ЗСУ звільнили 460 км² на півдні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про значні результати зимово-весняного контрнаступу ЗСУ та назвав площу звільнених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми повернули собі 460 квадратних кілометрів з початку року", - повідомив президент України.

Що передувало?

У лютому Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

За його словами, станом на 20 лютого звільнено 300 квадратних кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО