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Новини Підтримка енергетики України Захист критичної інфраструктури
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Зеленський: Плани захисту та відновлення енергетики будуть затверджені на рівні РНБО

Зеленський доручив затвердити регіональні стратегії на рівні РНБО

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі з урядовцями, енергетиками, військовими – з усіма, хто відповідає за захист та оновлення інфраструктури, зокрема енергетики.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Області підготували детальні плани 

Президент зазначив, що області вже підготували детальні плани по відновленню та оновленню захисту енергетичних обʼєктів, "враховуючи все те, що Росія робила зимою і що може робити далі".

"Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО – затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме. Я розраховую на максимальну залученість обласної та місцевої влади – тих із них, хто справді може реально працювати, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою", - сказав глава держави.

Зеленський переконаний, що саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та потребують захисту.

"Уряд, усі інституції нашої держави, усі будуть допомагати", - додав він.

Читайте також: Усі регіони України представили плани енергетичної стійкості, - Кулеба

Що передувало

Раніше повідомлялося, що станом на 23 лютого всі регіони України презентували плани енергетичної стійкості з конкретними об’єктами, технічними параметрами та фінансовими розрахунками.

Читайте також: Зеленський анонсував стратегію енергозахисту до 1 березня

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) план (221) РНБО (2299) енергетика (3832)
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Топ коментарі
+11
Нарешті плани будуть, а енергетика вже розбомблена
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27.02.2026 20:31 Відповісти
+9
Плани,плани,плани---нічого крім планів!Як вже задовбали планами,договорами,обговоренями іт.іш. Енергетика майже знищена,міліарди коштів на захисті вкрадені,а суспільству продовжує влада брехати і вішати локшину на вуха.
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27.02.2026 20:42 Відповісти
+7
умеров ще не нажерся
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27.02.2026 20:30 Відповісти
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умеров ще не нажерся
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27.02.2026 20:30 Відповісти
Чебурек в Майямі на березі океану у своєму сімейному кодлі це затвердить - не сумніваємось ...
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27.02.2026 20:57 Відповісти
Нарешті плани будуть, а енергетика вже розбомблена
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27.02.2026 20:31 Відповісти
Плани,плани,плани---нічого крім планів!Як вже задовбали планами,договорами,обговоренями іт.іш. Енергетика майже знищена,міліарди коштів на захисті вкрадені,а суспільству продовжує влада брехати і вішати локшину на вуха.
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27.02.2026 20:42 Відповісти
Зате призначать тепер хто відповідатиме.
Щоб не відповідали ті хто не відповів...
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27.02.2026 20:44 Відповісти
Помню , в самом начале деятельности Ю. Свириденко ,было обещано увеличение планов на 40%. Выполнено и даже сверх того.
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27.02.2026 20:45 Відповісти
шоу голобородька продовжується!
сьомий рік срання на голови посполитих.
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27.02.2026 20:48 Відповісти
одні вкрали, а треба щоб і інші теж.
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27.02.2026 20:49 Відповісти
Ми вже чули рівень РНБО при Зеленському, особливо незаконні санкції на громадян України і навпаки, не введені санкції на портнова і таких, як він. Розповідають сьогодні ті, які постраждали від санкцій РНБО бізнесмени, через яких розчищалася дорога другу Аксту для ввезення контрабанди під дахом баканова і наумова.
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27.02.2026 20:51 Відповісти
Тупорилй ішак усю відповідальність за власні про..би переадресовує на когось. Це обкурене чмо - ватажок злочинного угрупування з розкрадання бюджету держави і не тільки. Небайдужий народ скидається на саме необхідне для наших Захисників, а це мохнате бидло плодить нові схеми розкрадання. Геть обкуреного ішака!
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27.02.2026 20:57 Відповісти
Судячи як часто він використовує слово 'план" воно йому близьке.
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27.02.2026 21:00 Відповісти
Потужно.....набридло
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27.02.2026 21:14 Відповісти
А до цього часу що було,працювали без планів
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27.02.2026 21:16 Відповісти
Плани захисту........ - сказала зеленосрака мавпа, скорчивши морду літца.
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27.02.2026 21:18 Відповісти
Міндіча з Галущенком запросили? Кажуть вони гарні специ по енергетиці...
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27.02.2026 21:32 Відповісти
А ахметовский дэтэк собирается вкладываться в восстановление его объектов и их защиты или за все заплатят лохи из низших каст.
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27.02.2026 22:18 Відповісти
Лох має платити.
Тарифи на електроенергію для населення можуть підвищити для відновлення енергетики, - НБУ
Джерело: https://censor.net/n3599261
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27.02.2026 22:20 Відповісти
Совок в усьому.
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27.02.2026 22:19 Відповісти
В зелених покидьків головне - затвердити план, а гроші на його реалізацію успішно замородерити.
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27.02.2026 22:40 Відповісти
Нагадало: "Рішення XXVI з'їзду КПРС - у життя"...
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28.02.2026 04:34 Відповісти
Тобто, кошти -- у центральний бюджет, а відповідальність за відбудову та захист енергетики -- в регіони. Все, щоб тільки зняти відповідальність із зеленого презіка та уряду. Гарний перевід стрілок!
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28.02.2026 12:11 Відповісти
 
 