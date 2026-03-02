РУС
2 285 41

Более 40% переданных Украине когенерационных установок до сих пор не запущены, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

когенерационная установка

За последние четыре года Украина получила от международных партнеров почти две сотни когенерационных установок, которые должны были смягчить последствия регулярного разрушения россиянами энергетической инфраструктуры. Впрочем, более 40% переданной американцами когенерации до сих пор не введена в эксплуатацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитический материал издания ngl.media.

Пример Бердичева

По данным издания, за последние два года Бердичев получил пять когенерационных установок общей мощностью 1,24 МВт, что позволяет закрыть 40% потребностей коммунальщиков во время пиковых нагрузок отопительного сезона. Однако ни одну из этих пяти установок так и не запустили.

"Нам физически не хватило денег. Мы сделали проект подключения, залили фундаменты под КГУ. Взяли кредит на 13 млн грн, чтобы закупить автоматики плавного пуска, кабели. Однако оказалось, что для подключения газа нужно врезать отдельные узлы подачи, а это миллионы гривен. Мы из своих средств смогли оплатить только один узел. На этом процесс затормозился", - пояснил директор КП "Бердичевтеплокоммунэнерго" Сергей Приймак.

Пример Звягеля

В Звягеле успешно работают две КГУ общей мощностью 260 кВт. В конце декабря 2024 года местное КП "Звягельтепло" получило от USAID первую установку, а в июне прошлого года - вторую.

"У нас не было трудностей. В начале ноября 2025 года мы запустили эти установки. На монтаж и проектно-сметную документацию потратили почти три миллиона гривен, из них - 1,6 млн грн из местного бюджета, остальные средства нашего КП", - рассказала директор "Звягельтепло" Людмила Тодорович.

Мощность двух КГУ покрывает около четверти потребности предприятия в электроэнергии во время отопительного сезона.

Какие есть трудности?

КГУ нужно подключить к коммунальным сетям (газ, вода, электроэнергия) и трубопроводу для подачи теплоносителя потребителям. Такие установки иногда называют мини-ТЭЦ. Важно понимать, что КГУ не могут полностью заменить ТЭС, ведь они не настолько мощные. Преимущество когенерации в том, что она может быстро подхватить нагрузку в случае аварий или атак и поэтому обеспечивает устойчивость энергосистемы.

Другая причина длительного запуска КГУ заключается в том, что коммунальщикам нужно собрать десятки документов. За разработку проекта отвечает коммунальное предприятие, которому передали КГУ. В большинстве общин объявляли тендер и искали исполнителя для проектирования. Выполнение работ по установке КГУ полностью может занять несколько месяцев.

"Например, процесс установки открытых установок значительно дольше и дороже, чем установок контейнерного типа. Есть случаи, когда города подключали установки за два-три месяца, а есть такие, где процесс затянулся на годы. Влияют не только технические, но и финансовые и кадровые факторы", - объясняет издание.

Цена обслуживания

Кроме затрат на установку установок, их нужно обслуживать – это тоже недешево. К примеру, Львов получил восемь газопоршневых установок общей стоимостью 122 млн грн. Только на установку этих КГУ городской бюджет потратил 55,3 млн грн.

Согласно информации Минразвития, в целом USAID передал 188 когенерационных установок. Однако в министерстве отказались предоставлять детализированную информацию по регионам и количество неработающих КГУ.

Поэтому NGL.media разослали запросы во все областные военные администрации и получили ответы из всех областей, за исключением Тернопольской и Сумской. В результате мы собрали информацию о 137 когенерационных установках, полученных в 2022-2025 годах. По данным ОВА, введены в эксплуатацию только 59% КГУ, остальные - еще нет.

+8
а як тоді зе двушечку на мацкву відправляти
показать весь комментарий
02.03.2026 11:13 Ответить
+6
готують до продажу!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
+5
Відлежуються, щоб потім звиздити.
Не хочуть звиздити бувші у використанні... хочуть нові
показать весь комментарий
02.03.2026 11:22 Ответить
а як тоді зе двушечку на мацкву відправляти
показать весь комментарий
02.03.2026 11:13 Ответить
Притягнути до кримінальної відповідальності за саботаж під час війни, мерів, заступників мера, керівників комунальних установ.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:51 Ответить
Так холодно було запускати. Зараз потеплішало і всі запускається.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:13 Ответить
не факт. скажуть що літом і так тепло та й світловий день довгий навіщо? "зима прийде - монтувати будемо!" ))
показать весь комментарий
02.03.2026 11:24 Ответить
******* треба. С конфіскацією.
Або вішати. Весна прийшла - на гілках мʼяса не вистачає.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:30 Ответить
А нахер нужно,от кого это зависит сидит в тепле и ничего на этих установках заработать он не сможет.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:14 Ответить
А чому не введена і хто за це буде відповідати ?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:16 Ответить
1. Тому що місцеві "князьки" грошей хочуть за дозволи. У кожного свій "шлагбаум".
2. Ніхто за це не відповідатиме.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:29 Ответить
влада Zельоних покидьків
показать весь комментарий
02.03.2026 11:17 Ответить
Прийде нова влада, і поміняють всіх комунальників, всіх слєсарів і двірників. От тоді запануємо!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
Ви Zебот не пересмикуйте .. фактично це пряма відповідальність влади ZеГнид
а не конкретно комунальників чи двірників.

"Нам фізично не вистачило грошей"

а гроші ZеГниди відправляли двушками на маскву .. відправляли шахраям за зброю .. в енергетиці відмили мільярди.............
показать весь комментарий
02.03.2026 11:28 Ответить
Осла впізнати по вухах. А 73%-их - по коментах.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:28 Ответить
Чому Києва у таблицях немає? Кличко весь час як мантру повторює, що з 5 установок впровадили в експлуатацію 2, очевидно грошей не вистачає, як бердичівцям, а от Звягелю вистачило, мабуть, Звягель - український Лас-Вегас. Звягельці поділіться досвідом з Кличком, що треба зробити, щоб вистачило.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:19 Ответить
В Звягелі зе-органи також постійно кошмарять обшуками департаменти міськради, комунальні служби і вилучають їхню документацію?

"Інша причина тривалого запуску КГУ полягає у тому, що комунальники треба зібрати десятки документів. За розробку проекту відповідає комунальне підприємство, якому передали КГУ.
У більшості громад оголошували тендер і шукали виконавця для проектування. Виконання робіт по встановленню КГУ повністю може зайняти кілька місяців."
показать весь комментарий
02.03.2026 11:41 Ответить
Які саме установки отримав Київ і коли саме?

"Для прикладу, процес встановлення відкритих установок є значно довшим і дорожчим, ніж установок контейнерного типу."

Джерело: https://censor.net/ua/n3603090
показать весь комментарий
02.03.2026 11:42 Ответить
Київ отримав 5 когенераційних установок, ввели в експлуатації 2, чого тролінгом займаєтеся, якщо вас цікавить, які саме установки, то самі пошукайте, або якщо питання риторичне, і ви знаєте, чому Київ нездатний так довго їх встановити, то розпишіть з якими ж такими труднощами з їх установки зіткнувся київський мер, а до мене чого чіпляєтеся.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:52 Ответить
В якому районі мешкаєте?
показать весь комментарий
02.03.2026 12:04 Ответить
"Львів отримав вісім газопоршневих установок загальною вартістю 122 млн грн"...
То USAID ці установки нам "продає"? Чи вже хтось з наших міндічів "нагрів руки"?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
Український народ отримав безкоштовно.але з його кишень влада стирить гроші вартості безкоштовного,та ще й оббере на тарифах.котрі будуть оплачені.як за вироблену енергетичними грабіжниками України
показать весь комментарий
02.03.2026 11:30 Ответить
Ще один приклад шкідництва цієї влади! Як красти мільярдами, то кошти є, а як щось корисне зробити, то «дєнєг нєту, но ви дєржитєсь»!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
готують до продажу!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:20 Ответить
Судячи з тексту, львов'янам уже продали, навіть вартість у грн вказано.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:31 Ответить
Все виливається в гроші - які митєво розпорошуються по кишенях
показать весь комментарий
02.03.2026 11:21 Ответить
Тільки одне питання, на яке немає відповідей, ніхто не каже! За електрику яку вироблять ці підстанції за газ чи дизель, які воти витратять - хто і кому буде платити? Громада за витрати, "князьки" отримувати супервинагороду?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:21 Ответить
Теплокомуненрго отримує кошти за надані послуги. В тарифак затрати і на електроенергію. Отримав електроенергію від Укренерго - заплатив Укренерго. Виробив самостійно - власні затрати.
Ну ніхрена ж складного
показать весь комментарий
02.03.2026 11:26 Ответить
"і почєму я такой нє удівльонний" ))) зато вже який зєлічкин прем'єр міністер_киня при теплому кріслі рубить бабло, від якого тільки центи наріду летять ))
показать весь комментарий
02.03.2026 11:21 Ответить
Відлежуються, щоб потім звиздити.
Не хочуть звиздити бувші у використанні... хочуть нові
показать весь комментарий
02.03.2026 11:22 Ответить
!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 11:30 Ответить
От курва, найбільша проблема в дозвільних папірцях і в погодженнях...
Перепрошую, в нас війна чи ми на прогулянку вийшли? Ну чому за ту всю херню ніхто не розстріляний?!
Хоча, яке, нахрін, чому, бо ж завдяки паржать і па-пріколу фактично знищена система державного управління. Всюди, на всіх ланах всіляка гниль, непотріб і відверті саботажники.
Як там було? країна ЙОГО мрій?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:23 Ответить
Японці були дуже здивовані коли українські "зелені" делегації агресивно відмовлялись від когенераційних установок і вимагали натомість примітивних генераторів. А все дуже просто - генератори можна масово продвати з гігантською маржею на ОЛХ, а от когеренаційні установки проблемні. Їх на ОЛХ не продаси. Тому те що є чекає на відкат від готелів, ресторанів, торгових комплексів і т.п. ...
показать весь комментарий
02.03.2026 11:27 Ответить
"Львів отримав вісім газопоршневих установок загальною вартістю 122 млн грн" - їх вже продали.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:33 Ответить
Там же фрідмановський Садовий мером досі. Як могло бути інакше?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:35 Ответить
Було б краще, якщо б був якийсь зелеймановський...
показать весь комментарий
02.03.2026 11:45 Ответить
А це все наша система.
В Запоріжжі ОНУР перед початком будівництва мосту дало заявку до енергетиків для підключення електроенергії, а ті назвали суму у декілька млн грн. ОНУР післав їх подалі, привезли два дизельних генератора і так працювали.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:36 Ответить
Тому що ЗЕ відправить їх на Москву
показать весь комментарий
02.03.2026 11:37 Ответить
40 % не подключили, а 60% сперли?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:46 Ответить
А ну нагадайте, як карали саботажників під час війни?
показать весь комментарий
02.03.2026 11:48 Ответить
До стіни в усі часи було. Хоча були варіанти - до стовба наприклад 🤔
показать весь комментарий
02.03.2026 11:52 Ответить
Це пісдець. Воно так десь і є. За бумашки треба заплатити більше, ніж за роботу та матеріали
показать весь комментарий
02.03.2026 11:49 Ответить
Обленерго хочуть відкати за приєднання.
показать весь комментарий
02.03.2026 11:59 Ответить
 
 