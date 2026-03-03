ВСУ освободили 460 км² на юге, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительных результатах зимне-весеннего контрнаступления ВСУ и назвал площадь освобожденных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Corriere Della Serra.

"Мы вернули себе 460 квадратных километров с начала года", - сообщил президент Украины.

Что предшествовало?

В феврале Зеленский заявил, что на фоне требований Кремля на переговорах украинские военные добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

По его словам, по состоянию на 20 февраля освобождено 300 квадратных километров.

