январе 2026 года французский флот задержал танкер Grinch в Альборанском море по подозрению в использовании фальшивого флага.

  • Дроны СБУ: Зафиксированы случаи атак украинских дронов на танкеры теневого флота (Virat, Kairos) в Черном и даже Средиземном морях, что создает дополнительные риски для логистики РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европарламент призывает к жестким мерам против "теневого флота" РФ

Автор: 

Бельгия (157) флот (125) танкер (117)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дуже доречно та влучно - "Синій порушник"!
показать весь комментарий
01.03.2026 09:31 Ответить
+3
Якщо знов на кілька діб, як вийшло у французів - це все буде фікція бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:32 Ответить
+2
Молодці
показать весь комментарий
01.03.2026 09:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці
показать весь комментарий
01.03.2026 09:27 Ответить
Дуже доречно та влучно - "Синій порушник"!
показать весь комментарий
01.03.2026 09:31 Ответить
Якщо знов на кілька діб, як вийшло у французів - це все буде фікція бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:32 Ответить
дурбелик, а чому ти не кажеш , що французи відпустили лише екіпаж , а сам танкер - ні
Ну тупе
показать весь комментарий
01.03.2026 10:00 Ответить
у бельгії?
ніфіга яєли...
бо, у маню малесенькі, бо сцикливо відпустив!
показать весь комментарий
01.03.2026 09:41 Ответить
"Удар" у Трампа. У європейців пом'яти ляжки i втекти хихикаючи.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:44 Ответить
Ой, яка істерика у трампо-путлеровського скота.
Якщо так погано у Європі **** ти досі тут ,жалюгідне
показать весь комментарий
01.03.2026 10:01 Ответить
За словами міністра, операцію "Синій порушник" виконала команда "надзвичайно хоробрих військовослужбовців".

Навіть журналісти над ними іронізують.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:10 Ответить
Знову спортивна риболовля - впіймали,сфоткали та відпустили?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
Хай бельгійці конфіскують нафту, якщо вона є в тому танкері. На власні потреби. Українці дозволяють.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:45 Ответить
 
 