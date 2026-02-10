В Украину направляются 500 генераторов из ЕС, - Шмыгаль
В Украине продолжаются непрерывные ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии, чтобы ликвидировать последствия последних ударов России по энергосистеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Доноры запчастей
По результатам заседания Штаба Шмыгаль отметил, что в Киеве сегодня удалось выдержать все графики отключений электроэнергии. Министр энергетики подчеркнул усиление технического сотрудничества с международными партнерами.
Изучается возможность привлечения дополнительного оборудования из стран, где остановлены тепловые станции. Они могут стать донорами запчастей для восстановления работы украинской энергосистемы.
Также поступили четыре мощных генератора от бельгийского агентства Enabel. Их приобрели и доставили за три недели. Всего в пути в Украину находятся 500 генераторов из ЕС.
Поддержка и планы на неделю
Минэнерго планирует на этой неделе отгрузить около 140 тонн оборудования приобретателям. Денис Шмыгаль поблагодарил всех партнеров, энергетиков, железнодорожников, тепловиков и спасателей за помощь людям.
"Спасибо нашим энергетикам и всем, кто помогает восстанавливать работу системы и поддерживать людей", – отметил первый вице-премьер.
Помощь от партнеров
Напомним, 10 февраля в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования.
- 5 силовых трансформаторов из Азербайджана.
- 10 мощных генераторов из Италии.
- Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.
