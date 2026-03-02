Более 40% переданных Украине когенерационных установок до сих пор не запущены, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

За последние четыре года Украина получила от международных партнеров почти две сотни когенерационных установок, которые должны были смягчить последствия регулярного разрушения россиянами энергетической инфраструктуры. Впрочем, более 40% переданной американцами когенерации до сих пор не введена в эксплуатацию.

Пример Бердичева

По данным издания, за последние два года Бердичев получил пять когенерационных установок общей мощностью 1,24 МВт, что позволяет закрыть 40% потребностей коммунальщиков во время пиковых нагрузок отопительного сезона. Однако ни одну из этих пяти установок так и не запустили.

"Нам физически не хватило денег. Мы сделали проект подключения, залили фундаменты под КГУ. Взяли кредит на 13 млн грн, чтобы закупить автоматики плавного пуска, кабели. Однако оказалось, что для подключения газа нужно врезать отдельные узлы подачи, а это миллионы гривен. Мы из своих средств смогли оплатить только один узел. На этом процесс затормозился", - пояснил директор КП "Бердичевтеплокоммунэнерго" Сергей Приймак.

Пример Звягеля

В Звягеле успешно работают две КГУ общей мощностью 260 кВт. В конце декабря 2024 года местное КП "Звягельтепло" получило от USAID первую установку, а в июне прошлого года - вторую.

"У нас не было трудностей. В начале ноября 2025 года мы запустили эти установки. На монтаж и проектно-сметную документацию потратили почти три миллиона гривен, из них - 1,6 млн грн из местного бюджета, остальные средства нашего КП", - рассказала директор "Звягельтепло" Людмила Тодорович.

Мощность двух КГУ покрывает около четверти потребности предприятия в электроэнергии во время отопительного сезона.

Какие есть трудности?

КГУ нужно подключить к коммунальным сетям (газ, вода, электроэнергия) и трубопроводу для подачи теплоносителя потребителям. Такие установки иногда называют мини-ТЭЦ. Важно понимать, что КГУ не могут полностью заменить ТЭС, ведь они не настолько мощные. Преимущество когенерации в том, что она может быстро подхватить нагрузку в случае аварий или атак и поэтому обеспечивает устойчивость энергосистемы.

Другая причина длительного запуска КГУ заключается в том, что коммунальщикам нужно собрать десятки документов. За разработку проекта отвечает коммунальное предприятие, которому передали КГУ. В большинстве общин объявляли тендер и искали исполнителя для проектирования. Выполнение работ по установке КГУ полностью может занять несколько месяцев.

"Например, процесс установки открытых установок значительно дольше и дороже, чем установок контейнерного типа. Есть случаи, когда города подключали установки за два-три месяца, а есть такие, где процесс затянулся на годы. Влияют не только технические, но и финансовые и кадровые факторы", - объясняет издание.

Цена обслуживания

Кроме затрат на установку установок, их нужно обслуживать – это тоже недешево. К примеру, Львов получил восемь газопоршневых установок общей стоимостью 122 млн грн. Только на установку этих КГУ городской бюджет потратил 55,3 млн грн.

Согласно информации Минразвития, в целом USAID передал 188 когенерационных установок. Однако в министерстве отказались предоставлять детализированную информацию по регионам и количество неработающих КГУ.

Поэтому NGL.media разослали запросы во все областные военные администрации и получили ответы из всех областей, за исключением Тернопольской и Сумской. В результате мы собрали информацию о 137 когенерационных установках, полученных в 2022-2025 годах. По данным ОВА, введены в эксплуатацию только 59% КГУ, остальные - еще нет.



