Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, - Зеленский
Украина не планирует отказываться от всех позиций на Донбассе, поскольку там сосредоточены ключевые оборонительные точки. Отвод войск может создать для российских сил возможность продвижения вглубь украинской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.
Готова ли Украина отказаться от Донбасса?
Отвечая на вопрос, была бы Украина готова отказаться от Донбасса за гарантии союзников, Зеленский подчеркнул, что "россияне не хотят иностранных войск в Украине, а Европа должна быть более твердой в этом вопросе".
"Я не собираюсь ставить под сомнение, есть ли иностранные войска в России, например, 10 000 северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска размещены на нашей земле", - подчеркнул президент.
"Но я хочу четко заявить: я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", - добавил Зеленский.
Лучшие оборонительные опорные пункты
Президент отметил, что лучшие оборонительные опорные пункты расположены на Донбассе и если Украина выведет войска, то россияне будут иметь полную свободу действий в направлении центра страны.
"Представим, что не европейцы, а американцы отправят свои войска: на какой срок?", - сказал он.
Глава государства также провел параллель с выводом американских сил из Афганистана.
"Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная украинская линия обороны", - резюмировал он.
Что предшествовало?
- Согласно социологическим опросам, 53% украинцев выступают против территориальных уступок.
- Президент Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож треба всю Україну віддавати під захист росії, чи не так?
І дай відповідь на питання про життя людей? Уникиаєш незручних питань?
Людей захищати треба, що ЗСУ і роблять як можуть.
Ну а раз особисті питання пішли, то і вас запитаю.
Готові надати свою житлову площу для постійного проживання патріотично налаштованих мешканців залишків Донецької області, які не хочуть / яким небезпечно жити під руснею?
Засранийзасланий в москву?
Все по порядку агенте.
Або хоча б збрешіть переконливо.
Це ж не складно, в Інтернеті-то.
Нічим, виходить, не кращі за мене.
Ти дуже пишаєшся тим, як володієш словом, можеш обійтти гострі кути в розмові, уникнути незручних запитань, вважаєш себе інтелектуально вищим за співрозмовника. Але це тільки в твоєму сприйнятті себе.
А ось реальність:
Ти звичайний брехун і лицемір, який не може відповісти прямо на незручне питання, закидує співрозмовника зустрічними питаннями і починає звинувачувати його, що він "такий самий". Також ти любиш приводити аналогії, які настільки нелогічні і недоречні, що "інтелектуалу", яким ти себе вважаєш, мало б бути соромно таке писати. Всі ці твої спроби виглядають настільки примітивно і по дитячому, що стає сумно за тебе (мабуть дорослого дядька), а також викликає роздратування.
Ось такі справи агенте.
Чесно (в Інтернеті, ага) дайте відповідь на незручне запитання.
Поки ви цього не зробили, можна вважати, що "обоє рябоє", тільки вам, на відміну від мене, таки немає чим особливо пишатись в плані "володіння словом".
В Україні акажуть: дає Бог драбину догори й вдолину.
Перекладіть для кацапів, вони тепер будуть йти вниз до розвалу. Всі імперії розвалились і ця розвалиться. Закон природи.
пропав Донбас і 200 000 люду !
.
.
Президент Володимир Зеленський відвідав добровольчий батальйон на ділянці розведення сил в Золотому.
Бійці вирішили пригостити главу держави чаєм і запросили присісти. На ролику чути голос бійця, який сказав президенту - "Ми ж гостинні, сідайте, поспілкуємося".
Водночас Зеленського обурило запитання про можливу зустріч з ветеранами щодо протестів "Ні капітуляції".
Військовослужбовець ООС запитав президента, чи зустрінеться він з ветеранами з приводу акцій Ні капітуляції, що відбулися по всій Україні:
«Люди вимагали зустрічі», - сказав військовий.
«Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати», - відповів Зеленський.
На твердження військового, що президенту передали інформацію про акції протесту в Україні і про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів:
«Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали».
Військовий на ім'я Денис пояснив, що ветерани передали губернатору [Миколаївської області - ред.]Стаднику листа з вимогою зустрічі з президентом.
«Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції», - сказав Зеленський.
Також Зеленський заявив, що йому байдуже з ким підписувати перемир'я. Головне - повернути території та припинити війну, в якій гинуть люди. (с)
Щось накшталт терориста, який тримає заручників і каже, що без його "турботи" їм буде гірше.