ЗСУ звільнили 460 км² на півдні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про значні результати зимово-весняного контрнаступу ЗСУ та назвав площу звільнених територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra.
"Ми повернули собі 460 квадратних кілометрів з початку року", - повідомив президент України.
Що передувало?
У лютому Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.
За його словами, станом на 20 лютого звільнено 300 квадратних кілометрів.
Топ коментарі
+18 Bogdan #603107
показати весь коментар03.03.2026 12:34 Відповісти Посилання
+15 людмила шаталова
показати весь коментар03.03.2026 12:35 Відповісти Посилання
+15 ПП Уксусов
показати весь коментар03.03.2026 12:39 Відповісти Посилання
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Українські діти та молодь 18+ потужно експортується до Вільної Європи ... такий наказ ЛІДОРУ дали ті євролідори, що виділили 90 млрд євро ще на 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки!
А Зеленський іх вігнав з України.
Кожен молодий українець повинен проходити курс молодого
бійцядроновода.
Щоб в генах поколінь був страх перед приходом блазнів до влади. Тим більше це їх майбутнє!!
Тому молодь і тікає з країни божевільних пенсіонерів та 50+, які 21 квітня 2019 року весело проголосували за ВИРОК своїй країні, як КЛОВАН чесно пообіцяв на стадіоні!
а можно створити українсько британські війська пілотів, т к є 100 річна угода з Британією
Розповідай як готувався до війни.
При зюзяйшому Лідорі Ставки це звучить тривожно, нервово якось.. 🥴