Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, - Зеленский

Украина не планирует отказываться от всех позиций на Донбассе, поскольку там сосредоточены ключевые оборонительные точки. Отвод войск может создать для российских сил возможность продвижения вглубь украинской территории.

Готова ли Украина отказаться от Донбасса?

Отвечая на вопрос, была бы Украина готова отказаться от Донбасса за гарантии союзников, Зеленский подчеркнул, что "россияне не хотят иностранных войск в Украине, а Европа должна быть более твердой в этом вопросе".

"Я не собираюсь ставить под сомнение, есть ли иностранные войска в России, например, 10 000 северокорейских солдат. Я не понимаю, почему Москва должна решать, какие войска размещены на нашей земле", - подчеркнул президент.

"Но я хочу четко заявить: я никогда не оставлю Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Почему я должен это делать? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю", - добавил Зеленский.

Лучшие оборонительные опорные пункты

Президент отметил, что лучшие оборонительные опорные пункты расположены на Донбассе и если Украина выведет войска, то россияне будут иметь полную свободу действий в направлении центра страны.

"Представим, что не европейцы, а американцы отправят свои войска: на какой срок?", - сказал он.

Глава государства также провел параллель с выводом американских сил из Афганистана.

"Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная украинская линия обороны", - резюмировал он.

Что предшествовало?

Согласно социологическим опросам, 53% украинцев выступают против территориальных уступок.

Президент Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.

