Удар по "теневому флоту": в Бельгии задержали российский танкер

Военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"В течение последних нескольких часов наши Вооруженные силы при поддержке французских военных поднялись на борт нефтяного танкера, принадлежащего российскому теневому флоту. Судно в настоящее время сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет задержано", - заявил Франкен.

По словам министра, операцию "Синий нарушитель" выполнила команда "чрезвычайно храбрых военнослужащих".

Он также пообещал предоставить больше информации в воскресенье.

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" - это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление:

Масштабный пакет санкций Украины: 21 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против 91 судна и 225 капитанов, управляющих танкерами теневого флота. Это граждане 11 стран, включая Индию и Филиппины.

Удар Великобритании: 25 февраля 2026 года Лондон объявил о крупнейшем пакете санкций, нацеленном на сеть "2Rivers" — одного из крупнейших операторов теневого флота в мире. Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров.

Военное давление: Сообщается о перехвате танкеров военно-морскими силами Франции и США. В частности, в январе 2026 года французский флот задержал танкер Grinch в Альборанском море по подозрению в использовании фальшивого флага.

Дроны СБУ: Зафиксированы случаи атак украинских дронов на танкеры теневого флота (Virat, Kairos) в Черном и даже Средиземном морях, что создает дополнительные риски для логистики РФ.

