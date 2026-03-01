Зеленский призвал ЕС конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ

Президент Украины Владимир Зеленскийпризвал изменить европейские законы для конфискации российских танкеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Таким образом президент Украины прокомментировал задержание в Бельгии российского танкера. Зеленский подчеркнул, что этот нефтевоз долгое время находился под санкциями США, ЕС и Великобритании. Однако продолжал незаконно транспортировать российскую нефть, используя фальшивый флаг и поддельные документы.

"Мы приветствуем эти решительные действия против плавучей казны Москвы и благодарим Францию за поддержку операции. Важно также модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры, перевозящие российскую нефть, не просто останавливались, а конфисковывались, а их нефть использовалась для обеспечения безопасности Европы. Мы должны быть решительными", – подчеркнул Зеленский.

И добавил, что Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности.

"Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", – заявил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига об аресте Бельгией танкера РФ: Призываем всех партнеров последовать этому примеру

Теневой флот РФ: что известно?

По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:

"Теневой флот" – это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.

Санкции и давление: