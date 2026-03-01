Сибига об аресте Бельгией танкера РФ: Призываем всех партнеров последовать этому примеру
Глава МИД Андрей Сибига приветствовал захват Бельгией танкера российского "теневого флота" РФ и призвал партнеров последовать ее примеру.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Украина приветствует решение Бельгии
"Мы приветствуем решительный шаг Бельгии, которая арестовала нелегальный танкер российского "теневого флота". Такие решительные и оправданные действия необходимы для того, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения агрессии и военных преступлений против Украины", - говорится в сообщении.
Также Сибига поблагодарил вице-премьер-министра и главу МИД Максима Прево, и все бельгийское правительство, военных и силы безопасности, а также партнеров из Группы семи, Северных и Балтийских стран, которые поддержали эту операцию, за их решимость и профессионализм.
Бельгия демонстрирует лидерство
Он подчеркнул, что Бельгия в очередной раз демонстрирует лидерство в укреплении безопасности Европы.
Кроме того, глава МИД призвал всех партнеров последовать этому примеру: "Решительно противодействовать "теневому флоту" России с помощью санкций и конкретных действий и продвигать мир силой".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.
Теневой флот РФ: что известно?
По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:
"Теневой флот" - это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.
Санкции и давление:
-
Масштабный пакет санкций Украины: 21 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против 91 судна и 225 капитанов, управляющих танкерами теневого флота. Это граждане 11 стран, включая Индию и Филиппины.
-
Удар Великобритании: 25 февраля 2026 года Лондон объявил о крупнейшем пакете санкций, нацеленном на сеть "2Rivers" — одного из крупнейших операторов теневого флота в мире. Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров.
-
Военное давление: Сообщается о перехвате танкеров военно-морскими силами Франции и США. В частности, в январе 2026 года французский флот задержал танкер Grinch в Альборанском море по подозрению в использовании фальшивого флага.
-
Дроны СБУ: Зафиксированы случаи атак украинских дронов на танкеры теневого флота (Virat, Kairos) в Черном и даже Средиземном морях, что создает дополнительные риски для логистики РФ.
