Зеленський: Плани захисту та відновлення енергетики будуть затверджені на рівні РНБО

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з урядовцями, енергетиками, військовими – з усіма, хто відповідає за захист та оновлення інфраструктури, зокрема енергетики.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Області підготували детальні плани

Президент зазначив, що області вже підготували детальні плани по відновленню та оновленню захисту енергетичних обʼєктів, "враховуючи все те, що Росія робила зимою і що може робити далі".

"Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме. Я розраховую на максимальну залученість обласної та місцевої влади – тих із них, хто справді може реально працювати, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою", - сказав глава держави.

Зеленський переконаний, що саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та потребують захисту.

"Уряд, усі інституції нашої держави, усі будуть допомагати", - додав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що станом на 23 лютого всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

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