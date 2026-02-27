Зеленский: Планы защиты и восстановления энергетики будут утверждены на уровне СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с правительственными чиновниками, энергетиками, военными – со всеми, кто отвечает за защиту и обновление инфраструктуры, в частности энергетики.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Области подготовили подробные планы

Президент отметил, что области уже подготовили подробные планы по восстановлению и обновлению защиты энергетических объектов, "учитывая все то, что Россия делала зимой и что может делать дальше".

"Я поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО - утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что именно нужно сделать, что именно обеспечить и кто за это будет отвечать. Я рассчитываю на максимальную вовлеченность областных и местных властей – тех из них, кто действительно может реально работать, нужно распространять хороший опыт, который есть в части областей и общин, для регионов других, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой", – сказал глава государства.

Зеленский убежден, что именно местные власти могут внести наибольший вклад в устойчивость громад, зная, какие объекты в первую очередь нуждаются в модернизации и требуют защиты.

"Правительство, все институты нашего государства, все будут помогать", - добавил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 февраля все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

