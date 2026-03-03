РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11725 посетителей онлайн
Новости
2 324 28

ВСУ освободили 460 км² на юге, - Зеленский

Зеленский раскрыл новые успехи ВСУ на юге: освобождено 460 км²

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных результатах зимне-весеннего контрнаступления ВСУ и назвал площадь освобожденных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Corriere Della Serra.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы вернули себе 460 квадратных километров с начала года", - сообщил президент Украины.

Что предшествовало?

В феврале Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

По его словам, по состоянию на 20 февраля освобождено 300 квадратных километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снова под украинским флагом: 82 ДШБр освободила Сухецкое в Донецкой области и разгромила более 60 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (10680) деоккупация (199) контрнаступление (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це він як рахує? По пʼять раз туди- сюди ?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:35 Ответить
+8
То може вже Надпотужному час презентувати новий "план переміги", а то попередні вже зачовгались...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:39 Ответить
+7
Навіщо він взагалі відкриває рота?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ! Героям Слава!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:33 Ответить
Потрібна мобілізація молоді, щоб розвинути наступ.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:45 Ответить
Пану зле?

Українські діти та молодь 18+ потужно експортується до Вільної Європи ... такий наказ ЛІДОРУ дали ті євролідори, що виділили 90 млрд євро ще на 2 роки цієї стаціонарної м'ясорубки!
показать весь комментарий
03.03.2026 12:59 Ответить
Так і є
показать весь комментарий
03.03.2026 13:34 Ответить
Молодь треба було залучати до ******** і майбутніх технологій, бпла, ШІ-інтелект, розвідка, ппо. Тобто до тилових військових в ВПКашних професій.
А Зеленський іх вігнав з України.
Кожен молодий українець повинен проходити курс молодого бійця дроновода.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:02 Ответить
Цікава кровожерлива думка від пана, що втік до Норвегії та не збирається повертатись до Неньки!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:18 Ответить
чим ж вона кровожерлива?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:21 Ответить
Бо пан особисто не збирається воювати за Неньку, а хоче, щоб це робила молодь ... а молодь хоче навпаки потрапити жити до мирної країни, такої, де зараз насолоджується мирним життям пан з Норвегії.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
Навіщо він взагалі відкриває рота?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:34 Ответить
Бо потужність розпирає...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:40 Ответить
у Оманської Гниди на морді не рот, а сфінктер - він ним сере словами
показать весь комментарий
03.03.2026 13:02 Ответить
Це він як рахує? По пʼять раз туди- сюди ?
показать весь комментарий
03.03.2026 12:35 Ответить
так як і ти кілометражи ротом, туди-сюди.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:09 Ответить
Воно, може й так. Але пустки. А були заселені райони.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:36 Ответить
це тому що "під чітким керуванням главнакамандувача"
показать весь комментарий
03.03.2026 12:37 Ответить
Забувся покидьок нагадати скільки втратити за 24-25 роки , великій військовій керовник
показать весь комментарий
03.03.2026 12:37 Ответить
То може вже Надпотужному час презентувати новий "план переміги", а то попередні вже зачовгались...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:39 Ответить
Якщо захід буде звертатися до України з питанням допомоги у війні з Іраном , то може створити міжнародні еввропейські беспилотні війська під командою досвідчених украінськіх пілотів .
а можно створити українсько британські війська пілотів, т к є 100 річна угода з Британією
показать весь комментарий
03.03.2026 12:41 Ответить
точняк! хочуть вчитись - нехай приїжджають та вчаться просто тут, в реальних польових умовах!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:55 Ответить
Пред тим щось звільнити - потрібно спочатку втратити.
Розповідай як готувався до війни.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:48 Ответить
Твой канал - Бєламор, іді туда загорай...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:18 Ответить
ЭээХ, споём нашу боевую, Веди Зеленский нас скорее в бой...
показать весь комментарий
03.03.2026 12:51 Ответить
Та скажи вже 2000.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:52 Ответить
Отличная новость. Только почему-то не упоминаются освобожденные города и села. Случайность.
показать весь комментарий
03.03.2026 12:56 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 13:57 Ответить
Як це мене бісить! Тобто наше керівництво перевзяло від ворога, що відстань до перемоги чи поразки залежить від сотень квадратних кілометрів? У війні на виснаження двох великих держав? Хер з ним, з тим Зе, він баран у військовій справі, але цим дебільним рахунком займається і Головнокомандувач Сирський. Офігіти. Коли його вже знімуть, хай бере з собою того Манька, і йдуть грузить десь тушло у званнях солдат.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:23 Ответить
слава СЗУ! за Південь треба битись більше, ніж за продажний Донбас, бо вугілля та нафту купити можна, а море - ? москалі не дарма хочуть викинути нас повністю з узбережжя, хочуть неподільно там панувати і контролювати ЧМ
показать весь комментарий
03.03.2026 13:54 Ответить
 
 