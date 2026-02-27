РУС
Зеленский: Планы защиты и восстановления энергетики будут утверждены на уровне СНБО

Зеленский поручил утвердить региональные стратегии на уровне СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с правительственными чиновниками, энергетиками, военными – со всеми, кто отвечает за защиту и обновление инфраструктуры, в частности энергетики.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Области подготовили подробные планы 

Президент отметил, что области уже подготовили подробные планы по восстановлению и обновлению защиты энергетических объектов, "учитывая все то, что Россия делала зимой и что может делать дальше".

"Я поручил доработать некоторые моменты и подготовить планы на уровень СНБО - утвердить именно так, на общегосударственном уровне, что именно нужно сделать, что именно обеспечить и кто за это будет отвечать. Я рассчитываю на максимальную вовлеченность областных и местных властей – тех из них, кто действительно может реально работать, нужно распространять хороший опыт, который есть в части областей и общин, для регионов других, у которых было больше проблем и нерешенных вопросов этой зимой", – сказал глава государства.

Зеленский убежден, что именно местные власти могут внести наибольший вклад в устойчивость громад, зная, какие объекты в первую очередь нуждаются в модернизации и требуют защиты.

"Правительство, все институты нашего государства, все будут помогать", - добавил он.

Читайте также: Все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости, - Кулеба

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что по состоянию на 23 февраля все регионы Украины представили планы энергетической устойчивости с конкретными объектами, техническими параметрами и финансовыми расчетами.

Читайте также: Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

Топ комментарии
+8
Нарешті плани будуть, а енергетика вже розбомблена
27.02.2026 20:31 Ответить
+6
Плани,плани,плани---нічого крім планів!Як вже задовбали планами,договорами,обговоренями іт.іш. Енергетика майже знищена,міліарди коштів на захисті вкрадені,а суспільству продовжує влада брехати і вішати локшину на вуха.
27.02.2026 20:42 Ответить
+4
умеров ще не нажерся
27.02.2026 20:30 Ответить
Чебурек в Майямі на березі океану у своєму сімейному кодлі це затвердить - не сумніваємось ...
27.02.2026 20:57 Ответить
Зате призначать тепер хто відповідатиме.
Щоб не відповідали ті хто не відповів...
27.02.2026 20:44 Ответить
Помню , в самом начале деятельности Ю. Свириденко ,было обещано увеличение планов на 40%. Выполнено и даже сверх того.
27.02.2026 20:45 Ответить
шоу голобородька продовжується!
сьомий рік срання на голови посполитих.
27.02.2026 20:48 Ответить
одні вкрали, а треба щоб і інші теж.
27.02.2026 20:49 Ответить
Ми вже чули рівень РНБО при Зеленському, особливо незаконні санкції на громадян України і навпаки, не введені санкції на портнова і таких, як він. Розповідають сьогодні ті, які постраждали від санкцій РНБО бізнесмени, через яких розчищалася дорога другу Аксту для ввезення контрабанди під дахом баканова і наумова.
27.02.2026 20:51 Ответить
Тупорилй ішак усю відповідальність за власні про..би переадресовує на когось. Це обкурене чмо - ватажок злочинного угрупування з розкрадання бюджету держави і не тільки. Небайдужий народ скидається на саме необхідне для наших Захисників, а це мохнате бидло плодить нові схеми розкрадання. Геть обкуреного ішака!
27.02.2026 20:57 Ответить
Судячи як часто він використовує слово 'план" воно йому близьке.
27.02.2026 21:00 Ответить
Потужно.....набридло
27.02.2026 21:14 Ответить
А до цього часу що було,працювали без планів
27.02.2026 21:16 Ответить
Плани захисту........ - сказала зеленосрака мавпа, скорчивши морду літца.
27.02.2026 21:18 Ответить
Міндіча з Галущенком запросили? Кажуть вони гарні специ по енергетиці...
27.02.2026 21:32 Ответить
 
 