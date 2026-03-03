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ЗСУ звільнили 460 км² на півдні, - Зеленський

Зеленський розкрив нові успіхи ЗСУ на півдні: звільнено 460 км²

Президент України Володимир Зеленський заявив про значні результати зимово-весняного контрнаступу ЗСУ та назвав площу звільнених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Corriere Della Serra.

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"Ми повернули собі 460 квадратних кілометрів з початку року", - повідомив президент України.

Що передувало?

У лютому Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

За його словами,  станом на 20 лютого звільнено 300 квадратних кілометрів.

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Зеленський Володимир (27960) деокупація (951) контрнаступ (441)
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Топ коментарі
+18
Навіщо він взагалі відкриває рота?
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03.03.2026 12:34 Відповісти
+15
Це він як рахує? По пʼять раз туди- сюди ?
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03.03.2026 12:35 Відповісти
+15
То може вже Надпотужному час презентувати новий "план переміги", а то попередні вже зачовгались...
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03.03.2026 12:39 Відповісти
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Слава ЗСУ! Героям Слава!
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03.03.2026 12:33 Відповісти
Потрібна мобілізація молоді, щоб розвинути наступ.
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03.03.2026 12:45 Відповісти
Пану зле?

Українські діти та молодь 18+ потужно експортується до Вільної Європи ... такий наказ ЛІДОРУ дали ті євролідори, що виділили 90 млрд євро ще на 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки!
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03.03.2026 12:59 Відповісти
Так і є
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03.03.2026 13:34 Відповісти
Молодь треба було залучати до ******** і майбутніх технологій, бпла, ШІ-інтелект, розвідка, ппо. Тобто до тилових військових в ВПКашних професій.
А Зеленський іх вігнав з України.
Кожен молодий українець повинен проходити курс молодого бійця дроновода.
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03.03.2026 13:02 Відповісти
Цікава кровожерлива думка від пана, що втік до Норвегії та не збирається повертатись до Неньки!
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03.03.2026 13:18 Відповісти
чим ж вона кровожерлива?
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03.03.2026 13:21 Відповісти
Бо пан особисто не збирається воювати за Неньку, а хоче, щоб це робила молодь ... а молодь хоче навпаки потрапити жити до мирної країни, такої, де зараз насолоджується мирним життям пан з Норвегії.
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03.03.2026 13:36 Відповісти
Воювати має молодь!!
Щоб в генах поколінь був страх перед приходом блазнів до влади. Тим більше це їх майбутнє!!
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03.03.2026 20:03 Відповісти
Як раз молодь за КЛОВАНА в 2019 році не голосувала, бо ще вік не дозволяв ходити на вибори .
Тому молодь і тікає з країни божевільних пенсіонерів та 50+, які 21 квітня 2019 року весело проголосували за ВИРОК своїй країні, як КЛОВАН чесно пообіцяв на стадіоні!
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03.03.2026 22:39 Відповісти
Навіщо він взагалі відкриває рота?
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03.03.2026 12:34 Відповісти
Бо потужність розпирає...
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03.03.2026 12:40 Відповісти
Це він як рахує? По пʼять раз туди- сюди ?
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03.03.2026 12:35 Відповісти
так як і ти кілометражи ротом, туди-сюди.
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03.03.2026 13:09 Відповісти
це тому що "під чітким керуванням главнакамандувача"
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03.03.2026 12:37 Відповісти
Забувся покидьок нагадати скільки втратити за 24-25 роки , великій військовій керовник
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03.03.2026 12:37 Відповісти
То може вже Надпотужному час презентувати новий "план переміги", а то попередні вже зачовгались...
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03.03.2026 12:39 Відповісти
Якщо захід буде звертатися до України з питанням допомоги у війні з Іраном , то може створити міжнародні еввропейські беспилотні війська під командою досвідчених украінськіх пілотів .
а можно створити українсько британські війська пілотів, т к є 100 річна угода з Британією
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03.03.2026 12:41 Відповісти
точняк! хочуть вчитись - нехай приїжджають та вчаться просто тут, в реальних польових умовах!
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03.03.2026 13:55 Відповісти
Пред тим щось звільнити - потрібно спочатку втратити.
Розповідай як готувався до війни.
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03.03.2026 12:48 Відповісти
Твой канал - Бєламор, іді туда загорай...
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03.03.2026 13:18 Відповісти
ЭээХ, споём нашу боевую, Веди Зеленский нас скорее в бой...
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03.03.2026 12:51 Відповісти
Та скажи вже 2000.
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03.03.2026 12:52 Відповісти
Отличная новость. Только почему-то не упоминаются освобожденные города и села. Случайность.
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03.03.2026 12:56 Відповісти
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03.03.2026 13:57 Відповісти
Як це мене бісить! Тобто наше керівництво перевзяло від ворога, що відстань до перемоги чи поразки залежить від сотень квадратних кілометрів? У війні на виснаження двох великих держав? Хер з ним, з тим Зе, він баран у військовій справі, але цим дебільним рахунком займається і Головнокомандувач Сирський. Офігіти. Коли його вже знімуть, хай бере з собою того Манька, і йдуть грузить десь тушло у званнях солдат.
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03.03.2026 13:23 Відповісти
слава СЗУ! за Південь треба битись більше, ніж за продажний Донбас, бо вугілля та нафту купити можна, а море - ? москалі не дарма хочуть викинути нас повністю з узбережжя, хочуть неподільно там панувати і контролювати ЧМ
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03.03.2026 13:54 Відповісти
Крок вперед, два тому
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03.03.2026 14:36 Відповісти
Але як чесна людина розкажи ще й, наприклад, таке: Ворог просунувся поблизу Маркового, Рівного та у Гришиному, - DeepState. Джерело: https://censor.net/ua/n3603347 і що ти як Верховний головнокомандувач накосячив, що подібне відбувається практично щодня.
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03.03.2026 15:08 Відповісти
Не брешеш?
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03.03.2026 16:13 Відповісти
То він так скоро до кордонів 91-го дійде...
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03.03.2026 16:41 Відповісти
Не по теме но думаю граждане должны знать. В сегодняшнем выступлении Трамп обвинил Байдена в упадке военной мощи. Оказалось что Украина получала текущие рекой миллиарды и ВСЕ новейшее оружие включая самолеты и корабли тоже отданы Украине….
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03.03.2026 19:36 Відповісти
знову Контрнаступ?
 При зюзяйшому Лідорі Ставки це звучить тривожно, нервово якось.. 🥴
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03.03.2026 19:59 Відповісти
Треба ще раз уважно перерахувати, може 461?
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04.03.2026 00:31 Відповісти
 
 