Сибіга про арешт Бельгією танкера РФ: Закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад
Глава МЗС Андрій Сибіга привітав захоплення Бельгією танкера російського "тіньового флоту" РФ і закликав партнерів наслідувати її приклад.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Україна вітає рішення Бельгії
"Ми вітаємо рішучий крок Бельгії, яка заарештувала нелегальний танкер російського "тіньового флоту". Такі рішучі та виправдані дії необхідні для того, щоб позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів проти України", - йдеться в дописі.
Також Сибіга подякував віцепрем’єр-міністру та главі МЗС Максиму Прево, і всьому бельгійському уряду, військовим і силам безпеки, а також партнерам з Групи семи, Північних і Балтійських країн, які підтримали цю операцію, за їхню рішучість і професіоналізм.
Бельгія демонструє лідерство
Він наголосив, що Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи.
Крім того, глава МЗС закликав усіх партнерів наслідувати цей приклад: "Рішуче протидіяти "тіньовому флоту" Росії за допомогою санкцій і конкретних дій і просувати мир силою".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що військові Бельгії та Франції взяли під контроль танкер "тіньового флоту" РФ. Судно конвоюють до Зебрюгге для арешту.
Тіньовий флот РФ: що відомо?
Станом на початок 2026 року боротьба з "тіньовим флотом" РФ перейшла у фазу активного економічного та санкційного тиску. Ось ключові факти:
"Тіньовий флот" - Це мережа з понад 1000 танкерів (переважно застарілих), які мають непрозору структуру власності та використовуються Росією для експорту нафти в обхід цінової стелі G7 ($60 за барель). Ці судна часто ходять під "фальшивими прапорами" (Камеруну, Габону, Палау тощо) і не мають західного страхування.
Санкції та тиск:
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Масштабний пакет санкцій України: 21 лютого 2026 року Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 91 судна та 225 капітанів, які керують танкерами тіньового флоту. Це громадяни 11 країн, включаючи Індію та Філіппіни.
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Удар Великої Британії: 25 лютого 2026 року Лондон оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на мережу "2Rivers" — одного з найбільших операторів тіньового флоту у світі. Під обмеження потрапили 175 компаній та 48 танкерів.
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Військовий тиск: Повідомляється про перехоплення танкерів військово-морськими силами Франції та США. Зокрема, у січні 2026 року французький флот затримав танкер Grinch в Альборанському морі за підозрою у використанні фальшивого прапора.
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Дрони СБУ: Зафіксовані випадки атак українських дронів на танкери тіньового флоту (Virat, Kairos) у Чорному та навіть Середземному морях, що створює додаткові ризики для логістики РФ.
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