Сибіга про арешт Бельгією танкера РФ: Закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав захоплення Бельгією танкера російського "тіньового флоту" РФ і закликав партнерів наслідувати її приклад.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Україна вітає рішення Бельгії

"Ми вітаємо рішучий крок Бельгії, яка заарештувала нелегальний танкер російського "тіньового флоту". Такі рішучі та виправдані дії необхідні для того, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів проти України", - йдеться в дописі.

Також Сибіга подякував віцепрем’єр-міністру та главі МЗС Максиму Прево, і всьому бельгійському уряду, військовим і силам безпеки, а також партнерам з Групи семи, Північних і Балтійських країн, які підтримали цю операцію, за їхню рішучість і професіоналізм.

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Бельгія демонструє лідерство

Він наголосив, що Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи.

Крім того, глава МЗС закликав усіх партнерів наслідувати цей приклад: "Рішуче протидіяти "тіньовому флоту" Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою".

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.

Тіньовий флот РФ: що відомо?

Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:

"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.

Санкції та тиск: