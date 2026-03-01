Сибига об аресте Бельгией танкера РФ: Призываем всех партнеров последовать этому примеру

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал захват Бельгией танкера российского "теневого флота" РФ и призвал партнеров последовать ее примеру.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Украина приветствует решение Бельгии

"Мы приветствуем решительный шаг Бельгии, которая арестовала нелегальный танкер российского "теневого флота". Такие решительные и оправданные действия необходимы для того, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения агрессии и военных преступлений против Украины", - говорится в сообщении.

Также Сибига поблагодарил вице-премьер-министра и главу МИД Максима Прево, и все бельгийское правительство, военных и силы безопасности, а также партнеров из Группы семи, Северных и Балтийских стран, которые поддержали эту операцию, за их решимость и профессионализм.

Бельгия демонстрирует лидерство

Он подчеркнул, что Бельгия в очередной раз демонстрирует лидерство в укреплении безопасности Европы.

Кроме того, глава МИД призвал всех партнеров последовать этому примеру: "Решительно противодействовать "теневому флоту" России с помощью санкций и конкретных действий и продвигать мир силой".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военные Бельгии и Франции взяли под контроль танкер "теневого флота" РФ. Судно конвоируют в Зебрюгге для ареста.

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" - это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление: