Зеленский призвал ЕС конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ
Президент Украины Владимир Зеленскийпризвал изменить европейские законы для конфискации российских танкеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Х.
Таким образом президент Украины прокомментировал задержание в Бельгии российского танкера. Зеленский подчеркнул, что этот нефтевоз долгое время находился под санкциями США, ЕС и Великобритании. Однако продолжал незаконно транспортировать российскую нефть, используя фальшивый флаг и поддельные документы.
"Мы приветствуем эти решительные действия против плавучей казны Москвы и благодарим Францию за поддержку операции. Важно также модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры, перевозящие российскую нефть, не просто останавливались, а конфисковывались, а их нефть использовалась для обеспечения безопасности Европы. Мы должны быть решительными", – подчеркнул Зеленский.
И добавил, что Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности.
"Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", – заявил президент Украины.
Теневой флот РФ: что известно?
По состоянию на начало 2026 года борьба с "теневым флотом" РФ перешла в фазу активного экономического и санкционного давления. Вот ключевые факты:
"Теневой флот" – это сеть из более чем 1000 танкеров (преимущественно устаревших), которые имеют непрозрачную структуру собственности и используются Россией для экспорта нефти в обход ценового потолка G7 ($60 за баррель). Эти суда часто ходят под "фальшивыми флагами" (Камеруна, Габона, Палау и т.д.) и не имеют западного страхования.
Санкции и давление:
-
Масштабный пакет санкций Украины: 21 февраля 2026 года Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против 91 судна и 225 капитанов, управляющих танкерами теневого флота. Это граждане 11 стран, включая Индию и Филиппины.
-
Удар Великобритании: 25 февраля 2026 года Лондон объявил о крупнейшем пакете санкций, нацеленном на сеть "2Rivers" — одного из крупнейших операторов теневого флота в мире. Под ограничения попали 175 компаний и 48 танкеров.
-
Военное давление: Сообщается о перехвате танкеров военно-морскими силами Франции и США. В частности, в январе 2026 года французский флот задержал танкер Grinch в Альборанском море по подозрению в использовании фальшивого флага.
-
Дроны СБУ: Зафиксированы случаи атак украинских дронов на танкеры теневого флота (Virat, Kairos) в Черном и даже Средиземном морях, что создает дополнительные риски для логистики РФ.
