2 369 22

В Украину направляются 500 генераторов из ЕС, - Шмыгаль

Шмыгаль: в Украину направляется 500 генераторов из ЕС

В Украине продолжаются непрерывные ремонтные работы на объектах генерации и распределения электроэнергии, чтобы ликвидировать последствия последних ударов России по энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Доноры запчастей

По результатам заседания Штаба Шмыгаль отметил, что в Киеве сегодня удалось выдержать все графики отключений электроэнергии. Министр энергетики подчеркнул усиление технического сотрудничества с международными партнерами.

Изучается возможность привлечения дополнительного оборудования из стран, где остановлены тепловые станции. Они могут стать донорами запчастей для восстановления работы украинской энергосистемы.

Также поступили четыре мощных генератора от бельгийского агентства Enabel. Их приобрели и доставили за три недели. Всего в пути в Украину находятся 500 генераторов из ЕС.

Поддержка и планы на неделю

Минэнерго планирует на этой неделе отгрузить около 140 тонн оборудования приобретателям. Денис Шмыгаль поблагодарил всех партнеров, энергетиков, железнодорожников, тепловиков и спасателей за помощь людям.

"Спасибо нашим энергетикам и всем, кто помогает восстанавливать работу системы и поддерживать людей", – отметил первый вице-премьер.

Помощь от партнеров

Напомним, 10 февраля в хабы Минэнерго поступило 14 грузов помощи от партнеров. Это 78 тонн энергетического оборудования.

  • 5 силовых трансформаторов из Азербайджана.
  • 10 мощных генераторов из Италии.
  • Уже в пути помощь от ЕС, Австрии, Японии, Литвы, Люксембурга, Италии, Чехии, Нидерландов, ПРООН и UNICEF/WASH.

+12
Дуже вчасно. Ніхто не знав, що прийде зима.
10.02.2026 22:02 Ответить
+11
Ти ще балабол вкажи де вони будуть встановлені ,щоб рашка їх не шукала. Тупі продажні потвори--тільки піаритись можете,ну а графік---4.5 годин світла на добу
10.02.2026 22:02 Ответить
+7
дуже сильно сумніваюся, що з цим режимом буде нормальне відновлення енергетики. Генератори потребують паливо, і русня може його в будь-який момент перекрити тим чи іншим способом.

Майбутнє нашої енергетики має бути в ядерних реакторах на швидких нейтронах. Їх можна робити практично будь-якої потужності і розмірів.
10.02.2026 22:08 Ответить
Ти ще балабол вкажи де вони будуть встановлені ,щоб рашка їх не шукала. Тупі продажні потвори--тільки піаритись можете,ну а графік---4.5 годин світла на добу
10.02.2026 22:02 Ответить
В конче заспі , там усе шобло фсбешне зібралося риг
11.02.2026 06:30 Ответить
Ще надані (подаровані) в 22-25 роках не встановлені через бюрократичні та корупційні заморочки.
11.02.2026 09:34 Ответить
Дуже вчасно. Ніхто не знав, що прийде зима.
10.02.2026 22:02 Ответить
дуже сильно сумніваюся, що з цим режимом буде нормальне відновлення енергетики. Генератори потребують паливо, і русня може його в будь-який момент перекрити тим чи іншим способом.

Майбутнє нашої енергетики має бути в ядерних реакторах на швидких нейтронах. Їх можна робити практично будь-якої потужності і розмірів.
10.02.2026 22:08 Ответить
З нашою потужною владою це будуть "дуже повільні нейтрони".
11.02.2026 09:36 Ответить
Чуєш зелений,а від міндіча коли прийдуть генератори?
щоб ви сукі нагрілись в труні мляді.
10.02.2026 22:20 Ответить
В Україну прямують 500 генераторів з ЄС, - Шмигаль

Добре! Тепер би поступили там де вони необхідні, а не по маєтках... А то у помістях тих, хто при владі є резервні джерела електроенергії, а при котельнях, лікарнях, ... т.зв. критичної... якось... не встигли ... затендерити... за роки війни... Недавно мери Львова, Умані... на всю Україну...
10.02.2026 22:26 Ответить
Дякуємо, Друзі.
10.02.2026 22:42 Ответить
Ти вже задрав триндіти, від ваших язиків шкоди більше ніж від ракет.
10.02.2026 22:50 Ответить
В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов Источник: https://censor.net/ru/n3599893

вот и генераторы пришли ...... налетай ..... покупай живопись
10.02.2026 23:07 Ответить
3.14здіти,не мішки таскать,
10.02.2026 23:15 Ответить
500 прямують, 50 кудись допрямують, 5 будуть правцювати. Не може, ну не може ця влада не змародерити 90%. А краще 99%.
10.02.2026 23:36 Ответить
І як країна може на генераторах жити... У цей час сша займається максимально країнами багатими на енергоносії- колумбія азейбарджан. а в україн генератори. це шлях до розвалу країни і її поділу між сильнішими гравцями
10.02.2026 23:38 Ответить
Мільярд дерев...
11.02.2026 00:37 Ответить
Як оператор "Нової пошти"
11.02.2026 03:09 Ответить
І шо,та нічо
11.02.2026 06:59 Ответить
ЗЕлене шобло-***** має бути усе ******** і стріляне!
11.02.2026 08:29 Ответить
Думав, дійшло нарешті, що оте бравурне інформування ворога "ми усьо відновили" тільки заохочує його до наступних ударів, аж ні. От кому від цих доповідей стало тепліше чи світліше? Руками робіть, а не язиками, які тільки лизати та у проміжках між лизанням доповідати, як усе гарно
11.02.2026 08:38 Ответить
 
 