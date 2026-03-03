ВСУ освободили 460 км² на юге, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных результатах зимне-весеннего контрнаступления ВСУ и назвал площадь освобожденных территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Corriere Della Serra.
"Мы вернули себе 460 квадратных километров с начала года", - сообщил президент Украины.
Что предшествовало?
В феврале Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.
По его словам, по состоянию на 20 февраля освобождено 300 квадратных километров.
Українські діти та молодь 18+ потужно експортується до Вільної Європи ... такий наказ ЛІДОРУ дали ті євролідори, що виділили 90 млрд євро ще на 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки!
А Зеленський іх вігнав з України.
Кожен молодий українець повинен проходити курс молодого
бійцядроновода.
а можно створити українсько британські війська пілотів, т к є 100 річна угода з Британією
Розповідай як готувався до війни.