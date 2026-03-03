РУС
Новости Территориальные уступки
Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, - Зеленский

Донецкая область
Фото: Суспільне Донбас

Украина не планирует отказываться от всех позиций на Донбассе, поскольку там сосредоточены ключевые оборонительные точки. Отвод войск может создать для российских сил возможность продвижения вглубь украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

Готова ли Украина отказаться от Донбасса?

Отвечая на вопрос, была бы Украина готова отказаться от Донбасса за гарантии союзников, Зеленский подчеркнул, что "россияне не хотят иностранных войск в Украине, а Европа должна быть более твердой в этом вопросе".

"Я не собираюсь ставить под сомнение, есть ли иностранные войска в России, например, 10 000 северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска размещены на нашей земле", - подчеркнул президент.

"Но я хочу четко заявить: я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", - добавил Зеленский.

Читайте также: Мир не готов к массированным атакам иранскими дронами. Нужна модернизация систем, - Зеленский

Лучшие оборонительные опорные пункты 

Президент отметил, что лучшие оборонительные опорные пункты расположены на Донбассе и если Украина выведет войска, то россияне будут иметь полную свободу действий в направлении центра страны.

"Представим, что не европейцы, а американцы отправят свои войска: на какой срок?", - сказал он.

Глава государства также провел параллель с выводом американских сил из Афганистана.

"Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная украинская линия обороны", - резюмировал он.

Читайте: ВСУ освободили 460 км² на юге, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Зеленский призвал ЕС конфисковать танкеры "теневого флота" РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (10680) территориальные претензии (62) Донбасс (3865)
+19
Їдь у Горлівку мразота,та хитай там владу, гіршого,ганебнішого,брехливішого президента в Україні ще не було.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:04 Ответить
+19
И поэтому ты уже оставил Мариуполь и юг Херсонской и Запорожской областей? Пошла предвыборная лапша для рыбок гуппи.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:06 Ответить
+14
Воно кожен день знущається з Українців. *** слів немає!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:02 Ответить
А захистити він їх може ?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:02 Ответить
Та й на решті території теж не може захистити.
Тож треба всю Україну віддавати під захист росії, чи не так?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:11 Ответить
"Решту" територій орки поки що не зможуть безперевно обстрілювати артою, РСЗВ, КАБами та полювати на цівільних FPV дронами. Фронт хоч і повільно, але посувається до останніх міст Донбасу і якщо війна продовжиться , орки зрівняють їх як Покровськ,Бахмут, Авдіївку і ці люди стануть біженцями,а частина взагалі загине. Але потужно-незламним патріотам плювати на їх долю, головне для них - десмонстрація незламності. А скільки ще загине або стане каліками хлопців, яких пошлють на захист цього шматка Донбасу.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:25 Ответить
Тож треба віддати росії, як вона того вимагає, правильно?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:30 Ответить
Питання, що ти особисто робиш, щоб таких умов рашка не висувала?
І дай відповідь на питання про життя людей? Уникиаєш незручних питань?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:37 Ответить
Так вам і розкажи, що я роблю для цього. Забагато знати хочете.
Людей захищати треба, що ЗСУ і роблять як можуть.
Ну а раз особисті питання пішли, то і вас запитаю.
Готові надати свою житлову площу для постійного проживання патріотично налаштованих мешканців залишків Донецької області, які не хочуть / яким небезпечно жити під руснею?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Ахаха, таємний агент виявляється😂. Засраний засланий в москву?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:47 Ответить
Ну от бачите, ви теж ухиляєтесь від відповіді на незручне запитання.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:48 Ответить
Я відповім тільки після того, як ти даш відповідь на питяння поставленео тобі раніше.
Все по порядку агенте.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:50 Ответить
А ви будьте кращі за мене, покажіть свою позицію, в пику мені.
Або хоча б збрешіть переконливо.
Це ж не складно, в Інтернеті-то.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:55 Ответить
От скористайся своєю порадою, а після цього отримаєш мою чесну відповідь.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:58 Ответить
О, бачите, ухиляєтесь.
Нічим, виходить, не кращі за мене.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:59 Ответить
Ось що ти мабуть про себе думаєш:

Ти дуже пишаєшся тим, як володієш словом, можеш обійтти гострі кути в розмові, уникнути незручних запитань, вважаєш себе інтелектуально вищим за співрозмовника. Але це тільки в твоєму сприйнятті себе.

А ось реальність:

Ти звичайний брехун і лицемір, який не може відповісти прямо на незручне питання, закидує співрозмовника зустрічними питаннями і починає звинувачувати його, що він "такий самий". Також ти любиш приводити аналогії, які настільки нелогічні і недоречні, що "інтелектуалу", яким ти себе вважаєш, мало б бути соромно таке писати. Всі ці твої спроби виглядають настільки примітивно і по дитячому, що стає сумно за тебе (мабуть дорослого дядька), а також викликає роздратування.

Ось такі справи агенте.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:13 Ответить
Ну то покажіть себе кращим за мене.
Чесно (в Інтернеті, ага) дайте відповідь на незручне запитання.
Поки ви цього не зробили, можна вважати, що "обоє рябоє", тільки вам, на відміну від мене, таки немає чим особливо пишатись в плані "володіння словом".
показать весь комментарий
03.03.2026 14:16 Ответить
Може лідор мав на увазі шо не залишить їх живими. Це більше схоже на реальність.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:37 Ответить
З часом українська армія зхистить навіть тих що в Криму. Виженуть кацапів, всьому свій час.

В Україні акажуть: дає Бог драбину догори й вдолину.
Перекладіть для кацапів, вони тепер будуть йти вниз до розвалу. Всі імперії розвалились і ця розвалиться. Закон природи.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:19 Ответить
Дурень думкою багатіє. Все на світі рано чи пізно розвалюється, вічного нічого немає. Держави теж не вічні.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:24 Ответить
Пан Лопес, який так добре знає українські прислів'я, очевидно, пише коментарі прямо з бліндажа на ЛБЗ?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:30 Ответить
З кремля.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:32 Ответить
що, знову "лічний контроль ЗЄлєнського" ?
пропав Донбас і 200 000 люду !

.
.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:44 Ответить
А ще Запоріжжя. Більше чим 200 000.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:14 Ответить
Воно кожен день знущається з Українців. *** слів немає!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:02 Ответить
Гіпотетично уявімо, що Зеленський якимось чином втратив посаду президента. Що далі, на вашу думку, повинна зробити влада? Вийти з Донбасу чи поринути в передвиборчий хаос?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:18 Ответить
І то правда, вибори то хаос, навіть після війни нам такого хаосу не треба, правда?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:39 Ответить
Після війни вибори потрібні, вірніше необхідні. Тільки одна справа коли 7 мільйонів українців за кордоном, ще стільки ж виборців незрозуміло де, більше мільйона в окопах нас захищають за що їм велика подяка та низький уклін. Та що розповідати, ти і сам все прекрасно розумієш, тільки от талдонити про вибори підчас війни, а як їх провести не талдоните. Аби *********...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:43 Ответить
Я б тим хто за кордоном не давав права голосу. Хочеш обирати владу в Україні - живи в Україні. Як ні то ні.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:48 Ответить
Так я ж про це і кажу. Хто тоді біде обирати владу і хто її потім визнає? А нам же важливо міжнародне визнання, не так?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:49 Ответить
А хіба має значення відсоток виборців, що взяли участь у виборах від загальної кількості виборців?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:51 Ответить
Якщо владу вибирають всі, а на війну йдуть і гинуть чоловіки, то чи повинні ми обмежети право вибору у жінок?
показать весь комментарий
03.03.2026 14:16 Ответить
Їдь у Горлівку мразота,та хитай там владу, гіршого,ганебнішого,брехливішого президента в Україні ще не було.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:04 Ответить
якесь гірше прокляття важко й придумати
показать весь комментарий
03.03.2026 13:04 Ответить
Это расплата за безумие населения в 2019 году. Плата по счетам.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:08 Ответить
Я ваш вирок - ніколи вас не покину
показать весь комментарий
03.03.2026 13:06 Ответить
И поэтому ты уже оставил Мариуполь и юг Херсонской и Запорожской областей? Пошла предвыборная лапша для рыбок гуппи.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:06 Ответить
Лицемірству даного персонажу не має меж..
показать весь комментарий
03.03.2026 13:11 Ответить
Он такой был всегда. Но наше "мудрое" население выбрало же это себе в президенты, и додумалось еще предоставить ему абсолютную власть в стране.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:14 Ответить
А як же було відведення військ з укріплених районів в Донецькій обл. по приказу президента,коли ЗСУ намагались це недопустити ?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:07 Ответить
то були укріплення клятого Порошенко - їх можна.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:12 Ответить
Залиш вжє країну,а з Донбасом народ без тебе вирішє!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:07 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 13:08 Ответить
В оккупации гораздо больше чем 200к. Но "никогда" от Зегевары достойны доверия.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:10 Ответить
А скільки жителів там залишиться коли Слов'янськ і Краматорськ почнуть "обробляти" ствольною артою, дронами і кабами?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:10 Ответить
Краматорск 15км от лбс, Славянск 20км. "Когда" уже неактуально.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:13 Ответить
Дебіл зелений мінімум півДонбасу де факто фактично Україною не контролюється з 2014 року! Дайте вгадаю, винен а цьому Порошенко?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:10 Ответить
Приїзджай! Без таких нахронтниць як ти ну ніяк!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:15 Ответить
Ким і чим можна було захищати Крим?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:24 Ответить
Згадалось...

Президент Володимир Зеленський відвідав добровольчий батальйон на ділянці розведення сил в Золотому.

Бійці вирішили пригостити главу держави чаєм і запросили присісти. На ролику чути голос бійця, який сказав президенту - "Ми ж гостинні, сідайте, поспілкуємося".



Водночас Зеленського обурило запитання про можливу зустріч з ветеранами щодо протестів "Ні капітуляції".

Військовослужбовець ООС запитав президента, чи зустрінеться він з ветеранами з приводу акцій Ні капітуляції, що відбулися по всій Україні:

«Люди вимагали зустрічі», - сказав військовий.

«Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати», - відповів Зеленський.

На твердження військового, що президенту передали інформацію про акції протесту в Україні і про бажання учасників зустрітися з ним, Зеленський відповів:

«Хто мені передав? В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали».

Військовий на ім'я Денис пояснив, що ветерани передали губернатору [Миколаївської області - ред.]Стаднику листа з вимогою зустрічі з президентом.

«Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції», - сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що йому байдуже з ким підписувати перемир'я. Головне - повернути території та припинити війну, в якій гинуть люди. (с)
показать весь комментарий
03.03.2026 13:12 Ответить
Знімаємо з посади президента це тіло, і відправляємо до жителів Донбасу щоб він там з ними і зостався, краще у підвал Маріупольського театру!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:12 Ответить
Хай СБУ викраде цього персонажу, даємо лопату кулеби з нержавійки, закопуємо його в землю під покровськом і пишемо на лопаті "я тут назавжди з вами" все, проблема вирішена
показать весь комментарий
03.03.2026 13:19 Ответить
Фигасе, с нержавейки). Для экономии средств разве шо пластиковую.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:30 Ответить
Пластик шкідливий для довкілля)
показать весь комментарий
03.03.2026 13:43 Ответить
Ну это слова ни мальчика но мужа ХЕР кацапам в рот, чтобы голова не качалась а ни Донбасс.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:21 Ответить
Ціна цих слів - від'ємна величина...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:28 Ответить
Що ти, що він тільки на словах великі герої і патріоти.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:44 Ответить
аби ...здонути щось патужне. Для таких дебілів, як ти.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:04 Ответить
Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - сказав Зеленський, коли віддав Луганську та Донецьку майже повністю. Завадили тільки укріплення, які побудували Порошенко з Грицаком, та Полтораком паралельно вщент розкрадаючи Армію.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:24 Ответить
Лучше отловлю и похороню ещё 200т с других территорий ради сохранения власти.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:24 Ответить
Чого тільки не скажеш для піару !
показать весь комментарий
03.03.2026 13:28 Ответить
то лише гарні слова, а реальність жахлива, нещасні люди, які вимушені жити у війні
показать весь комментарий
03.03.2026 13:33 Ответить
Я-Я-Я... Гніда зелена здав Південь, а зараз показує, який він ЄДИНИЙ патріот. Сук@.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:33 Ответить
Не залишу, тоді повбиваю їх у боях та зроблю бомжами...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:39 Ответить
Значить скоро Донбас буде зданий.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Надавити на США та Європу і забезпечити фінансово та житлом цих 200 тис, і вся проблема. Потім коли рашка все знищить кабами що він буде казати
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Чим ти хочеш давити на США і Європу? Скажемо, що не будемо брати кредити?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:45 Ответить
Тим Що погодимось вийти з розбитої частини донецької області
показать весь комментарий
03.03.2026 14:12 Ответить
А їх це дуже хвилює?
показать весь комментарий
03.03.2026 14:14 Ответить
Дави
показать весь комментарий
03.03.2026 13:53 Ответить
Ці 200 тисяч людей напевно кайфують від такої "турботи" Зелупи.
Щось накшталт терориста, який тримає заручників і каже, що без його "турботи" їм буде гірше.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:48 Ответить
Він дійсно цезарем себе возомнив.І це небезпечно.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:49 Ответить
Або царем-«Держава це я» або «L'état c'est moi» - фраза, що її приписують королю Франції Людовику XIV, який сказав її 13 квітня 1655 р. в Паризькому парламенті, у відповідь на промову голови Сенату, який наголошував, що на першому плані є інтереси держави.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:54 Ответить
Та вже залишив ще у 2020 році коли наказав відвести наші війська з ЛБЗ, він же не лох.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:59 Ответить
Як же він може покинути свій найупоротіший електорат?
показать весь комментарий
03.03.2026 14:01 Ответить
Звучить як страшне прокляття
показать весь комментарий
03.03.2026 14:05 Ответить
 
 